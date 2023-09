Mikor éri utol a fizetésünk az inflációt?

A Központi Statisztikai Hivatal az üzleti szférában 17,8 százalékos átlagos bérnövekedést jelentett 2023 első félévben. A Francia-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaság minden ágában, a tagvállalatai körében elvégzett szeptemberi tanulmánya azonban azt mutatja, hogy a felmért vállalatok béreikben nem tudják követni az inflációt. Mi a különbség oka és mikor érik utol a bérek az inflációt?

Az elmúlt években a magyar munkavállalók hozzászoktak, hogy a bérük az infláció felett nőtt. Ez ebben az évben megszakadni látszik. Idén a minimálbér és a garantált bérminimum 16, illetve 14 százalékos emelése sem követte az inflációt. A kkv szektorban ugyanakkor a verseny miatt egyre több munkáltató kénytelen minimálbérnél nagyobb bért bejelenteni. A dolgozók egyre inkább elvárják ezt, hiszen szabadság alatt is teljes bért remélnek, a táppénz és a nyugdíj kérdése, banki hitelfelvételhez is magasabb bejelentett jövedelem kell: mindez egyre több munkavállalót érdekel, amelyet komoly cégeknél dolgozva meg is kapnak. Az ő esetükben is nagyobb kimutatott bérnövekedés figyelhető meg.

A komoly cégek azonban már régen nem a minimálbéren foglalkoztatják az alkalmazottaikat. A probléma ott van, hogy bár a kamarai tanulmányban résztvevők cégek többsége árbevétel-növekedést vár 2023-tól, de csak minden tizedik tudja követni az inflációt, ami a bérnövekedés terét is leszűkítette. A munka termelékenységére alapozott jövedelemnövekedés pedig nem igazán tetten érhető még.

2023-at tekintve elmondhatjuk, hogy az év az áthúzódó hatások éve lesz. A magas infláció a tavalyi évről húzódik át, illetve egyes ad hoc jellegű adó- és piackorlátozó rendelkezések miatt 2022 egy nehezen értelmezhető bázist, összehasonlítási alapot jelent. A tavalyi évben a nagymértékű jövedelemkiáramlás miatt, az ársapkák fenntartása folytán hatalmas forgalom keletkezett a kereskedelemben, a benzinkutakon, illetve az építőiparban. A nemzetközi hatások, az ellátási láncok zavarai, a "chipmizéria", a gázárak, az alapanyaghiány, illetve a szárazság miatti rossz mezőgazdasági termés szerencsére ebben az évben már kevésbé játszanak szerepet. Sőt, meg is szűnnek, azaz a nemzetközi oldalról jövő árnyomás csökkent. Az olajárak 100 dollár közelébe ugrása azonban mutatja, hogy a helyzet azért korántsem stabil.

A mezőny szétszóródik

15 százaléknál nagyobb árbevétel-növekedést csak a gyógyszeriparból és a gyártásból kikerülő egyes cégek jelentettek. Jellemző, hogy a magyar lakosság egészségi állapota miatt egyre többet költünk gyógyszerekre. Nagyon emberi az, hogy bár saját magunknak egyre kevesebbet vásárolunk, a házi négylábú kedvencünk kedvéért minden pénzt kifizetünk: az állateledel-gyártó értékesítése szárnyal. Bár az inflációt nem érik utol, mégis gyors növekedést láthatunk egyes pénzügyi szolgáltatásokban, egészségügyben- és vendéglátásban érdekelt cégek körében is.

Nem meglepő, hogy az inflációt nem tudja követni, sőt, az árbevétel stagnál vagy csökken a kis- és nagykereskedelmi cégek többségénél; az ingatlan és építőipar területén tevékenykedőknél is ez a jellemző.

2023-ban az állami beruházások csökkenése, a lakásfelújítási támogatások kifutása, illetve a GDP csökkenése miatt nagyon sok kereskedelmi cég, építőipari vállalkozás és alapanyag beszállító forgalomcsökkenést kénytelen elszenvedni.

