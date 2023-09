ESG Akadémiát indított a KPMG és a Microsoft

Elindult a „KPMG ESG Akadémia” a KPMG, a Microsoft és több egyetem együttműködésében. Célja, hogy elérhetővé tegye a naprakész és nélkülözhetetlen ESG-tudást, támogassa és képezze az üzleti élet szereplőit a legváltozatosabb fenntarthatósági témákban.

A KPMG a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy a Microsofttal közösen kidolgozott ESG Akadémiája egy különleges, modern üzleti tananyag, amely működhet önálló virtuális tanuló eszközként, de integrálható az ügyfelek saját, belső képzési platformjaiba is. Az ESG Akadémia választható tudásszinten és mélységben mutatja be az ESG és a kapcsolódó tudományágak témáit. A számtalan, egymást kiegészítő modulból álló képzés a KPMG Learning Enablement and Analytics Platformját használja, amely egy előre konfigurált, a Microsoft 365, Azure, Teams és Microsoft Viva Learning által támogatott platform – ennek segítségével a tanultak azonnal hasznosíthatók a munkafolyamatokban.

Az Akadémia tananyagát vezető egyetemek és intézmények elismert ESG-specialistái fejlesztették ki a KPMG fenntarthatósági szakértőivel közösen, a legfrissebb környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) témákban.

A tanfolyam tartalma teljes mértékben testre szabható, ami azt jelenti, hogy felső vezetők és a menedzsmenten kívüli munkatársak részére egyaránt indítható rugalmas ESG-képzés.

Az üzleti és akadémiai tanulás hatékony kombinációjával az akadémia ugyanis mind az alapszintű, mind a haladó szintű, komplex, szakértői tanulást biztosítja, azzal a lehetőséggel, hogy bizonyos üzleti szektorokra, funkciókra és ESG-területekre külön is összpontosít – így el lehet mélyülni olyan konkrét támákban is, mint a körforgásos gazdálkodás, a jelentéstétel vagy épp az üzleti dekarbonizációs stratégiák.

Az akadémia része azoknak az új, innovatív, digitális megoldásoknak, amelyeket a KPMG és a Microsoft azért indítottak el, hogy támogassák és fejlesszék a vállalkozások ESG-fókuszú szemléletét. A globális együttműködés része például a 2023 tavaszán elindított KPMG Circularity Tracker, amely segít automatizálni a különböző forrásokból származó adatgyűjtést, és modellalapú adatszámításokat végez.

Címlapkép: KPMG