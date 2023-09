Mit tervez az országos meddőségi hálózattal az állam? Interjú Vesztergom Dóra igazgatóval

A meddőségi kezelések támogatásával javítani nem, de talán stabilizálni tudjuk a romló demográfiai folyamatokat és mérsékelni a természetes népességfogyást - nyilatkozta a Portfolio-nak adott interjújában Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság igazgatója, aki azt vallja, hogy mindenkinek meg kell adni a hitének, meggyőződésének megfelelő kezelést és ezáltal azt a lehetőséget, hogy gyermeke születhessen. A szakemberrel arról is beszélgettünk, hogy a meddőség a világon és idehaza mekkora probléma, milyen aktuális trendeket lehet érzékelni, mi indokolta az ellátórendszer teljes átalakítását és államosítását, és hogy jelenleg hol tart ez a folyamat és milyen számokat tud felmutatni, valamint hogy miként változik a jogszabályi háttér. Az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozó intézet vezetője kiemelte: a tulajdonosváltás után most áll össze egy strukturális változás, céljuk, hogy a következő 3 évben minden vármegyei kórházban legyen egy meddőségi szakambulancia, valamint a következő 5 évben még három lombikcentrumot terveznek nyitni a kelet-magyarországi régióban.

Kezdjük az átalakítások kezdetének kezdetén. Mi volt a döntéshozók szándéka a meddőségi ellátórendszer államosításával?

A célunk az ellátórendszer eredményességének és hozzáférhetőségének javítása, ami az átalakítás nyomán állami finanszírozásba került. Ennek keretében felmértük a rendszert, a jelenlegi intézetek állapotát. Nem egy teljesen új rendszert szeretnénk létrehozni, hanem a hazai keretek között alkotunk egy eredményesen működő, asszisztált reprodukciós feladatokkal foglalkozó hálózatot annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki hozzáférjen az ellátáshoz, elégedett legyen vele, és minél több vágyott gyermek szülessen meg.

Mi indokolta a beavatkozást a rendszerbe?

A lombikkezelések többsége államilag finanszírozott formában történt, azonban többségében olyan intézetek végezték, melyek magántulajdonban voltak, és monopol helyzetben. Így megítélésem szerint nem alakult ki valódi piaci verseny. Az intézetek eredményessége tekintetében pedig nem volt transzparencia.

Ez, a most már teljesen állami tevékenység tehát a kormány stratégiainak nevezett célját szolgálja, nevezetesen a demográfiai célokat.

Így van,

az általunk felvázolt és a kormány által elfogadott koncepció arra épül, hogy növeljük a meddőségi eljárások eredményességét és ezáltal a biztonságban megszületett gyermekek számát.

Be kell látni, hogy van egy nagyon romló demográfiai környezet, nemcsak nálunk, hanem az összes fejlett, nyugat-európai társadalomban. Ehhez képest van egy vágyott, 2,1-es születési arányszám globálisan és idehaza is ennek a mutatónak a tartós javítása a cél.

A meddőségi kezelések támogatásával javítani nem, de talán stabilizálni tudjuk a romló folyamatokat és mérsékelni a természetes népességfogyást.

Az asszisztált reprodukcióból származó születések hozzájárulása a születésszámokhoz számottevő: ideálisan akár 5 százalék is lehetne, de jelenleg Magyarországon 2,4 százalék. Ez nem mellékesen azért is fontos, mert a nemzet fenntartásának alapja a család és a gyermekek, gyermekekből lesznek a jövő munkavállalói, és az általuk befizetett adóbevételek tartják fenn a társadalmi rendszereket. Ennek érdekében terjesztjük ki a meddőségi ellátórendszert, hozzáférhetőbbé tesszük a szolgáltatásokat, és ingyenesen elérhetővé a gyógyszereket. Mindemellett a kivizsgálás és a kezelés éves volumene nem korlátozott.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Milyen trendekkel, akár nemzetközileg is meghatározó folyamatokkal kell szembenézzen ez a betegellátási terület, mi jellemzi most a nyugati világot a meddőségi számok tekintetében, mennyire széleskörű problémáról beszélünk társadalmunkban?

