Olyan teher nyomja Kína vállát, amelyre a nyugati országokban is alig van példa

Kína az elmúlt bő egy évtizedben a politikai ügyek mellett leginkább gazdasági és technológiai fejlődésével került be a nyugati médiába. Így sikerült is elhitetni saját magunkkal , hogy a kínai növekedés megállíthatatlan, míg a fejlett világ csak bukdácsol. Ez távolról sem igaz, bár Pekingnek valóban sikerült fenntartani a gyors növekedést a 2010-es években, de olyan eszközökkel, amelyek magukban hordozták saját végzetüket. Az autoriter rendszerek kívülről mindig nagyon stabilnak és hatékonynak tűnnek rövid távon, hosszabb távon azonban rendszerint kiderül, hogy a király – vagy esetünkben a császár – meztelen.

A 2008-ban kitört pénzügyi világválságra a pekingi vezetés egy akkor gigantikusnak számító, közel 600 milliárd dollárnak megfelelő összegű gazdasági élénkítő csomaggal reagált. Erre szükség is volt, hiszen a kínai társadalmi szerződés alapja a gyors és stabil fejlődés volt az elmúlt évtizedekben. Amíg a párt biztosította a növekvő életszínvonalat, addig a nép nem szólt bele a nagypolitikába. Ennek megfelelően a Kínai Kommunista Párt a reformok kezdetétől egészen a COVID válságig mintegy fetisizálta az éves GDP növekedési adatokat, azaz azok nem eshettek egy bizonyos szint alá. Ez már csak azért is fontos volt, mert demográfiai okokból évi 9-10 millió új munkahelyet kellett létrehozni 2010-es évek elején az országban, ezt pedig csak a kitűzött gazdasági növekedéssel volt lehetséges elérni.

Csakhogy a kínai állam másképp áll a GDP adatokhoz, mint a világ legtöbb országa.

Míg Nyugaton az adott időszak eltelte után hasonlítják össze a megtermelt javak értékét és mennyiségét az azt megelőző időszakéval, addig Kínában már előre kitűzik a növekedés elvárt mértékét, és utána addig ügyködik az állam, amíg el nem éri azt a célt. Könnyen belátható, hogy nem segíti a gazdaság organikus és fenntartható fejlődését, ha az állam mindig belebabrál politikai okokból. Márpedig az elvárt növekedés elérése érdekében Peking a 2010-es években folyamatosan beavatkozott a gazdaságba, amikor a politikusok megrettentek a lassúló növekedés rémétől. A beavatkozás eszköze azonban egyfajta drognak bizonyult az állam számára, ugyanis leginkább a beruházásokat, azon belül is főleg az infrastruktúra építést részesítették előnyben, legyen szó nagysebességű vasúthálózatról, autópályákról, repterekről, vagy komplett (szellem)városokról.

Mindennek előnye, hogy csak jó sok pénz kell hozzá, és az építkezések költsége szépen megtolja a GDP-t, munkahelyeket hoz létre és tart fenn, és persze egy ideig hozzáadott értéke is van a gazdaság számára, hiszen Peking legalább jórészt nem haszontalan stadionokba öntötte a pénzt. Csakhogy hosszabb távon e befektetések terén is csökkenésbe fordul a határhaszon, ráadásul ezen projektek egy igen jelentős része politikai nyomásra és nem megtérüléssel kecsegtető gazdasági racionalitásból készült el. Mindezt jól bizonyítja az ország teljes eladósodottságának döbbenetes növekedése, amely a GDP 140 százalékán állt 2008-ban, míg ma már a 300 százalékhoz közelít. Ugyanez a szám a fejlett országokban átlagosan 256 százalék, az Egyesült Államokban 257 százalék, azaz

Kína mára eladósodottabb, mint a legtöbb nyugati ország.

