Itt a megállapodás, Magyarország és Szlovénia összeköti a földgázvezetékeit

A földgázvezetékek két éven belüli összekötéséről és szoros atomenergetikai együttműködésről írt alá megegyezést Magyarország és Szlovénia - jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető a szlovén klíma- és energiaügyi miniszterrel, Bojan Kumerrel közös sajtóértekezletén azt emelte ki, hogy hazánk mára mind a hét szomszédjával összekötötte villamosenergia-hálózatát, ahogy a földgázvezeték összekapcsolása is megvalósult hat állammal, Szlovániával viszont még nem.

Azonban a hangsúly a 'még' szón van, mivel itt ma Miniszter úrral aláírtuk a megállapodást, amelynek értelmében két éven belül megépítjük a vezetékrendszereinket összekötő interkonnektort, amelyen mindkét irányba évente 440 millió köbméternyi földgázt tudunk szállítani

- jelentette be, és arra is kitért, hogy ezen beruházás költsége a magyar oldalon 75 millió euró lesz.

A magyar és a szlovén gázvezetékrendszer összekötése jelentős mértékben hozzá fog járulni a magyar energiaellátás biztonságának javításához, és elérhetővé teszi számunkra az olasz földgázpiacot, amely nem volt elérhető mindeddig, így a horvátországi LNG-terminálon kívül is lesz más elérhető LNG-forrás számunkra

- szögezte le.

A miniszter ezután tudatta, hogy a felek az atomenergia területén is megegyeztek az együttműködésük szorosabbra fűzésében, miután mindkét ország tagja az európai nukleáris koalíciónak. Kitért, hogy Szlovénia a már meglévő atomerőműve üzemidejének meghosszabbításáról döntött, illetve újabb reaktorok építését fontolgatja, így mindkét ügy terén szoros lesz a koordináció.

Ahogy a Portfolio korábban beszámolt róla, Szijjártó Péter augusztus végén a bledi stratégiai fórumra látogatott, ahol a véglegesítették szlovén kollégájával az energia terén történő - most aláírt - együttműködési megállapodást, beleértve a magyar-szlovén földgáz interkonnektor építését, illetve a nukleáris energia terén való együttműködés megerősítését. Most ugyan nem volt szó róla, viszont a bledi fórum után a külgazdasági és külügyminiszer arról is beszámolt, hogy a regionális áramtőzsde létrehozásának terén is nagy lépéseket tettek előre, így a magyar-szerb-szlovén regionális áramtőzsde a jövő év elején megkezdheti működését.

