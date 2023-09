Átárazódtak az iPhone-ok - megnéztük, így érdemes-e megvenni

Teszteltük az iPhone 15 Pro modellt, amely bár nem hoz annyi újdonságot, mint elődje, a 14-es sorozat csúcsmodellje, mégis érdemes elgondolkozni a megvásárlásán - már ha az ember nem sajnál egy havi magyar átlagbérnél is többet kiadni egy telefonért. A drága telefon azonban lehetne még drágább: a forint erősödése miatt most tulajdonképpen egész baráti lett az ára. Ha mégis sok az 500 ezer forintos induló összg, akkor érdemes figyelni, hogy az árcsökkenés hogy kényszeríti a magyar viszonteladókat a náluk lévő, régebbi készülékekből álló készletek akciózására.

Az iPhone az értékállósága miatt még évekkel a megjelenését követően is kelendő termék, legyen szó a használt piacon forgó eszközökről, a felújított (refurbished) telefonokról és a bontatlan, a viszonteladói raktárakban maradó darabokról. Megszokhattuk, hogy az éppen aktuális modellek árai a szeptemberi bemutató közeledtével csökkennek, egyre több az akció a viszonteladóknál, amikor pedig megérkezik az új generáció, akkor az Apple hivatalos árai diktálják az átárazódást.

Az idei év ebből a szempontból viszont egészen különleges, hiszen az új modellek alacsonyabb árakkal kerülnek a boltokba, mint a 14-es sorozat készülékei az induláskor, miközben az Apple Amerikában nem emelt.

A 15 és a 15 Plus, 50 ezer forinttal,

forinttal, a 15 Pro 70 ezer forinttal,

forinttal, a Pro Max pedig 90 ezer forinttal olcsóbb, mint a tavalyi csúcsmodell. (A Pro Max 256 gigabájtos háttértárral rendelkező modelleket összevetve, ugyanis a 15-ös sorozatból már nem kínálnak 128 GB-os modellt).

Bár a forint erősödésével párhuzamosan az elmúlt hónapokban is cserélődtek a viszonteladói készletek Magyarországon, ezzel együtt pedig egyre alacsonyabb árakon voltak elérhetők az iPhone-ok, a szeptemberi bemutató utáni átárazódás valóban kihívások elé állítja a viszonteladókat - mondta a Portfolio kérdésére Szilágyi Szabolcs, az iCentre értékesítési és beszerzési vezetője. (A tesztkészüléket is az iCentre-től kaptuk).

Hogy az árfolyam mennyit számít, jól mutatja, hogy amikor tavaly az iPhone 14 Pro megjelent, az árcéduláján 570 ezer forint szerepelt. Amerikában 1000 dollárról indult. Az Apple, a 15 Pro árán nem emelt, szintén 1000 dollárért kínálja a tengerentúlon, de itthon ez most 500 ezer forintos árcédulát eredményezett.

Mivel a 14 Pro árát nem tudják a viszonteladók hirtelen megvágni, most 2023 őszén ez a modell 450-475 ezer forint közötti áron kapható, ami már felveti azt a kérdést, hogy ez mennyire versenyképes a csúcsmodell 25-50 ezer forintos ártöbbletéhez képest. A kereskedők esetleg kedvezőbb hitelkonstrukciókkal tudják vonzóvá tenni a tavalyi készüléket.

Nagyjából ugyanezt látjuk a belépő kategóriában, az iPhone 15 400 ezer forintos indulóárát szorosan követik az elődmodellek, amelyeket még az Apple is kínálatban tart a hivatalos értékesítési csatornáján, szemben a Pro modellel. A 14-es 350 ezer forinttól, a 13-as pedig 300 ezer forinttól indul jelenleg. Utóbbi egyébként közelebb van a piaci racionalitásokhoz, mint amit a Pro modelleknél látunk.

Az árfolyam az oka

Az árcsökkenés oka, hogy miközben most a dollár a 360-as szint közelében mozgott a készülék bemutatásakor, tavaly ilyenkor a 400-as szintet is meghaladta vagy legalábbis annak környékén járt.

