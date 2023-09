Elesett a kulcsszint az eurónál az EKB-elnök szavaira

A jelenlegi kamatlábak elértek egy olyan szintet, amelyet hosszú ideig fenntartva elérhető a jegybank inflációs célja, hiszen közben a munkaerőpiacon is már a lassulás jelei látszanak – többek között ezeket üzente az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi bizottsága előtti hétfői meghallgatásán az Európai Központi Bank elnöke. A relatív kamatkülönbség, és esetleges tágulása miatt az euró esni kezdett a dollárral szemben és az 1,06-os szint alá bukott, így egy kulcsfontosságú technikai szint is elesett a legfontosabb devizapárban.

Christine Lagarde EKB-elnök a parlamenti meghallgatásán többek között azt mondta a 4,5%-os jegybanki irányadó rátáról és a hozzá kapcsolódó különböző kamatlábakról:

Úgy véljük, hogy irányadó kamatlábaink olyan szinteket értek el, amelyek kellően hosszú ideig fenntartva jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az infláció időben visszatérjen a célunkhoz.

Ez gyakorlatilag megerősíti az EKB múlt pénteki üzenetét, amelyben a főközgazdász szintén azt üzente: nem várható több kamatemelés a frankfurti székhelyű jegybanktól.

Budapest Economic Forum 2023 Az EKB és az MNB várható kamatpályája is központi téma lesz a Portfolio október 17-i Budapest Economic Forum konferencián. További részletek:

A jegybankelnök azt is megjegyezte a Reuters tudósítása szerint, hogy a munkaerőpiac is kezd végre lassulni, ami a bérinflációs nyomás enyhülése felé mutat, az pedig az inflációra is fékező erőt fejthet ki. Szavai szerint

A munkaerőpiac végre alkalmazkodik, és valószínűleg még egy kis időbe telik, amíg alkalmazkodik. A munkahelyteremtés a szolgáltatási szektorban mérséklődik, és az általános lendület lassul.

Az általános gazdasági helyzet, illetve kilátások kapcsán pedig megjegyezte: „a legújabb mutatók további gyengeségre utalnak a harmadik negyedévben”. Ezek tehát összességében afelé mutatnak, hogy az EKB (is) befejezte a kamatemelési sorozatát, és jövő nyár körül már az első kamatvágásra is sor kerülhet, legalábbis a kamatpiaci árazások alapján. Közben a Fed múlt héten azt üzente, hogy még egy idei kamatemelést elképzelhetőnek tart, így tehát a kamatkülönbözet a dollár javára még tovább fokozódhat, és a mai EKB-üzenetekkel együtt még tovább erősítették a dollárt az euróval szemben.

Az euró Lagarde szavai nyomán 1,0640-ről 1,0580-ig esett, azaz elesett a szeptember 22-i mélypont, ami a tavaly szeptembertől idén júliusig látott nagy euró/dollár mozgás 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintje volt, és egyúttal a kerek 1,06-os szint is elesett. A dollár tehát most féléves csúcsra ért az euróval szemben, ami egyúttal a forinttal szemben is megmutatkozik: 370-ig szaladt a jegyzés, amire szintén fél éve nem volt példa.

Címlapkép forrása: Xavier Lejeune, Európai Unió, az Európai Bizottság médiatára