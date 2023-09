Újra bedobták az óraátállítás megszüntetését Magyarországon

Balassa szerint

a kétszeri óraátállítást el kellene törölni, szerinte a jövőben a nyári időszámításra kellene átállni Magyarországon.

Az óraátállítás eltörlését négy éve az Európai Unióban is kezdeményezték ám azóta sem született végleges döntés, ezért október 29-én ismét átállítjuk az órákat hajnali 3 óráról 2 órára. Ekkor kezdődik a téli időszámítás.

Balassa Péter rámutatott, hogy Észak-Macedónia után Európa több országában is véglegesítették a nyári időszámítást. Javaslatában azt írja, hogy a szakértők figyelmeztetnek, hogy az óraállítás miatti cirkadiánritmus-zavar több egészségügyi problémát is okozhat, ilyen a szívroham és a szélütés kockázatának növekedése, de elég csak az alvási szokások megváltozására és az abból fakadó mentális problémákra, kialvatlanságra gondolni. Hozzáteszi azt is, egy korábbi EU-s felmérés szerint az emberek támogatják az óraátállítás eltörlését, ezen belül is a magyar válaszadók 90 százaléka támogatta ezt.

Előterjesztésében emlékeztetett rá, hogy a nyári időszámítást az I. világháború idején energiamegtakarítás céljából vezették be, majd 1957-ben megszüntették. Később, 1980-ban, az 1973-as nagy olajválság hatása miatt rendelték el újra. Az akkoriban kitűzött célok teljesültek, sikerült energiát megtakarítani, a szakemberek szerint ugyanakkor ma már az évi két váltás gazdaságilag felesleges.

El kellene törölni az óraátállítást Magyarországon?

Címlapkép forrása: Shutterstock