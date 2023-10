Takács Péter kirúgott egy kórházigazgatót és sok sikert kívánt neki a magánszektorban

Felmentette az orosházi kórház igazgatóját a tisztségéből Takács Péter egészségügyi államtitkár - hangzott el az Index riportműsorában. Az államtitkár beszélt a magánegészségügy méretéről, a magánszektor állami rendszerrel való kapcsolatáról,

Az államtitkár szerint bár törvény nem tiltja, etikátlan, ha egy kórházi vezető magánpraxist nyit az utca túloldalán, ezért döntött így - olvasható a portál cikkében, amely az orosházi esetre utal.

Emlékezetes, az elmúlt napokban jelent meg az a hír, hogy néhány napja magánklinikát nyitott az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet vezetője a településen, jelentős részben az általa vezetett állami egészségügyi intézmény orvosaival, miközben a kórházban egyébként orvoshiányra panaszkodnak. Már akkor megjelent az is, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) soron kívüli vizsgálatot rendelt el.

A jelek szerint a vizsgálat gyorsan lezárult, ugyanis az Indexen műsort vezető Rónai Egonnak az államtitkár már azt mondta, hogy a mai napon felmentette az orosházi kórház igazgatóját.

A kórházigazgatói tevékenységbe ez nem fér bele, úgyhogy igazgató úrnak ma reggel sok sikert kívántam a magánszektorban, kórházigazgatói minőségében pedig elköszöntem tőle

- fejtette ki Takács Péter, aki a műsorban beszélt a várólisták helyzetéről is. Sokszor nem rendszerhiba az oka annak, hogy várakozniuk kell a betegeknek a műtétekre, hanem helyi problémák.

Takács Péter a Portfolio által szervezett Private Health Forum rendezvényen is szerepelt és az Indexen megjelent mostani beszélgetésében is visszautalt a szakmai konferenciára. Szerinte az állami egészségügy erős versenytársa lett a magánegészségügynek az orvosi bérekkel. Most már nincs az a versenyelőny a magánegészségügyben, hogy ott picivel többet adnak és oda mennek dolgozni a kollégák - magyarázta.

Majd hozzátette a műsorban: nemrég volt a Portfolio magánegészségügyi konferenciája, ahol kiderült: a magánegészségügy szintje véges. "Egyrészt a fizetőképes kereslet sem végtelen, nem lehet mindent ráterhelni a fogyasztóra, aki ez esetben a beteg. Másrészt nem lehet minden műtétet elvégezni magánban" - fejtette ki az államtitkár, aki egy személyes példát is behozott. Felidézte, hogy korábban felhívta egy magánszolgáltató tulajdonosa, amikor még a János Kórház igazgatója volt, hogy az édesanyját meg tudják-e nézni a gasztroenterológiai problémájával. A nagyobb állami intézményekben jelen van a legmagasabb szintű ellátás, bizonyos tevékenységeket a magánellátók egyáltalán nem tudják biztosítani. Arra a visszakérdésre, hogy kell-e tudják ezt a tevékenységet a magánszolgáltatók, Takács Péter elismerte, hogy nem kell. "Ez az állam feladata és meg is oldjuk" - mondta.

Arra is rámutatott, hogy járóbeteg ellátásban az esetek 13%-a történik magánintézményekben.

Az állami kórházak hatalmas adósságával kapcsolatban elárulta: épp mostanában ülnek le tárgyalásra a Pénzügyminisztériummal. Reméli, hogy ebben a tekintetben lesz némi mozgástér, utalt ezzel a költségvetés helyzetére. Várhatóan heteken belül lesz erről bejelentés reményei szerint.

Az egészségügyi államtitkár szerint a várólisták a Covid-járvány ideje alatt nőttek meg, ennek ledolgozásához pedig még idő kell.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio