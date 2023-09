Bejelzett a mutató: a koronavírus-válság óta nem volt ekkora visszaesés a világkereskedelemben

Júliusban a világkereskedelem volumene három éve nem látott mértékben csökkent - derül ki a friss adatokból. Ez annak a jele, hogy az emelkedő kamatlábak kezdik mérsékelni az áruk iránti globális keresletet.

A kereskedelmi volumen júliusban 3,2 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, ami a legmeredekebb visszaesés a 2020 augusztusi koronavírus-járvány első hónapjai óta – írja a Financial Times.

A holland gazdaságpolitikai elemző iroda, a CPB által közzétett legfrissebb World Trade Monitor adat júniusban még 2,4 százalékos zsugorodást mutatott, és több más mutatóhoz hasonlóan ez is a globális gazdasági lassulásról árulkodik.

A világjárvány idején tapasztalt fellendülés után a globális áruexport iránti kereslet gyengült a magasabb infláció, a világ központi bankjainak 2022-es ütemes kamatemelései és a belföldi szolgáltatásokra fordított nagyobb kiadások miatt, mivel a gazdaságok a zárlatok után újra kinyitottak.

Az export volumenében bekövetkezett fordulat széleskörű volt: júliusban a világ nagy része csökkenő kereskedelmi volumenről számolt be. Kína, a világ legnagyobb áruexportőre 1,5 százalékos éves visszaesést, az euróövezet 2,5 százalékos zsugorodást, az USA pedig 0,6 százalékos csökkenést regisztrált.

A hangulatmutatók arra utaltak, hogy a világkereskedelem a következő hónapokban is gyenge marad. Az új exportmegrendeléseket nyomon követő S&P Global beszerzési-menedzserindex augusztusban és szeptemberben az Egyesült Államokban, az euróövezetben és az Egyesült Királyságban is erőteljes csökkenést jelzett. A közgazdászok most arra számítanak, hogy az euróövezet exportvolumene az év során stagnálni fog, miután az év elején még 2 százalékos bővülést prognosztizáltak.

Bár a kamatlábak várhatóan nem emelkednek tovább az elkövetkező hónapokban, a központi bankok valószínűleg nem fogják csökkenteni a hitelfelvételi költségeket, amíg nem lesz egyértelmű, hogy az alapvető árnyomást sikerült megfékezni. Az elemzők szerint a változatlanul szigorú pénzügyi környezet továbbra is visszafogja majd az exportot.

"Mivel a magas kamatlábak késleltetett hatása valószínűleg nagyobb mértékben fogja terhelni az egyes áruk iránti keresletet, még hónapokba telhet, amíg a globális kereskedelem eléri a mélypontját" - mondta Ariane Curtis, a Capital Economics tanácsadó cég globális közgazdásza. Curtis szerint az áruk - például az autók, a lakberendezési cikkek és a beruházási javak - importja iránti kereslet gyengülhet a leginkább.

Mohit Kumar, a Jefferies pénzügyi szolgáltató cég közgazdásza szerint a kereskedelem valószínűleg követni fogja a globális gazdasági növekedés tendenciáját. Az elemző minden nagygazdaságban lassulást vár a következő negyedévekre.

A gyengébb növekedés mellett a geopolitikai feszültségek is sújtják a kereskedelmet. A párizsi székhelyű OECD legutóbbi gazdasági előrejelzéseiben kiemelte, hogy a kereskedelmi korlátozások 2018 óta fogják vissza az exportértékesítést.

"A geoökonómiai széttöredezettség és a befelé fordulóbb kereskedelempolitikák felé való elmozdulás visszafogja a globális kereskedelemből származó nyereséget, és rontja az életszínvonalat, különösen a legszegényebb országokban és háztartásokban" - figyelmeztetett az OECD.

A CPB arról is beszámolt, hogy a globális ipari termelés 0,1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest Japán, az euróövezet és az Egyesült Királyság termelésének erőteljes visszaesése miatt. Az USA ipari termelése 0,7 százalékkal nőtt, ami felcsillantotta a reményt, hogy a világ legnagyobb gazdasága puha landolást ér el, és az infláció recesszió kiváltása nélkül csökken az elviselhető szintre.

Címlapkép forrása: Getty Images