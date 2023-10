Ha a piac nem tanítja móresre a felelőtlen politikusokat, csúnya dolgok történhetnek Amerikában

Az Egyesült Államok régóta a világ végső hitelezője. Az 1990-es évek feltörekvő piaci pánikjai, a 2007-2009-es globális pénzügyi válság és a 2020-as világjárvány leállása idején a kincstár páratlan hitelfelvételi képessége volt az, ami megmentette a helyzetet.

Csakhogy mára maga az államkincstár is kockázatforrássá vált.

Csődveszélyről természetesen nem beszélhetünk, de az amerikai hitelfelvétel mértéke és emelkedő pályája, valamint a politikai korrekció hiánya most olyan módon fenyegeti a piacokat és a gazdaságot, ahogyan legalább egy generáció óta nem volt rá példa – írja a lap.

Ez látszik az államkötvények hozamának hirtelen és erőteljes emelkedéséből. A magyarázat a Wall Street Journal szerint ezúttal nem elsősorban a kamat: az inflációs kép minimálisan javult, és a Federal Reserve jelezte, hogy már majdnem befejezte a kamatemelést.

Az emelkedés nagy része a lejárati prémiumnak köszönhető, amelynek semmi köze az inflációhoz vagy a rövid távú kamatokhoz. Számos tényező befolyásolja ezt a prémiumot, és a növekvő államháztartási hiány az egyik fő ok.

A hiányok évek óta nagyok, eddig mégsem eredményezték a hosszú hozamok emelkedését, holott az elfogadott közgazdasági elmélet szerint a hiánynak fel kell hajtania a kötvényhozamokat.

Ez elmúlt években azonban túl alacsony volt az infláció, és csekély reálgazdasági növekedés miatt aggódó központi bankok a kamatlábakat nulla körül tartották, miközben államkötvényeket vásároltak. A magánszféra hitelkereslete gyenge volt, és ez felülírta a deficittel kapcsolatos aggodalmakat.

25 évig nem kellett aggódnunk emiatt

- mondta Mark Wiedman, a BlackRock vezető ügyvezető igazgatója a Wall Street Journalnek.

Ma azonban a központi bankok aggódnak a túl magas infláció miatt, és leállították a kötvényvásárlást, egyes esetekben pedig leépítik a kötvényállományukat.

Hirtelen újra számít a fiskális politika.

A befektetők, akiket arra kérnek, hogy több kötvényt vásároljanak, fokozatosan helyet csinálnak a portfóliójukban azzal, hogy kevesebbet vásárolnak valami másból, például részvényekből. Végül ezen eszközök kockázattal korrigált hozamai kiegyenlítődnek, ami magasabb kötvényhozamokat és alacsonyabb ár/nyereség arányt jelent a részvények esetében. Ez történt az elmúlt hónapban.

Néha azonban a piacok hirtelen mozdulhatnak el, mint például amikor Mexikó 1994-ben fizetésképtelenséggel fenyegetett, Görögország pedig egy évtizeddel később valóban fizetésképtelenné vált. Még azokban az országokban is, amelyek Mexikótól vagy Görögországtól eltérően az általuk ellenőrzött valutában vesznek fel hitelt, „a kamatlábak a hiány túszai lehetnek”, mint például Kanadában az 1990-es évek elején vagy Olaszországban az 1980-as években és az 1990-es évek elején.

Az Egyesült Államok helyzete persze ezeknél az országoknál is jobb: a világ tartalékvalutája az övé, és inflációját és kamatlábait többnyire belföldi, nem pedig külföldi tényezők mozgatják. Másfelől az USA ezeket az előnyöket arra is kihasználta, hogy adósságot halmozzon fel, és a hasonló gazdaságokénál jóval nagyobb hiányt produkáljon.