A meddőséggel küzdő nők és férfiak számaránya világszerte növekszik. A WHO legfrissebb, 2023-as kutatása alapján a meddőség népbetegség, a világon minden 6. férfi és nő érintett, mely a felnőtt populáció 17,5 százalékát jelenti.

Azáltal, hogy kimondjuk, hogy a meddőség egy betegség, annak kezelése és megelőzése orvosi kötelesség.

Az elmúlt időszakban változott a kezelések összetétele abban a tekintetben, hogy inkább nőket vagy inkább férfiakat érint ez a probléma?

Valóban változott a meddőségi kezelések összetétele, most ugyanolyan arányban fordul elő a férfiak és a nők körében a meddőség. Az elmúlt 30 évben férfioldalon volt egy nagyon romló tendencia.

Ez mivel van összefüggésben és egyáltalán nagy vonalakban mitől függ ennek a betegségnek a kialakulása, valamint a meddőségi kezelések sikeressége? Nem annak köszönhető mindez, mert sokkal fejlettebb diagnosztikai lehetőségek állnak a rendelkezésre, mint korábban?

Nyilván a diagnosztika is sokat javult, de alapvetően

romlott a férfiak nemzőképessége. Korábban kb. 20 százalékban volt felelős a férfioldali probléma, most viszont ez az arány közel 50 százalék.

Ebben szerepet játszik rengeteg tényező, így például, hogy mit eszünk vagy iszunk, illetve az is hatással van egy férfi nemzőképességére, hogy az édesanyja milyen életmódot, diétát folytatott a várandóssága alatt. A mozgásszegény életmód, a dohányzás, az alkoholfogyasztás, korábbi fertőző betegségek előfordulása mind rontja a nemzőképességet, mindemellett szerepet játszhatnak a szexuális úton átadható betegségek is. Ezek mind olyan tényezők, amelyek megelőzhetőek preventív tevékenységgel. Látni kell, hogy

a reproduktív egészség megtartása nagy mértékben függ az egyéntől, annak életmódjától.

Csak még egy példát had említsek, ez pedig a testépítés, melynek során sokan szteroidokat használnak, melynek egészségügyi hatásai nem visszaállíthatóak, és akár teljes mértékben meddővé képes tenni a férfiakat.

A kockázati tényezők, életmód tekintetében sajnos nem állunk jól egész Európában, ha a nemzetközi összevetéseket nézzük. Túlsúly esetében kifejezetten rossz a helyzetünk.

Pedig ez is nagyon fontos szempont, és erről talán nem is tudnak annyira széles körben. Az elhízásnak is rendkívüli mértékben van termékenységcsökkentő hatása. Emellett az életkor kitolódása is meghatározó tényező, a gyermekvállalás egyre későbbi időzítése azonban általános jelenségnek tekinthető napjainkban a fejlett országokban és Magyarországon is.

A késői gyermekvállalás mind a férfiak, mind a nők esetében rontja a termékenységet, melynek egyértelmű következménye, hogy csökken az egyébként vágyott gyermekek megszületésének száma. Ez a „halasztó attitűd” nem csupán a gyermekvállalásnál figyelhető meg, hiszen az első házasságkötési életkor is kitolódott.

Ennek gyökerei a társadalmi-gazdasági változásokban, a modern társadalom sajátos szerveződésében rejlenek. Manapság már jellemző az a szemlélet, hogy nem sok gyereket szeretnének a párok, akik továbbviszik adott esetben a vállalkozást, vagy később gondoskodnak szüleikről, hanem inkább a gyermekek életminősége válik fontossá. Hogy minél jobban boldoguljanak, ehhez taníttatásra van szükségük, amihez pedig kellenek az anyagi források.

