Lantos Csaba bejelentette az új napelemes elszámolási szabályokat, ismét pályázatot hirdet a kormány!

Január elsejétől a kormány az ország jelentős részén feloldja a háztartási méretű kiserőművek átmeneti betáplálási korlátozását, párhuzamosan pedig megérkezik az új bruttó elszámolási szabályozás is - jelentette be Lantos Csaba a Portfolio Energy Investment Forum 2023 konferenciáján. Az energiaügyi miniszter ismertette, hogy nettó 5 forint körüli átvételi árakra számíthatnak a napelemesek. A kabinet egy új 75 milliárd forintos támogatási programot is indít a panelek és a tárolók együttes építésére. A miniszter előadásában ismertette a magyar és az európai energiafüggetlenség főbb kihívásait, valamint a kormány gázellátási és áramhálózati fejlesztéseit is.

„Volt egy jó 30 évünk a rendszerváltástól, amikor döntő részben az orosz energiára tudott alapozni Magyarország, valamint Európa gazdasága és ipara. Ez jelentős versenyelőnyt jelentett nekünk” - kezdte előadását a miniszter, utalva arra, hog az orosz-ukrán háború kezdete óta az Európai Unió versenyképességi kihívásokkal találkozik, a versenyelőnyét elvesztette az energiaellátás terén a globális riválisokkal szemben.

Az olcsó energia kora véget ért, újra kell definiálnunk az európai versenyképességet

- jelentette ki Lantos Csaba, aki szerint globálisan is teljesen változnak a körülmények: a BRICS-országok bővülnek, a petrodollárt megpróbálják leváltani. A politikus szerint viszont még ennek hatásait nem tudjuk felmérni.

Magyarország a világ tíz legnyitottabb gazdaság közé tartozik. A világon a kereskedelemnek leginkább kitett ország Szlovénia, jelentős kihívásokkal néz szembe Szlovákia is, valamint Magyarország helyzete is komplex emiatt.

Lantos Csaba úgy látja, hogy sokan tévesen azt hiszik, hogy véget ért az energiakrízis, pedig valójában Európa kitettsége érdemben nem csökkent, csak Oroszország helyett más államoktól függ az ellátása. "Az EU-ban a primer energiafüggőségünk 71 százalék, Magyarországon pedig ennél is magasabb, 76 százalék, vagyis az energiahordozóink legnagyobb részét importáljuk" - mondta el a miniszter.„

„A tél még előttünk van, és valóban magas az európai tárolók töltöttsége magas, de fontos szempont, hogy mekkora a fogyasztáshoz képest az eltárolt kapacitás” - mutatott rá egy kihívásra az energetikai tárcavezető, aki szerint így nagyon fontos, hogy folyamatos legyen a betáplálás. Ráadásul kihívást lát abban, hogy nagyon volatilis, nem lineáris a piac: példaként említette, hogy volt 1000 euró felett egy megawattóra a lipcsei tőzsdén, majd mínusz 500 is. Így nehéznek tartja, hogy ilyen kilengésekhez kell alkalmazkodni.

Felidézte, hogy az első olajválság alatt Richard Nixon elnök meghirdette az importtól való függőség csökkentését. Úgy véli, hogy ez mára az Egyesült Államokban meg is történt, és a mostani európai törekvések is hasonlók, de egyelőre azt látja, hogy

függőséget függőségre cserélünk.

Szerinte most egyelőre csak más országok exportjára sikerült lecserélni az orosz ellátási forrásokat, a jövőben így erre koncentrálni kell.

Fontosnak nevezte az európai diverzifikációs és függetlenedési kísérleteket, és az eddigi eredményekben szerinte Magyarországnak is fontos szerepe van. A tárolói kapacitásunk már 97 százalékon áll, így

ez a tél már biztosan rendben lesz.

