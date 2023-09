A magyar kormány két tűz közé került az EU-Kína konfliktusban

Az Európai Bizottság vizsgálatok sorozatát indíthatja meg az egyes iparágakban a tisztességtelennek vélt kínai állami támogatási gyakorlatok miatt. Az e-autók után célkeresztbe kerülnek az ázsiai ország vasúti gyártói, valamint az egészségipari szereplők is. Magyarország az egyre növekvő kínai kitettsége miatt mindenképp sérülhet a konfliktusban, akár Peking, akár Brüsszel kezdi el a valódi keménykedést.

Már az jelentős és meglepő fejlemény volt, hogy az Európai Bizottság 2023. szeptember 13-án bejelentette, hogy az uniós kereskedelmi szabályokra hivatkozva szubvencióellenes vizsgálatot indít a kínai elektromosjármű-gyártóknak Kínában nyújtott kínai támogatásokkal kapcsolatban. Ursula von der Leyen, az uniós végrehajtó testület elnöke azt mondta, hogy a vizsgálatot elsősorban az indokolja, hogy a világpiacokat állítólag "elárasztják" az olcsóbb elektromos autók, amelyek árát a jelentős kínai állami támogatások révén mesterségesen alacsonyan tartják.

Bár lobbiszervezetek az EU-n kívüli és belüli kínai anyacégek alá tartozó leányvállalatokra is kiterjesztenék az eljárást, ráadásul a magyar akkumulátorgyárak számára fenyegető módon a teljes ellátási láncot is bevonnák a vizsgálat alá, egyelőre az csak a Kínából származó akkumulátoros elektromos autókra összpontosít. Viszont a német autóipar azért is került bajba, mert az ázsiai országban gyártott járművekre vonatkozik majd az uniós lépés, ahonnan olyan gyártók is behoznak e-autókat, mint a Volkswagen vagy a Mercedes.

Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a pekingi állami támogatások kárt okoztak az uniós gazdasági ágazatnak, a Bizottság kiegyenlítő intézkedéseket vezet be. Ezek az intézkedések kiegészítő importvámok formájában valósulnak meg, hogy ellensúlyozzák a támogatások káros hatásait és helyreállítsák a tisztességes versenyt az EU piacán. Ezek a rendelkezések általában ötéves kezdeti időszakra szólnak, és további öt évvel meghosszabbíthatók.

Az FSR vizsgálat üthet nagyot Magyarországnak

A szubvencióellenes vizsgálat mellett jelentős a kockázata annak, hogy az Európai Bizottság az újonnan hatályba lépett külföldi támogatásokról szóló rendelet (FSR) alapján piaci vizsgálatot indít. Ez a fejlemény jelentős következményekkel jár, különösen az Európában működő kínai elektromosáram-gyártók számára - írja a Lexology jogi szaklap saját értesülések alapján.

Az FSR felhatalmazza a Bizottságot annak értékelésére, hogy a külföldi támogatások torzították-e az EU belső piacát, ami regresszív intézkedések bevezetéséhez vezethet.

Az biztosan tudható, hogy a Magyarországon működő kínai anyacégek alá tartozó akkumulátorgyártók közül több is kapott állami támogatást otthon, például a legismertebb, Debrecenben beruházó CATL. Ráadásul az FSR olyan alapos a tiltott, piactorzító EU-n kívüli állami támogatások lefülelésében, hogy nem egyszerűen a direkt kifizetett fejlesztési ösztönzőkre terjed ki a szabályozás, de még a közbeszerzéseken feltőkésített, vagy kutatás-fejlesztési forrásokban részesülő kínai cégekre is.

Ahogy a Népszava arról beszámolt, az Európai Bizottság egyelőre még nem lépett az EU-n belül működő vállalatokkal szemben, de a végrehajtó testület a válaszában már jelezte, hogy erre módja van, mert "az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról rendelkező jogszabály rendelkezéseit kell figyelembe venni."

A már említett CATL esetében ehhez a vizsgálathoz könnyen el is juthatnak, mert a magyar kormány állami támogatást biztosít az üzem létesítéséhez, amelyhez szükséges az Európai Bizottság engedélye. Épp ezen, a belső piacot védő rendszer kiegészítése lehet az FSR-vizsgálat is, ha Brüsszel az eljárás megindítását indokló adatokhoz jutnak az értékelés során - tudta meg a Portfolio az ügyrendet ismerő forrásoktól.

Az autóipar csak az első célpont

Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa a Kínában, a sanghaji Bund-csúcstalálkozón tartott beszédében a tisztességes kereskedelem fontosságát hangsúlyozta a hétvégén, és jelezte, hogy az EU megvédi a belső piacait.

Hangsúlyozta, hogy bár az EU továbbra is elkötelezett a szabad és tisztességes kereskedelem mellett, a méltányosság kritikus tényezője ennek az elkötelezettségnek.

Dombrovskis elismerte, hogy a Covid-19 világjárvány és az orosz-ukrán konfliktus óta változóban van a világgazdasági helyzet. Megjegyezte, hogy a világ egy új gazdasági modell felé való elmozdulásnak lehet tanúja, amely a lehetséges jövőbeli sokkokkal szembeni ellenálló képességre összpontosít. Az olyan kifejezések, mint az "onshoring", "re-shoring", "de-globalizáció" és "decoupling" a gazdasági vitákban előtérbe kerültek.

Majd a kereskedelmi biztos gyorsan kijelentette, hogy bár az EU nem szándékozik függetleníteni magát Kínától, Brüsszel kockázatcsökkentésbe kezdett. Ez a stratégiai függőségek és sebezhetőségek redukálását foglalja magában. Kína aggodalmát fejezte ki ezzel a megközelítéssel kapcsolatban, mivel úgy látja, hogy ez egy lépés távolodást jelent a globalizált kereskedelemtől.