Vagyis a gyermekvállalás kitolódása fontos szempont a meddőségi problémáknál is, és a kezelések sikeressége tekintetében?

A gyermekvállalás kitolódását, a biológia nem követte le sajnos. Csak ezt nem akarjuk elhinni.

Minél későbbi életkorban vállalunk gyermeket, annál nagyobb a valószínűsége, hogy kevesebb gyermekünk születik mint amennyit terveztünk,

vagy hogy egyáltalán nem élhetjük meg a várandósság örömét. A reprodukciós időszak a nők esetében nagyon határozott és végleges, a termékenység elvesztése a nők 40–45 éves korára tehető. A jelenség visszafordíthatatlan és független attól, hogy ki milyen életmódot folytatott. Rosszabb lehet az eredmény, de jobb nem. Azt is fontos kiemelni, hogy mind a férfiaknál, mind a nőknél csökken a termékenység az életkorral, csak a férfiaknál nem annyira radikálisan. Nem véletlen, hogy egyes országok lényeges ösztönzőket alkalmaznak annak érdekében, hogy az ideális életkorban vállaljanak gyermeket a párok, ilyen például a termékenységi ismeretek oktatása, és a termékenységtudatosság erősítése. A kutatások alapján azonban a primer prevenció nem elégséges, ezért a legtöbb fejlett országban az edukációt kiegészítették a preventív petesejt-fagyasztás lehetőségével. A petesejtek fagyasztásához és tárolásához asszisztált reprodukciós eljárás szükséges. A korai petesejt-fagyasztással megelőzhető a petefészkek természetes öregedése miatt kialakuló meddőség. Technikailag ez a lehetőség idehaza is rendelkezésre áll, ám csak a férfiaknál lehetséges.

Említette, hogy minden hatodik ember érintett a Földön, ez mekkora kört érinthet Magyarországon és ennek figyelembevételével hány kezelés valósulhat meg idehaza?

Magyarországon minden 5. pár érintett.

Egy 2012-es tanulmány alapján millió lakosonként 1500 lombikciklusra lenne szükség. Felmértük, hogy melyik vármegyében hogyan érhető el ez az ellátás, és egyik helyen sem hozzuk ezt a számot.

Ez csúnya kifejezéssel élve kínálat vagy kereslet oldali okokkal magyarázható?

Vannak ennek kínálati okai is, amin célunk változtatni, de Magyarországon jellemző, hogy sokszor szégyenérzet társul ehhez a témához, nehezen beszélnek róla az emberek. Sokak szemében a lombikkezelés még mindig nagyon elidegenítő, művi dolog, de nem csak lombikról beszélünk, mint lehetőség. Sok olyan pár van, akik nem is tudják, hogy meddőséggel küzdenek, más okokat gyanítanak a háttérben, hogy miért nem lesz gyerekük. Ilyenkor sok esetben a stresszes életmóddal magyarázzák azt, hogy nem születik babájuk. Többek között az ő figyelmüket is fel kell hívni, mégpedig arra, hogy van orvosi segítség, és ez nem minden esetben lombikkezelés.

Mindenkinek meg kell adni a hitének, meggyőződésének megfelelő kezelést és ezáltal azt a lehetőséget, hogy gyermeke születhessen.

A probléma átfogó kivizsgálása során tudunk döntést hozni arról, hogy milyen irányba tudjuk segíteni a párt. Ez lehet akár egy életmód-beállítás, vagy hormonális zavar korrekciója, esetleg tüszőérés-serkentés, inszemináció, vagy végső esetben a lombikkezelés. 2022. február 1-től ezért az asszisztált humán reprodukciós kezeléssel kapcsolatos központi feladatokat az OKFŐ Humánreprodukciós Igazgatósága (HRI) látja el a kormány által elfogadott szakmai koncepció mentén. Az állami felügyelet révén lehetővé vált a rendszer működésének felmérése, az egységes szakmai irányítás és a korszerűsítés szakmai támogatása.

