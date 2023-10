Eddig is a Fed politikája nyomasztotta a piacokat – és most jöhet egy újabb csapás

A piacokra jelentős nyomást helyezett az előző hetekben a Fed vártnál szigorúbb monetáris politikájával kapcsolatos várakozás, és ha a beérkező makroadatok kedvezőtlenül alakulnak, a félelem a jegybanki szigorral kapcsolatban felerősödhet. Márpedig a héten érkezik az egyik legfontosabb adat, amelyet a Fed döntéshozói figyelnek, így a piaci mozgásokra is nagy az esély.

Hétfőn idehaza a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé a második negyedéves pénzügyi számlákat, valamint a Központi Statisztikai hivatal ismerteti a külkereskedelem júliusi alakulásának első becslését. Érkezik még a szeptemberi beszerzésimenedzser-index, de az utóbbi hónapokban a magyar BMI nem tűnt megbízhatónak. A külföldi adatközlések közül az eurózóna munkanélküliségi adataira, az amerikai ISM BMI-re, valamit Jerome Powell Fed-elnök beszédére kell figyelni.

2023. október 2-október 8. makronaptár Magyar makrogazdaság október 2. hétfő 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q2 október 2. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem (első becslés) júl. október 2. hétfő 9:00 MLBKT BMI szept. október 3. kedd 8:30 MNB Kamatstatisztikák aug. október 3. kedd 8:30 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q2 október 3. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció október 4. szerda 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma aug. október 4. szerda 8:30 KSH Kiskereskedelem aug. október 6. péntek 8:30 KSH Ipar (első becslés) júl. október 6. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok szept. Nemzetközi makrogazdaság október 2. hétfő 11:00 EU Munkanélküliség aug. október 2. hétfő 16:00 USA ISM BMI (feldolg.) szept. október 2. hétfő 17:00 USA Powell-beszéd (Fed) október 3. kedd 16:00 USA Nyitott álláshelyek száma aug. október 4. szerda 11:00 EU Kiskereskedelem aug. október 4. szerda 14:15 USA ADP Munkanélküliség szept. október 4. szerda 16:00 USA ISM BMI (szolg.) szept. október 5. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem aug. október 5. csütörtök 13:30 USA Elbocsátások (Challenger) szept. október 6. péntek EU EU-csúcs október 6. péntek 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések aug. október 6. péntek 14:30 USA Munkanélküliség (NFP) szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedden az MNB kamatstatisztikákat közöl, a KSH a kormányzati szektor második negyedéves eredményét ismerteti, az ÁKK dkj-aukciót tart. Ekkor érkezik az első fontos amerikai munkaerőpiaci adat, a nyitott álláshelyek száma is még augusztusból.

Szerdán a KSH turisztikai adatokat közöl augusztusból, emellett jönnek kiskereskedelmi statisztikák is, vagyis ez a nap kifejezetten fontos lesz: pontosabb képet kaphatunk a magyar gazdaság aktuális állapotáról. Szerdán jön még az ISM BMI az amerikai szolgáltatószektor teljesítményéről, valamint az ADP munkanélküliségi adata (ez még nem a legfontosabb munkaerőpiaci mutató).

Csütörtökön elsősorban a külföldi hírekre kell figyelni. Németországból a kiskereskedelmi eladások alakulására kell figyelni, a német gazdaság ugyanis komoly nehézségekkel küzd. Ezen a napon is jön egy fontos munkaerőpiaci adat, az elbocsátások alakulása az Egyesült Államokból.

A legfontosabb munkaerőpiaci adat azonban pénteken érkezik (erről írtunk a cikk bevezetőjében is). A foglalkoztatottak számának alakulása kiváló indikátora a gazdasági teljesítménynek, és amennyiben a munkaerőpiac továbbra is ellenállónak bizonyul, az vélhetően aggodalmat okoz majd a befektetők között, hiszen további szigorításhoz vezethet a Fed részéről. A péntek délután érkező adat ezért messze a legfontosabb makrogazdasági adatközlés a héten. Emellett pénteken közlik még a feldolgozóipari megrendelések alakulását Németországban, idehaza pedig ipari statisztikák jönnek, és a devizatartalék friss alakulását is megismerjük.