Új jelenség, hogy az Egyesült Államok informatikai cégeinek megtorpanása, több tízezres leépítései, projektbefagyasztásai begyűrűztek Európába, így hazánkba is. Az IT cégek jókora hányadánál az árbevétel jó esetben is csak stagnál, nagyon sok informatikai szakember, akik főállásban vagy szabadúszóként dolgozott, jelen pillanatban munkanélküli. Ez az elmúlt 10 évben soha nem volt úgy, hogy szoftverfejlesztők bejelentkeztek randstadad.hu oldalon: mindig nekünk kellett őket megkeresni.

Azok a gyártó cégek, akik a jövő technológiáján, elsősorban energiatakarékos berendezéseken dolgoznak, továbbra is szárnyalnak. A logisztikai cégek viszont, mivel az ő árbevételük raklapon, köbméterben, tonnában mérhető, a kereskedelmi forgalom csökkenésével árbevételesést kénytelenek elkönyvelni.

Baja Sándor Randstad Hungary Kft., ügyvezető igazgató - Csehország, Magyarország, Románia

Érdekes jelenség a szolgáltató központok megtorpanása. Ennek oka, hogy az anyaországok kormányai ellenállást tanúsítanak az állások Kelet-Európába történő exportjával szemben, illetve az a nézet terjed el, hogy Kelet-Európában nincs szabad munkaerő. Ez természetesen nincs így, hiszen minden évben frissdiplomások ezreit ontja a magyar felsőoktatás. De a cégek mégis távolabbi indiai és fülöp-szigeteki állomáshelyekre viszik tovább a munkahelyeket. Ott azonban nyelvi akadályok merülnek fel, hiszen az angolon kívül az egzotikusabb európai nyelveket nem beszélik sokan, illetve az időzóna különbség is akadályként merül fel.

Pozitív toborzási trendek

Érdekes megfigyelni azt, hogy a cégek túlnyomó többsége, azaz a megkérdezettek több, mint 80 százaléka továbbra is toboroz. Minden harmadik cég az üzleti növekedés miatt keres munkatársat. Minden ötödik munkavállalót azért keresik, mert új, más, modern szaktudású munkaerőre van szükség a szervezetben. Ez bizonyosan akadályokba ütközik, hiszen a demográfiai helyzet miatt ebben az évben is 20 ezer emberrel megy több nyugdíjba, mint ahány fiatal belép a munkaerőpiacra hazánkban.

Érdekes Eurostatat tanulmány mutatja ki, hogy a 18-29 éves korosztályban a magyar fiatalok az európai átlag alatt rendelkeznek digitális képességekkel, míg a csehek az átlag feletti digitális tudással vannak felvértezve. Ebből következik, hogy

a magyar munkaadóknak muszáj lesz saját maguknak a meglevő kollégákat fejleszteni, átképezni (upskilling-reskilling), hiszen a piacról, az iskolából erre nem nagyon számíthatnak.

A kamarai felmérés szerint a három dobogós szakterület, ahova szakembereket keresnek: a pénzügy (a cégek 20 százaléka), az értékesítés (10%) és a termelés (9%). Jogászt, marketingest, legyen az hagyományos, avagy digitális területen jártas szakember, keresnek legkevésbé a cégek: jogászt minden századik cég vár, marketingest minden ötvenedik.

A toborzási okok között előkelő helyen szerepel a fluktuáció pótlása (harmadik legfontosabb ok). A legnagyobb HR-kihívások között a dolgozók megtartása és motiválása, valamint a tehetségek bevonzása szerepel. Covid utáni nagy felmondási hullám (Great Resignation) itthon is csillapodni látszik, a felmérésben résztvevő cégek között elenyésző azoknak a száma, akik 20 százalék feletti fluktuációt jelentett.

A tőzsdei cégek és egyes magáncégek sajátossága, hogy rekorderedmény mellett is elbocsátanak kollégákat, ami nem leépítés (downsizing), inkább az ideális működési modell megtalálása (rightsizing). Természetesen, ez ettől még fájó a munkájukat elvesztő embereknek. rightsizing oka az olyan pénzügyi mutatóknak való megfelelés, mint amilyen az ICR (incremental conversation ratio), azaz az árbevétel növekmény utáni profit konverzió, ami az elszabadult energia- és alapanyagárak mellet nyomás alá helyezi a személyi költségeket.