Hogyan épül fel a szervezet, hogyan kell ezt elképzelni?

Ez a kis szervezet nagyrészt embriológusból, orvosból, védőnőből, szülésznőből áll, abszolút szakmai alapon gondolkodunk. Nagyon fontos az etikai kérdések rendezése, valamint az is, hogy fejlődjünk a tudománnyal. Célunk, hogy mindig elérhetőek legyenek idehaza a legmodernebb vizsgálatok, eljárási formák és ezek engedélyeztetése, befogadása mielőbb megtörténjen.

Célzottan fejlesztjük a lombikintézeteket, eszközállománnyal, képzéssel, humán erőforrással és műszaki fejlesztéssel hálózatot építünk.

Feladatunk a prevenció, hogy ne alakuljon ki meddőség. A lakosság edukációján túl kiemelt fontosságú, hogy a jelenleg dolgozó szakemberek naprakész tudással rendelkezzenek, ezért rendszeres továbbképzésük és strukturált képzésük jogszabályi feltételeit megteremtettük.

Nemzetstratégiai jelentősége okán a meddőségi ellátást kiemelte az állam, és lehetőséget kaptunk arra, hogy egységes gazdasági, kontrollingrendszert, egységes javadalmazást alakítsunk ki. De ha ez mind egységes, akkor mi ugyanazt az eredményességet várjuk el egységes minőségbiztosítás alapján. Ha mondjuk Budapesten jön valaki kezelésre, vagy Tapolcán, vagy Szegeden, ugyanazt a minőségű ellátást kapja.

Ugyanannyi esélye legyen egyrészt a hozzáférésre, másrészt az eredményességre. Erre vonatkozóan dolgoztunk ki a kormány számára egy szakmai koncepciót.

Mennyiben egységesek az eredményességek a különböző ellátóhelyeket összevetve?

Azt látjuk, hogy kifejezetten eltérőek az eredményességek, ami nem jó. És közben azt is tapasztaltuk, hogy Kelet-Magyarországon még szakambulancia sincs, nemhogy lombikintézet. Ezzel pedig az egyenlő hozzáférhetőség elve is sérül.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Ennek mi az oka?

A szakambulanciák megszűntek, finanszírozásuk nem volt megoldott. Elképzelésünk szerint, amennyiben felmerül a meddőség, az alapellátás helyszíne első körben a szakambulancia. Ezen a helyszínen megtörténik az alapkivizsgálás, a diagnózis felállítása, a személyre szabott kezelés kiválasztása. Ha ott kiderül, hogy nagyon súlyos meddőség áll fenn, és lombikkezelésre van szükség, a páciens továbbirányítjuk. Jelenleg 13 asszisztált reprodukciós centrum működik, és a páciensek bárhova mehetnek. November 1-jétől lép hatályba az a jogszabályi változás, ami lehetővé teszi, hogy első körben ebben az évben 8 szakambulancia meg tud nyílni. Ezeket ott helyeztük el, ahol jelenleg nincs lombikintézet. Lesz ennek a folyamatnak 2. és 3. üteme,

az a célunk, hogy a következő 3 évben minden vármegyei kórházban legyen egy meddőségi szakambulancia.

Jelenleg ezek a lehetőségeink. Hosszú távon az lenne az ideális, ha minden egyes vármegyei központban lenne egy meddőségi intézet, de az alapellátással már elindulhat egy szakmai műhely, és ezek talaján kialakulhat később egy lombikintézet.

Ha jól értem tehát, a korábbi tulajdonosváltás után most körvonalazódik egy strukturális változás ezen a területen.

Így van, egy megfelelő koncepció mentén. Ez a koncepció tartalmazza azt is, hogy

a következő 5 évben még három lombikcentrumot kell nyitni a kelet-magyarországi régióban.

