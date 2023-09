Lehet örülni: nagyot esett az eurózóna inflációja

Szeptemberben jelentősen, a vártnál nagyobb mértékben esett az eurózóna inflációja - derül ki az Eurostat adataiból. Mind a maginfláció, mind a főmutató kedvezően alakult.

Szeptemberben éves szinten 4,3% volt az eurózóna éves inflációja, ez jelentős esést jelent az augusztus 5,2%-hoz képest. Az elemzők számítottak rá, hogy a bázishatás miatt érdemi esés lesz az éves indexben, de a tényadat a várakozásoknál is kedvezőbb volt: a Reuters konszenzusa 4,5% volt szeptemberre.

Az éves maginfláció 4,5% volt szeptemberben, ez is jócskán esett: augusztusban még 5,3% volt az élelmiszereket és energiát nem tartalmazó fogyasztói kosár áremelkedése. Az elemzők azt várták, hogy a maginfláció 4,8% lesz szeptemberben, tehát ez a mutató is jobban alakult a vártnál. A tegnap és ma reggel közölt tagállami adatokból már sejthető volt, hogy az eurózóna inflációs mutatója kedvezően alakult szeptemberben.

Az előző hónaphoz képest 0,3%-kal nőttek az árak, a havi maginfláció 0,2% volt szeptemberben. Noha egyhavi adatokból nem szabad messzemenő következtetést levonni (hiszen egy-egy hónap során történhetnek egyedi események, valamint erős a szezonális hatás is), mindenképp örömteli, hogy az utóbbi hónapokban messze nem látszik már olyan mértékű havi átárazódás, mint tavaly.

Ami az egyes komponenseket illeti, az élelmiszerek közel 9%-kal nőttek éves szinten az eurózónában, de havi szinten csak 0,1% volt az élelmiszerek áremelkedése. Az energia 4,7%-kal lett olcsóbb szeptemberben az egy évvel korábbi szinthez képest, havi szinten viszont 1,4% a drágulás. A legnagyobb havi drágulást az iparcikkek terén mérték, ezek egy hónap alatt 2,2%-kal lettek drágábbak (az éves emelkedés 4,2%). A szolgáltatások ára viszont mérséklődött szeptemberben 0,9%-kal, éves szinten viszont 4,7%-kal nőtt.

Az egyes termékkategóriák árváltozása az eurózónában (%, év/év) Kategória 2022 szept. 2023 ápr. 2023 máj. 2023 jún. 2023 júl. 2023. aug. 2023 szept. Élelmiszer, alkohol, dohány 11,8 13,5 12,5 11,6 10,8 9,7 8,8 Energia 40,7 2,3 -1,8 -5,6 -6,1 -3,3 -4,7 Ipari termékek (kivéve energia) 5,5 6,2 5,8 5,5 5,0 4,7 4,2 Szolgáltatások 4,3 5,2 5,0 5,4 5,6 5,5 4,7 Éves infláció 9,9 7,0 6,1 5,5 5,3 5,2 4,3 Forrás: Eurostat, Portfolio

A szeptemberi adatokból egyértelműen az látszik, hogy a dezinfláció folytatódik Európában.

Az infláció tavalyi csúcsán még 10% felett volt, mára már kicsivel 4% felett van – de még így is messze van az Európai Központi Bank (EKB) inflációs céljától.

Az EKB 2%-os éves inflációt látna örvendetesnek az eurózónában, és kamatemeléseivel igyekszik ezt a szintet visszaállítani. A jegybank 2022 júliusa óta összesen 450 bázisponttal emelte meg az irányadó rátát, amely szeptemberre 4%-ra nőtt. A jegybank most azt kommunikálja, hogy a kamatemelések véget érhettek, de a kamat hosszú ideig ezen a magas szinten marad. Az első kamatvágáshoz a jegybankárok szeretnének biztosak lenni benne, hogy az infláció visszatér a korábbi célhoz.

Az EKB monetáris politikájával kapcsolatban a legfontosabb kérdés most az, hogy milyen egyéb eszközöket vethet be a jegybank (szó volt például arról, hogy az EKB megemelné a kötelező tartalékrátát, ezzel is mérsékelve a bankrendszerben felhalmozott likviditást). A másik fontos kérdés pedig az, hogy mikor számíthatunk az első kamatvágásra. Noha a mai adat a vártnál gyorsabb dezinflációról árulkodik, ami akár a piac kamatokra vonatkozó árazásának módosulását is kiválthatná, az elsődleges piaci reakciók kifejezetten jelentéktelenek: az euró-dollár jegyzésben az inflációs adatközlés hatására nem történt változás.

Korábban is jellemző volt, hogy a nagy forgalmú piacokat (USA, Európa, Japán) elsősorban az amerikai monetáris politikai folyamatok mozgatják, és ez szemlátomást most is igaz. A piac jelenleg az amerikai kamatkilátások és a kormányzati leállás miatt aggódik, az európai inflációs folyamatok nem bírnak olyan piacmozgató erővel, mint a tengerentúli fejlemények – úgy látszik, még akkor sem, ha a vártnál kedvezőbb adatok érkeznek.

Címlapkép forrása: Shutterstock