Pénzhajhászó munkamániások? Egy generáció harca a túlélésért

Nem csupán modern, térben és időben kötetlen munkakörnyezetre, változatos feladatokra vágynak a Z-generáció tagja, de kiemelten magas fizetést is elvárnak – cserébe hajlandóak akár éjt nappallá téve dolgozni, hogy a Covid sújtotta évek után most az infláció megélhetésgyilkos hatásait ellensúlyozzák. Közben szakmailag igencsak támogatásra, mentorálásra szorulnak, amit általában nem kapnak meg.

Generációs különbségek mindig voltak és lesznek is. A hosszú távon tehetségtoborzásban és sikeres munkaerő-megtartásban, valamint motivációs stratégiában gondolkodó cégek elemi érdeke, hogy minél több információval rendelkezzenek a különböző munkahelyi korcsoportok speciális tulajdonságairól. A ’90-es évek végén, 2000-es évek elején született úgynevezett Z-generáció a következő években árasztja majd el az álláspiacot. E korcsoport jellemzőiről számtalan értekezés jelent már meg. Mi is írtunk az elmúlt hetekben munkamániájukról, értékelvű működésmódjukról, a fizetések nyilvánosságáért folytatott harcukról, és arról is, miként befolyásolta a Covid karrierjüket, motivációjukat és szakmai fejlődési lehetőségeiket.

Egzisztenciális alapozás vagy pénzhajhászás?

Ezek a fiatalok attól a pillanattól kezdve, hogy először belépnek első munkahelyükre, kiemelkedő fizetést szeretnének.

Rendkívül bérmotiváltak, talán jobban, mint bármely más, jelenleg aktív generáció a munkaerőpiacon

- hívja fel a figyelmet a BBC cikke.

Az, hogy rajta tartják a szemüket ezen a területen, tulajdonképpen nem újdonság. A Monster álláskereső oldal adatai szerint az amerikai Z-generáció 70%-a már 2016-ban a fizetést nevezte meg a legfontosabb munkahelyi motivációs tényezőnek az egészségbiztosítás mellett. Szakértők szerint néhány évvel később a Covid-éra és a kibontakozó gazdasági válság csak még érzékenyebbé tette őket a bérek iránt.

Fizetési elvárásaik szinte az egekbe szöktek: sokan már karrierjük elején akkora béreket céloznak meg, amit mások komoly tapasztalattal.

Ez nem kis részben annak köszönhető, hogy gyermekkorukban végignézték, hogy - nagyrészt X-generációs - szüleik a pénzügyi talpon maradásért küzdenek, most pedig saját karrierjükben is tapasztalják azokat a gazdasági turbulenciákat, amelyek veszélyeztetik a jövőjüket. Ennek eredményeképpen minden eddiginél magasabb fizetést követelnek munkaadóiktól, már karrierjük korai szakaszában is.

Az idősebbek számára nehéz lehet megérteni, miért foglalkoznak ilyen intenzíven a fizetéssel. "Ők annak idején heti 40 órát dolgoztak, és ezzel elég pénzt kerestek ahhoz, hogy saját házat vegyenek és a hétvégéiket grillezéssel töltsék.

Csakhogy a Z tagjai heti 50 órát dolgoznak, további heti 20 órát mellékállásban, és még így is alig keresnek annyit, hogy fedezzék a lakbérüket

- hívja fel a figyelmet Corey Seemiller, generációkutató. Azaz motivációjuk jóval többről szól, mint arról a közismert emberi vágyról, hogy minél többet keressenek.

Ráadásul rendkívül nehéz gazdasági időkben kezdő fizetéssel próbálták megvetni a lábukat, ami csak tovább fokozta pénzügyi gondjaikat. A kiugró infláció megemelte a megélhetési és az oktatási költségeket is, így sokuknak diákhitelért is folyamodniuk kellett. Mindennapjaik természetes részévé vált az anyagiakért való aggódás.

Instabil környezet, hiány, félelem

Az 1997 és 2012 között született Z-generáció tagjainak zöme egy több hullámban érkező globális recesszió és gazdasági visszaesés közepette nőtt fel. Néhányan csak az instabilitást ismerték. Szüleik gyakran beszélgettek velük arról, hogy nincs elég pénzük, és emiatt rossz dolgok történtek velük - visszavették lakásaikat, házaikat, a család megtakarításai pedig megtizedelődtek.