A viszonteladóknak most azt kell mérlegelniük, hogy akciókkal csökkentik saját árrésüket, de "megszabadulnak" az esetleg még magasabb forint-dollár árfolyam mellett beszerzett készülékektől, vagy kivárnak.

A kamatok csökkenésével párhuzamosan talán nagyobb mozgásterük lesz kedvezőbb konstrukciójú áruhiteleket is kínálni a következő hónapokban.

Megéri?

Az iPhone 15 Pro most nem hozott olyan horderejű újításokat, mint tavaly a 14 Pro-nál láttunk. Akkor az új Dynamic Island interfész, a 48 megapixeles fotók készítésének lehetősége, vagy a mindig bekapcsolt kijelző még azokat is cserére késztethette, akik egyébként nem szívesen adnak ki pénzt évente egy új készülékre.

Most, a 15 Pro esetében az Apple a títánium készülékházat helyezi fókuszba, amelyre a rozsdamentes acélt cserélték. Ennek leginkább nem a tapintásban van jelentősége - hiszen a legtöbb készülék tokban lesz - hanem a súlyvesztésben: az új készülék 187 gramm lett a 14 Pro 206, vagy a 13 Pro 203 grammjához képest.

Egy kicsivel vékonyabb lett a képernyőt körülvevő káva is, ennek eredményeképpen a telefon magassága és szélessége is 0,9 milliméterrel csökkent. Maga a kijelző változatlanul az a 6,1 hüvelykes Super Retina panel, amelyet a 13 és 14 Pro is megkapott. A készülék vastagsága, minimális mértékében - mintegy 0,4 milliméterrel - nőtt, ezt azonban ember legyen a talpán, aki megérzi.

Az Apple lecserélte az oldalsó "némító" csúszkát egy úgynevezett akciógombra, amelyhez különféle funkciókat lehet társítani, mint például az elemlámpa, a hangfelvevő, egyes parancsok, vagy a kamera, de természetesen a némítás is megmaradt lehetőségként. Ez az újítás valóban hasznos, a pár napos használat alatt is kiderült, hogy ezt már rég megléphette volna a cég.

A készülék teljesítménye természetesen ebben az évben is nőtt, megérkezett az A17 Pro chip 6 magos processzorral, 6 magos grafikai gyorsítóval. Ennek tényleg a professzionális használat során, vagy a játékoknál, streamingnél van jelentősége, a hétköznapi felhasználók igényeit a korábbi modellek, gyengébb lapkái és grafikai képességei is maradéktalanul kielégítik.

Ahogy az várható volt, az uniós előírásokkal összhangban a lightning csatlakozót elhagyták, helyette az USB-C szabványra tért át a cég. A lightning csatlakozó az 5-ös modellel mutatkozott be 2012-ben és 11 generáción keresztül használta ezt a szabványt a cupertinói vállalat.

A kamerák közötti különbség leginkább a szenzor növekedésében érhető tetten, de a 15 Pro modellnél gyorsabban lehet váltani a gyújtótávolságok között is, mint korábban. A Pro max ugyanakkor kapott egy 5-szörös optikai zoom lehetőséget is, ez a kisebb modellben nem elérhető.

Ezzel gyakorlatilag el is mondtuk azokat a lényeges különbségeket, amelyek ezt a készüléket megkülönböztetik elődjétől, a 14 Pro-tól. Látható, hogy ugyan nem hozott olyan forradalmi változásokat, mint elődje, vagyis 14 Pro tulajdonosként nem érdemes a váltáson gondolkozni, a régebbi készülékeket használók részben a Dynamic Island, részben pedig a fotózási tulajdonságok miatt elgondolkozhatnak a cserén már csak azért is, mert látható, hogy rendkívüli forintárfolyam-ingadozás milyen különbségeket hozhat a kiskereskedelmi árban.

A képek forrása: Portfolio