A minőségbiztosítás érdekében most építettünk egy adatgyűjtő rendszert az EESZT-n keresztül, lesz egy online, valós időben történő adatszolgáltatás. Ebből kiépül majd egy olyan adatbázis, ami később a minőségbiztosítás alapja lesz. Átvettük a nyugat-európai protokollokat, konszenzusos minőség-ellenőrzési indikátorokat állítottunk fel, amelyek összehasonlíthatóvá teszik az orvosok, valamint a labor eredményességét, az érintettek pedig látni fogják, hogy teljesítményük hol helyezkedik el a rangsorban.

Egyfajta versenyt generálnának a minőség javítása érdekében, ha már a piaci verseny az államosítás nyomán nem valósulhat meg?

Igen, abban bízunk, hogy az indikátoroknak és a transzparenciának köszönhetően javulni fog az eredményesség. A transzparencia megteremti a versenyt, de bizalmat is épít a páciensekben, mert ők is értik, hogy ha bemennek egy ilyen intézetbe, milyen eredményességgel fogják ellátni. Fontos ugyanakkor megjegyeznem, hogy a laikusok számára is értelmezni kell az eredményességi mutatókat, kontextusba helyezni, mert nem mindegy, hogy melyik életkorsávban van a páciens, az ugyanis alapvetően határozza meg az eredményességet.

Amelyik szakmai műhely kilóg a sorból, azoknak javaslatot kell kidolgozniuk a helyzet javítására. Amennyiben a helyzet nem javul, akkor a vezetőt felelősségre vonjuk.

Beszéljünk az átalakítás első eredményeiről a számok szintjén, ha van már miről, lassan ugyanis eltelt 3 év, a 2020-ban megkezdett folyamatból.

Ahogy kifejtettem, nemcsak egészségügyi, de népesedéspolitikai szempontból is meghatározó fontosságú a gyermekvállalás lehetőség szerinti előrehozatala mellett a meddőségkezelések teljeskörű biztosítása. Koncepciónk megvalósulása mentén az asszisztált reprodukciós kezelésekből származó gyermekek száma évi 2400-ről 4500-ra emelkedhetne. További 800-al több gyermek megszületését jelentené, ha az ivarsejt és embrió adományozás elérhető lenne.

A teljeskörű ingyenesség következtében hirtelen megnövekedett az ellátás iránti igény, mely jóval szélesebb körben igényelhető, illetve azok a páciensek is bekerülnek a kezelésbe, akik korábban anyagi okok miatt nem tehették meg. Az ingyenes ellátás, beleértve a gyógyszereket, a kivizsgálást, a kezelést is, elképesztő hozzájárulás a vágyott gyermekek megszületéséhez, ami Nyugat Európában teljesen egyedülálló.

Melyek a konkrét számok?

Az állami szerepvállalás óta több páciensen végeztek több beavatkozást, így több gyermek született a magyar családokban.

Az adatok alapján nőtt a páciensek kezeléshez való hozzáférése, az elvégzett IVF beavatkozások száma, valamint a szülések és megszületett gyermekek száma is.

2022-ben az IVF beavatkozások száma tovább bővült, 14901-re, születésszám értelemszerűen még nincs, mert arra plusz kilenc hónapot várni kell. Az egy főre jutó beavatkozások száma európai viszonylatban sajnos még így is alul marad.

A megvalósult fenntartóváltás, a folyamatban lévő struktúraváltozás után tervben van a finanszírozás és más részletszabályok igazítása is?

A törvényi felhatalmazást már megkaptuk, jelenleg a jogszabályok kihirdetése zajlik, vannak olyan rendeletek, amelyek ennek megfelelően már meg is jelentek a közlönyben. Ezek részben szakmai szabályok, részben finanszírozási jogszabályok. Azt láttuk, hogy ha egy páciensközpontú ellátási formát szeretnénk elősegíteni, hogy a legrövidebb idő alatt a legnagyobb eséllyel várandós legyen a beteg, akkor a finanszírozáson is kell változtatnunk. Volt egy olyan egy olyan finanszírozási korlát például, hogy csak háromhavonta lehetett embrió-beültetéseket végezni. Régen ez talán szakmailag is indokolt volt, de ez egy 1998-as rendelkezés, azóta az asszisztált reprodukció rendkívüli mértékben fejlődött. Egy lombikkezelés sajátja, hogy általában több embrió beültetésre is szükség lehet egy egészséges gyermek megszületéséhez. 35 év alatt 3-4 embrió beültetését követően a páciensek 80 százaléka a lesz várandós, míg egy embrió beültetésével az eredményesség 30-40 százalék körül van.