Amit azonban addig csak a szüleik tapasztalatain keresztül figyelhettek meg, őket is elérte, amikor bekerültek az álláspiacra. Sokan közülük a Covid-19-járvány idején kezdtek dolgozni, és amellett, hogy szakmailag kifejezetten hátrányos környezetben találták magukat. Képtelenek voltak feljebb kapaszkodni a fizetési ranglétrán, rengeteg elbocsátás történt velük, körülöttük. “Értékrendjüket ezek az élettapasztalatok formálták, a hiánytól való félelem pedig mélyen gyökerezik" - magyarázza Seemiller.

Egyszerűen csak meg akarnak élni

Becslések szerint az amerikai munkavállalók átlagos kezdő fizetése 2022 végén 55 260 dollár (több 19 millió forint) volt éves szinten, de egy olyan nagyvárosban, mint például San Francisco egy egyedülálló felnőttnek több mint 74 280 dollárt (20,6 millió forint) kellene keresnie - adózás után - ahhoz, hogy fedezze a költségeit.

A Bank of America 2022-es adatai szerint a Z-generáció jelentős része saját bevallása szerint képtelen megtakarítani és törleszteni adósságait a jelenlegi gazdasági helyzetben. Egy 12 000 globális munkavállaló körében végzett felmérés eredményei szerint 39%-uk a pénzügyi bizonytalanságot nevezi meg vezető stresszornak a saját életében, szemben az ezredfordulósok 34%-ával és az 50-64 évesek 29%-ával. Különösen aggódnak az egekbe szökő megélhetési költségek és ezek jövőjükre gyakorolt hatásai miatt.

A Z-generációs munkavállalók egyértelműen tisztességes fizetést és elismerést szeretnének kapni azért az értékért, amit a munkahelyükön előállítanak, ugyanakkor stabilitásra törekszenek

- mondja Sam Chen, az amerikai székhelyű Fetti álláskereső oldal alapítója és vezérigazgatója.

"Azt akarják, hogy képesek legyenek megélni a fizetésükből, és ne kelljen aggódniuk a számlák miatt. A boldogság, a kiteljesedés és a kényelmes élet a céljuk, nem pedig az, hogy meggazdagodjanak, és beutazzák a világot" - mutat rá Seemiller.

Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy a Z-generáció kapzsi vagy pénzsóvár lenne, a többség egyszerűen csak fedezni akarja a mindennapi költségeit.

Különben hosszabb távon pénzügyi stabilitás szempontjából egyszerűen nem lesznek képesek hasonló minőségű életet élni, mint az idősebb generációk.

Jól jöhet ez a bérharc?

Öröm az ürömben, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci feltételek sok szempontból jó helyzetet teremtenek számukra. Bár a felvételi kedv az elmúlt időszakban valamelyest megcsappant a vállalatok körében, sok országban még mindig pezseg az álláspiac, azaz a munkavállalóknak van terük és erejük követeléseket támasztani potenciális és jelenlegi munkaadójukkal szemben.

Kérdés persze, hogy a gazdasági szereplők meddig tudják és akarják tartani azt elmúlt hónapok és évek intenzív béremelési ütemét.

A Z-kre azonban jellemző az is, hogy az idősebb generációknál nagyobb arányban keresnek új jövedelemforrásokat: a Randstad 2023-as Workmonitor jelentése szerint körükben a legvalószínűbb, hogy másodállást vállalnak (30%) és növelik a munkaidejüket (32%). Összehasonlításképpen: boomerek esetében előbbi 17%, utóbbi pedig mindössze 13%.

Szakértők szerint valójában egyébként az idősebb generációk számára is igencsak előnyös lehet a Z-k bérorientáltsága. Ugyanis ők azok, akik felemelik a szavukat, ha úgy érzi, hogy a munkát, amit végeznek, nem fizetik meg tisztességesen.

Ezzel felhívják a figyelmet a problémákra, és elérik, hogy mások is felhatalmazva érezzék magukat, hogy méltányos pénzt, nagyobb rugalmasságot vagy megfelelő munkaidőt kérjenek a munkáltatóktól

- mondja Seemiller. A Gallup 2015 óta követi nyomon az amerikai álláskeresők prioritásait, és a fizetés a negyedik helyről (41%) mostanra az első helyre (64%) lépett előre. A Beamery 2023 áprilisi adatai szerint pedig a megkérdezett 700 brit vállalatvezető 91%-a úgy véli, hogy a fiatalabb munkavállalók által hangoztatott igények és elvárások pozitív hatással lehetnek a többi generációra is.

