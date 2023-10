Vendégmunkások: váratlanul hatalmas fordulatról döntött a magyar kormány

Érdekes közleményt adott ki csütörtök délután a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, melyben leszögezi: a kormány tovább szigorítja a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ezért új törvényjavaslatot készít. Mindez azért is furcsa, mert épp a kormány javaslatára fogadta el a parlament júniusban a legújabb vendégmunkás-szabályokat, és az a törvény november 1-jén lépne hatályba.

"A magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően" - kezdődik a GFM közleménye. A kormány ezért azt a döntést hozta, hogy

új alapokra helyezi és szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat.

"A kormány ezért új törvényjavaslatot alakít ki és teljes körűen felülvizsgálja a hatályos idegenrendészeti szabályozást" - áll a tárca érdekes tájékoztatásában.

Ezek szerint "az új törvényjavaslat minden harmadik országból érkező számára egyértelművé fogja tenni,hogy Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételekteljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkátvállalni".

"A magyar családok védelme érdekében az üres álláshelyeket a magyar munkaerő-tartalék aktivizálásával, az álláskeresők és inaktívak bevonásával kell feltölteni. A kormány határozott elvi döntése szerint külföldi munkaerő alkalmazására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha magyar munkaerővel már nem tölthetők be az üres álláshelyek, ezért a lehető legszigorúbb szabályozás kialakítására van szükség" - folytatódik a tájékoztatás.

A GFM közleménye azzal a váratlan fordulattal zárul, hogy

a teljes körű szabályozás megalkotásáig a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alkalmazására nem kerül sor.

Mit is jelent mindez?

A kormány bejelentése minden előzmény nélküli, váratlan és igencsak jelentős fordulatnak tekinthető. Emlékezetes, a nyár folyamán dolgozta ki a kormány az új, vendégmunkások alkalmazásáról szóló törvényt, amit a parlament meg is szavazott, és a közlönyben ki is hirdették június 23-án. Az eredeti tervek arról szóltak, hogy az új szabályok november 1-jén lépnek hatályba.

Ez volt az a törvényjavaslat, amivel a kormány a valóságra akart reagálni, felismerve azt, hogy gyakorlatilag szinte elfogyott a szabad munkaerőtartalék, viszont a gazdaság további növekedéséhez a kormány szerint részben a foglalkoztatás bővítésén át vezet az út. Ezért dolgozott ki új kereteket a külföldi munkavállalók hazai alkalmazása tekintetében. Ezt megelőzően a tavasz folyamán ugyanis a kormány több képviselője is úgy fogalmazott, hogy 500 ezer további munkavállaló bevonása szükséges a hazai munkaerőpiacra a következő 1-2 évben.

Az új szabályok várható hatásait a Portfolio is elemezte:

A kormány már akkor is minden erejével azt hangoztatta, hogy az 500 ezer új munkaigényt elsődlegesen a belső tartalékokból kell fedezni, Orbán Viktor az MKIK márciusi eseményén földrajzi tartalékról beszélt ("Debrecen mindjárt betelik, Nyíregyháza is jövőre, Miskolc később, felkészül Békés megye"). Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország a magyaroké, és a magyar gazdaságnak elsősorban a magyar embereknek kell munkát adnia. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugyanezen a márciusi eseményen pedig arról beszélt, hogy van gazdasági migráció, részben ezzel lehet kezelni a munkaerőhiányt, másrészt az inaktívak aktívvá válásából.