Most megteremtettük a lehetőségét annak, hogy a páciens és orvosa szabadon megválaszthatja, mikor áll készen az embrió beültetésére vagy egy következő kezelés indítására.

Az új jogszabályoknak köszönhetően egyértelműen rövidül a kezelési idő, kisebb lesz a pszichés teher, mindemellett az ikerterhességek száma is csökken. Egyértelmű, hogy a gyorsabb eredmény érdekében , ha egy páciensnek három hónapot kell várnia egy kezelésre, akkor azt fogja mondani, hogy ültessenek be egyszerre több embriót. Viszont mára már tudjuk, hogy orvosi szempontból ez rossz.

Sokkal nagyobb szövődménnyel jár egy ikerterhesség, a koraszülés kockázata nagyon magas,

és a gyerekeknek nemcsak funkcionális, de kognitív károsodása is lehet a későbbiekben.

Vagyis egy ellátóhelynek az egyik minőségi indikátora lehet az ikerterhességek számának alakulása?

Igen, nem véletlen, hogy az egyik célunk, hogy az ikerterhességek arányát visszaszorítsuk. Azokban az országokban, ahol csak egy embriót lehet beültetni, a kezeléssel járó szövődmények száma hirtelen lecsökkent. A lombikkezelés a születendő gyermek számára teljesen biztonságos, ha nem kreálunk ikerterhességet.

De összességében mitől fog jobban működni az új rendszer?

Rövidebb, átláthatóbb betegutakat, magasabb eredményességet, nagyobb betegelégedettséget, a finanszírozás megváltoztatása révén egy hatékonyabb rendszert várunk az élet tisztelete mellett. Ezen azt értem, hogy minden törekvésünk arra irányult, hogy a jövőben a fagyasztásra kerülő embriók számát csökkentsük, és hangsúlyozzuk, hogy minden fagyasztott embrióban ott rejlik egy élet lehetősége. Az új jogszabályok alapján minden embrió-beültetés ingyenes, de nem kezdhető mindaddig újabb kezelés, amíg a korábban létrejött embriókat be nem ültették. Finanszírozási ösztönzővel továbbá szorgalmazzuk az embriók tenyésztését az 5-6. napig, ami egyértelműen csökkenti a fagyasztott embriók számát, ugyanis a legtöbb életképtelen embrió a 3. nap körüli időszakban áll meg a fejlődésben.

Fontos leszögeznem, hogy magasabb állami finanszírozásról beszélünk, ahol nem cél a profittermelés. Ha mégis lesz nyereség, az visszaforgatható képzésekre, eszközfejlesztésekre, illetve további intézetek létrehozásába. Az is a feladatunk, hogy etikai szempontokat figyelembe véve orvosszakmai oldalról javasoljunk a döntéshozóknak változtatásokat. Habár, Magyarországon elviekben adott az ivarsejt-donáció lehetősége, a gyakorlatban a meddőségi ellátások palettáján ezt a lehetőséget nem tudják az intézetek a pácienseknek nyújtani, ami külföldre taszítja azokat a párokat, akiknek a donáción kívül más lehetőségük nincsen.