Kiemelte, hogy 1,5 milliárd köbméternyi gázszükségletet itthoni mezőkről termeltek ki. Részben ez is lehetővé tette, hogy a távhőárát csökkenteni tudta a kabinet. Ezzel együtt is úgy látja Lantos Csaba, hogy a hazai szénhidrogénkészletek kicsik, a vízenergiára sem számíthatunk földrajzi adottságainkból fakadó. Így az energiaellátásban van három erőssége Magyarországnak:

a már említett gáztárolók;

a hozzá kapcsolódó magasnyomású gázhálózat, amely már interkonnektorokon keresztül csatlakozik a legtöbb környező ország rendszeréhez, ráadásul az egyetlen hiányzó kapcsolat Szlovénia felé is megépülhet. Fontosnak tartja, hogy a krk-i és a görögországi lng-terminálok megépülésével hamarosan a kelet-nyugati korridor helyett egy délről érkező folyosó is kialakul;

a harmadik erősségnek pedig a magasfeszültségű áramhálózat.

Azt is megjegyezte, hogy meg sem éreztük az ukrajnai energiahálózatokat szétrombolták a háborúban, amiben fontos szerepe van a robosztus, integrált európai rendszereknek.

Van még jövője a gáznak Magyarországon, atommal is álmodunk

Lantos Csaba ismertette, hogy a felülvizsgálat nemzeti klímatervben már nem 40 százalékos kibocsátáscsökkentést vállalt az üvegházhatású gázoknál, ezt a célszámot már 50 százalékra emelték. A csökkentés mértékét kiemelve megjegyezte, hogy a széndioxid esetében már 4. legjobb visszavágási arányt produkáltuk tavaly az EU-ban.

A miniszter elmondta, hogy a kormány egy fő elvre alapozza a terveit: úgy számol gazdasági növekedéssel, hogy az energiaigényt folyamatosan csökkenti.

A fosszilisről jövünk le, megyünk a villamos energia irányába. Ehhez áramot kell termelni, ami az egyetlen termék, amit rögtön el is kell használni. Nálunk ez a megújulókon kívül a nukleáris energiát jelenti a terveinkben

- mondta el Lantos Csaba, aki szerint egy új atomenergiás hajnalt láthatunk most, mert a kisebb moduláris erőművek gombamód szaporodnak: világszerte 80 ilyen beruházást terveznek.

Megismételte, hogy Paks I. jelenleg az ország áramigényének egyharmadát biztosítja, Paks II. pedig továbbnövelheti a nukleáris energia részarányát. Ugyanígy arra számít, hogy a kisebb, moduláris erőműveknek is fontos szerep juthat az idei energiamixben. Vizsgálják, egy vagy akár két ilyen termelő magyarországi megépítésének lehetőségét.

A napenergia robbanásszerű terjedése miatt a kiegyensúlyozáshoz nagy teljesítményű gázerőművek építését tervezik. Összesen három ilyen beruházást valósítanának meg, 1500-1700 MW kapacitásban. „Le kell jönnünk a földgázról, de úgy gondoljuk, hogy a földgáz rövidtávon jobb, mint a szén” - tette hozzá, kihangsúlyozva, hogy ezek a rendszerek nagyon gyorsan egy rugalmas kapacitást biztosítanak.

A megújulók is fókuszban, jön az új elszámolási rendszer

„Jelenleg több mint 5200 megawattóra napenergia-kapacitás épült ki Magyarországon. Amikor ezek termelnek, akkor olyan sok naperőművünk van, akkor már tárolnunk kellene az energiát” - jelentette ki Lantos Csaba. A tárolási lehetőségek fejlesztésére azért is szükség van, mert amikor Magyarországon süt a nap, akkor a szomszédos országokban is így van, így ott is termelnek a helyi pv-panelek.

Jelezte, hogy a már most is 5,2 GW-os kapacitás 2030-ra 10-12 gigawattra nőhet, amivel a klímapolitikai vállalásunkhoz is közelebb kerülünk.

„Mi napenergia-támogatók vagyunk” - jelentette ki az energiaügyi miniszter, aki azt is hozzátette, hogy a kormányzat szerint előnyös, hogy a megújulók által megtermelt energia itt marad, ez nemzeti érdek, így ösztönözni kell a beruházásokat.