Mindez leginkább annak a következménye, hogy a gazdaságba pumpált pénz jelentős része egyszerűen nem térül meg a beruházásokon keresztül. De akkor miért folytatják továbbra is ezt a gazdaságpolitikát? Mert a kínai kormány (és a helyi önkormányzatok) számára egyfajta szteroidot jelent a beruházások ösztönzése, akár hitelből is, a növekedés fenntartása érdekében (na meg persze némi alkotmányos költséget is le lehet akasztani). Csakhogy ez némileg hasonlóan működik a sportolók szteroid fogyasztásához, amely rövid távon megnöveli a teljesítményt, de hosszú távon komoly egészségkárosodást okoz, viszont leállni sem akaródzik vele, mert akkor odavesznek a szépen dagadó izmok.

A kínai gazdaság egészségkárosodása abban jelenik meg, hogy a Hszi Csin-ping vezette állam egyre inkább elfordul a piaci mechanizmusoktól, és ehelyett a központosításhoz tér vissza, így az állami tulajdonú nagyvállalatokat részesíti előnyben, ezekbe pumpálja a pénzt, amit így viszont elszív a magánszektor elől, ezzel torzítva a piacot. Nem csoda, hogy az adóssághegy legalább fele az állami vállalatok vállát nyomja. (Így hiába alacsony a hivatalos államadósság az országban, a de facto államhoz kötődő terhek a GDP 200-220 százalékára tehetőek.)

Mindennek dacára nem álltak le egészen a legutóbbi időkig a mennyiségi lazítással, pedig ez a gazdaságpolitika ellentmond az előző cikkben tárgyalt modellváltással. Ahhoz, hogy Kínában egy belső fogyasztáson és high-techen alapuló modern gazdaságszerkezet alakuljon ki, matematikai szükségszerűség a befektetések és az export arányának csökkenése a GDP-n belül a fogyasztás javára. Azaz a kínálati oldal támogatása helyett a keresletet kellene élénkíteni. Csakhogy egy ilyen jelentős irányváltás hiába szükségszerű, elkerülhetetlenül növekedési veszteséggel jár néhány éven keresztül, azaz a gazdaság időszakos lassulását kellene bevállalni egy új és fenntarthatóbb irány érdekében. Eddig Peking ezt nem merte meglépni, aminek leginkább politikai okai voltak. Hszi Csin-ping ugyanis az elmúlt egy évtizedben egyszerűen nem vezette be a gazdasági szakemberek által javasolt reformok nagy részét. Ehelyett a KKP és saját hatalmának megerősítésén dolgozott, amelynek látványos példája, hogy a pártalkotmányt megváltoztatva felrúgta az addigi szabályokat, és második párttitkári ciklusát követően nem vonult vissza, hanem talán beláthatatlan ideig Kína legfelsőbb vezetője maradt. Azaz leginkább politizált, miközben a szakpolitika és a gazdaságpolitika háttérbe szorult. Ennek meg is lett a következménye, a növekedés már a COVID lezárások előtti években is fokozatosan lassult, azóta pedig az állami beavatkozás nélkül jó estben is csak stagnálna valószínűleg.

Ahogy az alábbi ábrán látható Kína egy főre jutó gazdasági össztermékének növekedése már a reformok első negyven évében (1979-2019) sem volt gyorsabb, mint Tajvané, miközben elmaradt a japán és koreai növekedés hasonló időszakának sebességétől. Viszont az ezt követő, azaz 2019-ben kezdődő periódusban a limitált reformok miatt még inkább leszakad majd régiós versenytársai fejlődésének hasonló stációjától a kínai növekedés üteme.

Mindezek a folyamatok több kellemetlen lehetőséget is felvetnek a kínai gazdaság jövője kapcsán. Megreked a közepes jövedelmű országok csapdájában? Esetleg Japán nyomdokain haladva egy ingatlanpiaci és pénzügyi válság nyomán több évtizedes stagnáció vár az országra? A sorozat harmadik, befejező része e kérdésekre keresi a választ.