A petesejt-adományozás célja a meddőség kezelése olyan nők esetében, akiknek nincs megtermékenyítésre alkalmas petesejtjük vagy működőképes petefészkük, bár gyermek kihordására képesek lennének. Donáció esetén, habár nem az anya genetikai állományával rendelkező gyermek születik, a gyermekkel az anya lesz várandós, ő hordja ki és hozza világra. Megteremti a várandósság megélését azoknak a pároknak is, akiknek erre saját ivarsejttel nem lenne lehetősége. A meddőség kezelése mellett pedig demográfiai jelentőséggel bír, pszicho-szociális hatásai ugyanakkor teljes egészében különböznek az örökbefogadástól.

Donációs célból régóta történik hímivarsejtbehozatal Magyarországon, a petesejtek külföldi behozatala pedig megteremthetné a lehetőséget a nemek közötti esélyegyenlőségre is.

Egyelőre széleskörű társadalmi vita folyik ezen a téren, de legalább a kormány már elkezdett ezzel foglalkozni.

Milyen változások vannak még tervben?

A szakmai javaslatainktól várt potenciális javuláson túlmenően várakozásaink szerint a finanszírozás is jobban fog hasznosulni, mivel

a tevékenységet kis méretű kórházak hálózatába fogjuk szervezni, egységes irányítás alatt, ami pedig gazdaságosabb működtetésre ad lehetőséget.

Most például minden telephelynek van jogásza, gazdasági szakembere, ügyvezetője, kontrollingcsoportja, de ezt egy hálózati szemlélettel hatékonyabban is el lehet látni. A társaság formája kft, de a professzionális működtetés érdekében szerettünk volna létrehozni egy igazgatótanácsot, amely képviseli az állam érdekeit, hogy ezek a nemzeti stratégiai érdekek megvalósuljanak, ne pedig egy ügyvezető döntsön egy személyben ennek az egész hálózatnak a sorsáról. Felkészült, a saját szakterületükön kiemelkedő szakembereket kértünk fel arra, hogy ügydöntő felügyelőbizottsági tagok legyenek, hogy az orvos-beteg kommunikációt, a menedzsmentet, a marketinget és a orvosi szakmai irányítást tudásukkal segítsék.

Jól értem tehát, hogy ennek az ügyvezetőnek a kiválasztási folyamata jelenleg is tart?

Igen, egy operatív ügyvezetőt keresünk a hálózat élére, aki végrehajtja a fenntartó céljait, ami jelen esetben az OKFŐ Humánreprodukciós Igazgatósága. Kórházigazgatók neve merült fel, illetve sok, a magánegészségügyben dolgozó menedzser személye, de ez egy pályázati folyamat, amit ki is hirdettünk a közlönyben.

Az egészségügyben az ellátás minőségének és teljesítményének elfogadható szintjét meghatározza a szakembergárda rendelkezésre állása. Ebben a szegmensben is igaz ez, mennyiben van hiány a humánerőforrás tekintetében?

A humán erőforrás esetében gyakorlatilag nem volt elvándorlás, bár voltak olyan lombikintézetek, amelyeket nem vásárolt meg az állam, az itt dolgozó szakemberek többsége az állami tulajdonú intézetekben folytatta tovább a munkáját.

Jelenleg azonban csak annyi szakember áll rendelkezésre, amennyi elbír évi 14 000 lombikciklust, ez a plafon.

Az ellátórendszer új szakemberek képzése, és szakmai és anyagi motivációja nélkül tovább nem bővíthető. A meddőségi ellátásban részt vevő szakemberek számára azonban specializált képzés eddig nem volt elérhető Magyarországon. A szakemberek az ellátáshoz szükséges tudást hosszú idő alatt a gyakorlatban sajátították el. Az ellátás folyamatossága és magas színvonalon tartása, illetve a megfelelő számú szakember gárda biztosítása érdekében új képzések kidolgozását és bevezetését készítette elő a HRI. Várhatóan jövő év szeptemberétől indulnak el a speciális képzések, embriológus képzés, a szülészet-nőgyógyászaton belül a reproduktív endokrinológus képzések, tehát azon orvosoknak a képzése, akik a meddőség kezelésével foglalkoznak.

Fotó: Stiller Ákos, Portfolio

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio