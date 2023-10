Egyetlen pillanat alatt fordult a kocka: a fiatalok tanítják az időseket

A Z-generációs munkavállalók egy rendkívül nehéz időszakban kezdték a karrierjüket, az AI azonban hirtelen felértékelte képességeiket, és most akár idősebb kollégáik mentorává is előléphetnek. Vajon az, hogy - ahogy más digitális eszközöket, úgy - a mesterséges intelligenciát is magától értetődő természetességgel használják, segít majd nekik előrejutni karrierjükben hosszú távon?

A Z-generáció tagjai számára nem volt könnyű bejutni a munkaerőpiacra. A világméretű járvány közepette kezdtek el dolgozni, és sokan közülük lemaradtak arról a lehetőségről, hogy azokat a skilleket és szokásokat, amelyeket az ember általában az idősebb kollégák mellett dolgozva sajátít el, magukévá tegyék. Első igazán digitális nemzedékként azonban a technológiával kapcsolatos veleszületett készségeik segíthetnek nekik behozni ezt a lemaradást - különösen, mivel a jelek szerint mesterséges intelligencia használata gyorsan a modern munkahelyek működésének rendkívül fontos részévé válik - írja a BBC. Nyitott, optimista, utópisztikus, idealisztikus elképzelések viharában Emma Parry, a nagy-britanniai Cranfield School of Management üzleti iskola emberi erőforrás menedzsment professzora szerint nyitottsága a Z-generációt az új technológiák iránt az új munkamódszerek elsajátításának élére állítja. Bár az idő rövidsége miatt egyelőre nincs nagy mennyiségű minőségi kutatási adat erről, de a tapasztalatok alapján mindenképpen elmondható, hogy a fiatalok sokkal elfogadóbbak és más generációkhoz mérten nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy adaptálják a mesterséges intelligenciát a mindennapi életükbe és munkamódszereikbe. Stephanie Forrest, a TFD, egy londoni székhelyű stratégiai kommunikációs technológiai tanácsadó cég alapítója maga is tapasztalta, hogy a Z generációs munkavállalók milyen könnyedén használják az AI-t, ami gyorsan nélkülözhetetlenné teszi őket a munkahelyeken. “Nem kérdőjelezik meg létjogosultságát, egyszerűen csak úgy tekintenek rá, mint egy lehetőségre, amelynek segítségével optimalizálhatják azt, amit csinálnak.” Skilljeik révén a kanyarban előznek A TFD-nél a Z-k kísérleteztek először olyan AI-eszközökkel, mint az Open AI ChatGPT-je. Adminisztratív, kutatási feladataik ellátásához és e-mailek összeállításához is használni kezdték. Mivel azonban a mesterséges intelligencia mindenki számára teljesen új, a Z-k gyorsan egy szintre kerültek a csapat többi tagjával, és érdemi szerephez jutottak, sőt. Az idősebbek még tőlük lestek el trükköket, hogy hogyan használhatják még hatékonyabban a programot. Weiguo Patrick Fan, az amerikai Iowa Egyetem üzleti iskolájának tanára szerint sok fiatal stratégiai karrierlépésnek tekinti a mesterséges intelligencia használatának elsajátítását, és előtérbe helyezését - legyen szó a magánéletéről, az online tanfolyamokon, vagy a hagyományos oktatási rendszerben való részvételről. Márpedig ez a tudás hozzásegítheti őket, hogy gyorsan kulcsszerepbe kerüljenek a mesterséges intelligenciát kevésbé ismerő kollégáikkal szemben. “Az AI-jal kapcsolatban megszerzett tudásukat nem csak a folyamatok innovációjára és racionalizálására használhatják, de segíthetnek áthidalni a műszaki és nem műszaki területek közötti szakadékot is” - véli Fan. Dinamikussá válnak, és kitűnnek a többiek közül Mindez egyértelműen oda vezet, hogy a Z-k kitűnnek a csapattagok közül. A VEM Medicalnál például Derrick Hathaway értékesítési igazgató szerint drámaian megnövelte a termelékenységet az, hogy a fiatal alkalmazottak az AI-t az unalmas feladatok automatizálására és a munkafolyamatok optimalizálására használták fel. Nem ódzkodnak az AI közelébe menni, nem istenítik, de nem is félnek tőle, a helyén kezelik a szerepét, ami hozzásegítei őket, hogy rugalmas és dinamikus alkalmazottakká váljanak. Márpedig ezek a készségek különösen értékesek olyan iparágakban, mint a technológia, a pénzügy, az egészségügy, a marketing és a gyártás, ahol a vállalatok különösen gyors tempóban integrálják az AI-t mindennapi működésükbe. Szakértők szerint ráadásul a fiatalok kulcsszerepet játszhatnak az etikus AI-gyakorlatok kialakításában, aminek már csak azért is nagy a jelentősége, mert szinte minden iparágban növekvő aggodalomra ad okot a technológia egyre gyorsabb ütemű, szabályozatlan térhódítása. “A Z-generáció, amely a munkához való értékközpontú hozzáállásáról ismert, alapvető szerepet játszhat a jobb felhasználói élmény és a befogadóbb környezet kialakításában is” - véli Fan. Hirtelen a mentor szerepében találják magukat A Z-generációs karrierépítés egyik nagy buktatója eddig az volt, hogy a fiatalok közül sokan távmunkásként léptek be a munkaerőpiacra, és nem tudták kialakítani azokat a kapcsolatokat az idősebb kollégákkal, amely mindkét félnek javára vált volna. Forrest szerint azonban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tudás most segíthet abban, hogy a Z-k felépítsék ezeket a hidakat. Akár fordított mentorálást is végezhetnek, és végre mindenki profitálhat a közös munkából. Fontos azonban, hogy tudatában legyenek: ez az egy kiemelkedő készség önmagában még nem helyezi őket automatikusan előrébb a munkahelyi hierarchiában. Bár a technikai és innovatív tudás mindenképpen szakmai értéket képvisel, hosszú út vezet még odáig, hogy a mesterséges intelligenciára alapértelmezett skillként mindenhol szükség legyen. Bár sok gazdasági területen kialakulhatott az az illúzió, hogy a magukra valamit is adó szervezetek ma már - versenyelőnyt remélve tőle - kivétel nélkül az AI-használatára összpontosítanak, ez nem így van. Sok helyütt komoly bizalmatlanság és ellenállás övezi még a kísérleti bevezetést is. A technológia tehát gyorsan fejlődik, az elfogadás üteme korántsem. A munkáltatók továbbra is a sokoldalú munkavállalókat keresik, a technikai és digitális készségek, az innováció iránti fogékonyság azonban csak a kirakós játék egyik részét képezi. A legtöbb helyen továbbra is nagyra értékelik az olyan más típusú skilleket, mint a kommunikáció, a csapatmunkára, a hatékony konfliktuskezelésre való képesség, a problémamegoldás vagy az alkalmazkodás. Ráadásul, ahogy az idő telik, úgy tanulja ki egyre több munkavállaló életkortól függetlenül a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fortélyokat, így ezek hamarosan nem csak a Z-generáció kiváltságai lesznek. Végső soron az AI-képesség nem biztos, hogy teljesen ellensúlyozza Z-generáció tagjainak a világjárvány idején elszenvedett, a munkaerőpiaccal, a munkahelyi tanulással és élményekkel kapcsolatos veszteségeit, de jól megérdemelt előnyt és előkelőbb helyet biztosít számukra a szervezeti hieararchiában, mint eddig.