Az uniós kereskedelmi főképviselő útjával egy időben a Politico megtudta, hogy nemcsak az autóexport, de a kínai egészségipar és az unión belüli vasúti beruházások is célkeresztbe kerülhetnek.

A gyógyszeripar az unió legfájdalmasabb szálkája

A legizgalmasabb az egészségügyi termékek, gyógyszeripari készítményekre összpontosító uniós intézkedés csomag lehet, ugyanis az európai kozmetikai és orvostechnológiai termékekkel szemben Kína évek óta korlátozásokat vezetett be. Gyakorlatilag az európai gyártók nem tudnak részt venni az ázsiai ország közbeszerzésein, ami súlyos versenykorlátozás Brüsszel szerint.

Részben az egészségipari korlátozások vezettek oda, hogy az elmúlt két évtizedben Kína gyógyszergyártó nagyhatalommá vált, kihasználva az engedékeny környezetvédelmi szabályozást, az alacsony munkaerőköltségeket és a méretgazdaságosságot. Ez a pozíció jelentős befolyást biztosított Kínának az európai gyógyszeripari versenytársakkal szemben, az országból származó termékek már jelen vannak az uniós államok kórházaiban, de a gyógyszeralapanyagok termelésében is függővé tették az európai gyártókat: például a kínai vegyipar a penicillin kulcsfontosságú összetevőinek előállításában is meghatározó szerepet játszik.

Az európai gyógyszergyártás jelentősen visszaesett, és ma már csak a világ gyógyszerhatóanyagainak negyedét adja, míg 2000-ben még a felét termelték az államszövetségben.

A régió egyre inkább az importra támaszkodik, elsősorban Kínából és Indiából, amelyek mindkettő kulcsfontosságú szerepet játszik a gyógyszerellátási láncban. Az IQVIA által a European Fine Chemicals Group számára készített tanulmány kimutatta, hogy Európa gyógyszeripari összetevőinek és prekurzor vegyületeinek háromnegyedét Ázsiától szerzi be, a legnagyobb mértékben, 70%-ban Kínából.

A kínai vasúti piac, abból az EU-s cégek kizárása, valamint az ázsiai ország szereplőinek vizsgálata egyelőre nem tűnik nagy volumenű eljárásnak, bár valóban megjelentek már az ázsiai országból származó vasúti szerelvények is az uniós piacokon. Magyarország már itt is elkezdett Peking felé közeledni:

májusban jelentette be a kormány, hogy 100 darab, a Siemens által gyártott mozdony helyett kínai vonatokat vásárolnak.

Még egy magyar kapcsolódási pont a sokat emlegetett, több mint 750 milliárd forintból megvalósuló Belgrád-Budapest vasútvonal építése. Itt a kínai cégek technológiai bemutatót akarnak tartani a pályafejlesztési képességeikről, egy ilyen mintaprojekttel ugyanis az uniós belsőpiac más országaiban is indulhatnának tendereken a magyar referenciákkal. A 80 százalékban Peking által folyósított államközi hitelből megvalósuló projekt viszont egyelőre nem halad jól, így külön rossz hír, ha valóban itt is vizsgálat indul a kínai szereplőkkel szemben.

Az EU a kínai válaszlépésekre is figyel

Dombrovskis az EU és Kína közötti kapcsolatokban "új aggályos területeket" is felvetett, a kínai kémellenes törvényekkel és az adatáramlással kapcsolatos szabályozásokkal kapcsolatban. A júliusban hatályba lépett törvény tiltja a nemzetbiztonsággal kapcsolatos információk átadását, bár nem határozza meg egyértelműen, hogy mi minősül nemzetbiztonsági érdeknek, viszont vonatkozik a külföldi cégek információszolgáltatására is.

A törvény külföldi vállalkozásokra gyakorolt legfontosabb hatása, hogy gyakorlatilag megtiltja a cégeknek, hogy elhagyják a kínai piacot: a kínai állam lényegében megtilthatja a kivonulást, vagy zára alá veheti a távozók vagyonát.

A külföldi befektetések elfojtásán túl ezek a módosítások riadalmat keltettek nyugati tisztviselők és szervezetek körében, mivel akadályozhatják a rutinszerű üzleti tevékenységeket, például a kínai partnercégek átvilágítását, ami végső soron a befektetők bizalmát és a Kínában való külföldi szerepvállalást is befolyásolja. A törvény széles alkalmazási köre és végrehajtása bizonytalanságot és vélt kockázatot teremt a külföldi szervezetek számára, ami potenciálisan elriasztja őket a kínai üzleti tevékenységtől - ahogy arról korábban a DW írt részletesen.

Az EU, mint a világ második legnagyobb egységes piaca abban bízhat, hogy Peking előbb meghátrál, és megpróbál megfelelni az uniós kereskedelmi szabályoknak. Mivel a kínai gazdaság egyelőre válságban van, vélhetően a helyi vezetés nem akarja megkockáztatni, hogy elveszítse legfontosabb exportpiacát. Brüsszel viszont amiatt aggódhat, hogy az ellátási láncok szorításán keresztül Kína jelentős gazdasági károkat okozhat az uniónak.

Viszont a konfliktus miatt a magyar kormány különösen aggódhat: akármelyik fél is kezd el keménykedni, Magyarország egyre növekvő kínai kitettsége miatt mindenképpen veszítene a helyzeten.

Címlapkép forrása: Getty Images.