Mindeddig következmények nélkül. A befektetők még mindig azt vetítik előre, hogy a Fed leviszi az inflációt a 2%-os célértékre. A 2,4%-os reálhozam (inflációval kiigazított) a 2000-es évek közepén tapasztaltakhoz hasonló, és alacsonyabb, mint az 1990-es években, amikor az amerikai kormány adósságai és deficitjei sokkal alacsonyabbak voltak.

Eljöhet az a pont, amikor "minden címlapon az Egyesült Államok költségvetési fenntarthatatlansága szerepel majd?"

– tette fel a kérdést Wiedman, aki szerint

egy ilyen paradigmaváltás nagyon is lehetséges.

„Nem arról van szó, hogy senki sem jelenik meg, hogy kincstárjegyeket vásároljon. Hanem az, hogy sokkal magasabb hozamot kérnek" – mondta.

Figyelemre méltó, hogy a kötvényhozamok közelmúltbeli emelkedése akkor történt, amikor a Fitch Ratings leminősítette az Egyesült Államok hitelbesorolását, a kincstár növelte kötvénykibocsátását, az elemzők elkezdték felfelé korrigálni az idei szövetségi hiányt, és a kongresszus majdnem leállította a kormányzat egyes részeit, mivel nem sikerült elfogadni a kiadási törvényeket.

A Barclays elemzői a múlt héten megjegyezték, hogy a szövetségi hiány a 2023-as pénzügyi évben a bruttó hazai termék több mint 7%-át teszi ki. Ez nagyobb, mint 1930 óta bármelyik hiány a háborúkon és recessziókon kívül. És mindez alacsony munkanélküliség és erős gazdasági növekedés idején történik, ami arra utal, hogy már alapvetően magasabb hiányra számíthatunk „normális időkben is” a Barclays szerint.

A többi országban a költségvetési politika fontossága egyértelműen nőtt. Tavaly ősszel egy javasolt brit adócsökkentés a brit kötvényhozamok megugrását váltotta ki, a kormány bele is bukott. Az olasz hozamok azóta emelkedtek, hogy a kormány a múlt héten elhalasztotta a deficit csökkentését az európai irányelvek alá. Trezzi elmondta, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Központi Bank a nettó olasz államkötvény-kibocsátás több mint 100%-át vásárolta meg, de ennek lassan vége.

Az amerikai piacra befektetők látják, hogy mind Donald Trump volt elnök, mind Biden elnök, pártjaik elsőszámú esélyesei a 2024-es elnökjelöltségre ígéretet tett arra, hogy nem csökkenti a két legnagyobb kiadási programot, a Medicare-t és a társadalombiztosítást, és nem emelnek adót a legtöbb háztartás számára.

Azt is észrevehetnék, hogy a képviselőház republikánus elnökét nemrég saját pártjának lázadói buktatták le, mert elfogadtak egy kétpárti kiadási törvényt, hogy megakadályozzák a kormányzat leállását. Igaz, a lázadók kevesebb kiadást akartak. De a leállások - jegyezte meg a Barclays - "a kormányzás erózióját" jelentik. Ezek a fejlemények mind aggaszthatják a kötvénybefektetőket – írja a lap.

Korábbi cikkeinkben mi is megírtuk, hogy az amerikai költségvetési hiány és az államadóssággal kapcsolatos kilátások is jelentőseb hozzájárulhattak a hosszú hozamok emelkedéséhez, de alighanem a kamatokkal kapcsolatos várakozás is. A kamatok további emelkedésére valóban nem számítanak a befektetők (ez látszik azon is, hogy a rövid lejáratokon nincs akkora hozam-emelkedés), de az első kamatvágás várható idejét már sokkal későbbre teszik, mint korábban, miközben hosszabb távon is magasabb egyensúlyi kamatra számítanak. Az első kamatvágásra vonatkozó árazások épp szeptemberben tolódtak el, pont akkor, amikor a hosszú hozamok emelkedése bekövetkezett.

Címlapkép forrása: Getty Images