Felidézte, hogy tavaly október 31-től a háztartási kiserőműveknél bevezették a betáplálási stopot.

Bejelentem, hogy ezt a tilalmat január 1-től kivezetjük, újra lehet telepíteni háztartási erőműveket

- mondta el a miniszter. Azt ismertette, hogy ez csak az ország 93 százalékára lesz igaz, mert egyelőre az ország 7 százalékán a hálózatfejlesztések még nem tartanak ott, hogy elviseljek a növekvő betáplálást. Ez azt jelenti, hogy a feloldás a fogyasztók 84 százalékát érinti majd.

Mint ismertette, nem pénzügyi nehézségekkel vannak a fejlesztéseknél, hanem egyszerűen hiányoznak a képzett szakemberek, villanyszerelők a transzformátorok fejlesztéséhez. A napelemes körzetek feloldásáról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) véleménye és monitoringja alapján döntenek majd, ezt a szervezet honlapján lehet majd követni.

Úgy döntöttük, hogy az éves szaldóelszámolást fenntartjuk tíz évig a telepítés kezdetétől számítva

- jelentette be a miniszter.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány bejelentette, hogy a még 2023. szeptember 7-ig benyújtott igénybejelentés alapján legkésőbb 2025. december 31-ig megépülő vagy bővülő háztartási méretű naperőművek az üzembe helyezésüktől számított tíz éven át éves szaldó elszámolásban maradnak. Most Lantos Csaba ismét megerősítette, hogy ehhez az ígéretéhez tartja magát a kormány.

Az életbe lépő új bruttó elszámolásban a megtermelt áram átvételi árát a lakossági felhasználók kedvezményes A1 árszabásához köti a szabályozás.

A szerződött hálózatelosztási szolgáltatók így kismértékben eltérő, de egyaránt nettó 5 forint körüli energiadíjat fizetnek egy kilowattórányi áramért.

De fontos újítás, hogy a napelemes családok a kereslet függvényében akár kedvezőbb feltételekkel is leszerződhetnek az áram átadására, tehát jobb megtérülésre is lehetőségük van, miközben az átlagfogyasztásig változatlanul rezsicsökkentett áron jutnak az energiahordozóhoz. Fontos bejelentés az is, hogy a hatályos rendelkezések szerint a hálózatba táplált villamos energia után nem számolnak fel rendszerhasználati díjat a napelemes termelőknek.

Mi azt szeretnénk ösztönözni, hogy önellátásra rendezkedjenek be a háztartásokat, de ne erőműveket építsenek

- adott magyarázatot Lantos Csaba arra, hogy miért így határozták meg a díjazást. Szerinte így az önellátók egy nagyon kedvező rendszerben lesznek, mivel a nappal fel nem használt, megtermelt kapacitást éjszaka is maguk használhatják fel.

Összefoglalva, a bruttó elszámolás bevezetése a lakossági felhasználók számára kedvező árszabást eredményez az átvett áramra a miniszter szerint. A napelemes termelőknek pedig nem kell rendszerhasználati díjat fizetniük a hálózatba táplált villamos energia után. Fontos azonban, hogy a napelemes családok kihasználják ezt a lehetőséget és értékesítsék megtermelt energiájukat a piaci szereplőknek. Ezáltal nemcsak környezetünknek teszünk jót, hanem akár kedvezőbb feltételekkel is leszerződhetünk az áram átadására.

A miniszter bejelentette, hogy egy 75 milliárd forintos támogatási pályázatot is bejelentett, amely a háztartási tárolói kapacitások kiépítését segítheti. Lantos Csaba közölte, hogy a támogatási intenzitás maximum 65 százalék lesz.

A két korlát, hogy maximum 4kW háztartási napelemek mellé legfeljebb egy 8kWh-ás tárolóegységet lehet telepíteni.

Címlapkép: Lantos Csaba energiaügyi miniszter előadást tart az Energy Investment Forum 2023 konferencián. Fotó forrása: Stiller Ákos via Portfolio.