Sok cég inkább választja csak a legjobbak motiválását, és nem törekszik arra, hogy mindenkit megtartson.

Vannak persze olyan cégek is, amelyek a különadók miatt másféle nyomás alatt vannak, legyen az a pénzügyi vagy kereskedelmi szektor. Ők abban bíznak, hogy a kormány ideiglenesen alkalmazza a különadókat, mint a reklámszektorban, ahol aztán kivezették azt, és helyre fog állni a rend, a piaci egyensúly. Ezért rövidtávon mindent megtesznek a kollégák megtartásáért, motiválásáért, még ha ezt nem is engedhetik meg igazán maguknak. Azért látható, hogy egyes kiskereskedelmi boltokban nagyon nehéz eladót találni a polcok között manapság...

De mi a helyzet a bérekkel?

Az infláció, az energia- és alapanyagárak robbanása, a forint fel-alárohanása, a vásárlóerő csökkenése bizonytalanná tette a vállalatok gazdálkodását, ergo munkaerő- és munkabér-gazdálkodását is. A magyar gazdaság Európa második legnyitottabb gazdasága, ahol az export és import szerepe meghatározó. Ha nem tudja a cég belőni, hogy egy euróért 430 vagy 380 forintot fog kapni, vagy mennyit kell fizetni érte, akkor nagyon könnyen vékony jégen találhatja magát. Nyilvánvaló, hogy azok a szektorok, ahol a fluktuáció jellemzően magas, legyen az a vendéglátás, turisztika vagy az üzleti szolgáltató központok, ott sokkal jellemzőbb a magas, inflációt követő bérnövekedés.

A budapesti éttermi árakban ez vissza is köszön, hiszen a rezsiköltségek mellett a bérrobbanás is nyomot hagy az étlapon szereplő árakon.

Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy jellemzően a cégek mindössze egy béremelést hajtottak végre ebben az évben, 11 és 20 százalék között. Ritka az, aki megengedhette magának a második emelést. Azok a cégek sem tudják, vagy akarják az inflációt lekövetni a bérekben, amelyek rekordévet fognak zárni, mert bizonytalanok a 2024-es jó eredményben. A francia kamarai felmérésében résztvevő cégek közül tízből hat adta teljesen vagy részben a kedvezményes cafetériakeretet a dolgozóknak, elismerve és támogatva az alkalmazottakat az Európa-bajnok inflációs környezetben.

A jövő évi terveket illetően a cégek természetesen figyelembe veszik a hivatalosan 6 százalékra várt inflációt, de nem tudják figyelmen kívül hagyni az idei átlagos 17-18 százalékot sem. Elfogadott jövő évi terv még nem sok helyen van, de a magyar menedzsment 6 és 15 százalék közötti javaslattal megy a tulajdonosok elé, a medián 10 százalék körül van.

A külföldi tulajdonosok haja az égnek áll a magyar inflációtól, hiszen a forint az utóbbi hónapokban viszonylagos stabil árfolyama miatt kétszámjegyűyű emelés euróban számolva fájdalmas lehet.

A nagy kérdés, hogy hajlandóak-e beruházni Magyarországon, hogy a munka termelékenysége kitermelje a magasabb béreket. Ez jó esetben nagyobb kibocsátást eredményezne, kevésbé ideális esetben kevesebb ember kellene ugyanannyi produktum előállításához, ami persze enyhíthetné a kínzó munkaerőhiányt.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 2023 nem lesz az átlagok éve. Míg 2008-ban mindenkinek rosszul ment vagy 2020-ig mindenkinek jól ment, most mindenféle helyzettel szembesülünk, amely nagyon szétszórja a csökkenő munkaerőért harcoló cégek mezőnyét.

A címben feltett kérdésre is válaszolva pedig 2024-ben kevés az esély, hogy az elmúlt két év robogó inflációját az átlagbérek utolérjék. Kevesen kapnak 30 százalékos fizetésemelést 2 év alatt. Két év inflációja pedig afölött lesz...

