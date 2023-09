Megemelte inflációs és csökkentette GDP-növekedési előrejelzéseit az MNB

Az idei év kapcsán részben az idő előrehaladta miatt jócskán szűkítette az MNB az inflációs előre jelzési sávját, és egyúttal a középérték tekintetében érdemben meg is emelte azt. Amint az alábbi táblázatban mutatjuk: júniusban még 16,5-18,5%-os sávot jelölt meg a jegybank az idei évi átlagos infláció várható értékeként (középértéke 17% volt), most ezt 17,6-18,1%-os sávra szűkítette, amelynek középértéke 17,85%. Ezzel párhuzamosan, a második negyedévi meglepően gyenge GDP-adat nyomán (negyedik negyedéve kitartott már a recesszió) érdemben lejjebb húzta a jegybank az idei évi átlagos GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését. Ez konkrétan azt jelenti, hogy most már azt is el tudja képzelni a jegybanki stáb, hogy enyhén mínuszos legyen az éves átlagos teljesítmény, hiszen a mínusz 0,5%-tól a plusz 0,5%-ig terjedő sávot adta meg a júniusban megjelölt 0,0-1,5%-os sáv helyett.

A jövő évi inflációs előrejelzést is megemelte az MNB és most is szokatlanul széles sávot jelölt meg: a júniusi 3,5-5,5%-os sávot (középértéke 4,5%) most 4-6%-os sávra emelte a jegybank (középértéke 5%). Ezzel párhuzamosan a jelek szerint nem olyan gyors gazdasági visszapattanásra számít a jegybank, mert a júniusban jövő évre vázolt 3,5-4,5%-os átlagos GDP-növekedési előrejelzést 3-4%-os sávra húzta vissza. Mindezekkel párhuzamosan a jegybank nem nyúlt a 2025-ös inflációs és GDP-növekedési előrejelzéseihez, azok most is rendre 2,5-3,5%-os sávot (középértéke a középtávú 3%-os inflációs céllal egyezik meg), illetve 3-4%-os GDP-növekedési sávot jelentenek.

A friss jegybanki összefoglaló a szokásos inflációs és GDP-növekedési legyezőábrákat is tartalmazza. Az inflációs ábra azt vázolja, hogy jövő évben még végig érdemben a 3%-os inflációs cél felett maradhat az év/év inflációs pálya, majd 2024 végén bázishatások miatt annak környékére bukhat.

A GDP-növekedési legyezőábra azt vázolja, hogy a magyar gazdaság az idén érheti el a mélypontját egy nulla körüli teljesítménnyel, és elindulhat egy visszapattanás, amely jövőre 3-4% körüli éves növekedési ütemet hozhat.

