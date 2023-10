Magyarországon valószínűleg épp egy covid-hullámban vagyunk

Valószínűleg épp egy járványhullámban vagyunk Magyarországon, amit a járványügyi megfigyelőrendszer adatok híján nem tud kimutatni - mondja Oroszi Beatrix epidemiológus a Telexnek. Szerinte félelmetes az a tempó, amennyire gyorsan és megújulva tudnak egymás után jönni a variánsok. Szerinte elsősorban az időseknek és a krónikus betegeknek érdemes most kérniük az oltást, de a felnőttek is oltakozhatnak, ha el akarják kerülni a komolyabb megbetegedést, az egészséges gyerekeknek viszont nem indokolt.

Oroszi Beatrix szerint Magyarországra általában nem elsőként szoktak megérkezni a járványhullámok, hanem kicsit késleltetve, hiszen vannak olyan országok, ahol sokkal intenzívebbek a nemzetközi kapcsolatok, gyakoribbak az utazások, illetve magasabb a kontaktusok száma. Vannak olyan országok, például Olaszország, Hollandia, Csehország, valamint az Egyesült Államok, ahol a nyár végi járványhullám már elkezdett lecsengeni.

A járványhullámot jól mutatja Magyarországon a tesztpozitivitási arány növekedése is, amely az ECDC adatai szerint szeptemberben, a 38-39. héten 24-42 százalék között volt még úgy is, hogy itthon nagyon keveset tesztelünk. Ugyanerre utalnak a szennyvízmérési adatok is - tette hozzá.

„A vírus nagyon jól adaptálódik, az immunelkerülő képessége egyre jobb, és képes újra megfertőzni azokat is, akik korábban már átestek a betegségen. Jellemző, hogy most már sokféle omikron-alvariáns kering egyszerre, ha van is domináns variáns, akkor is van mellette négy-öt másik, ezek egymással vetélkednek, mindegyik mutálódik, és a véletlen előidézheti azt, hogy újabb olyan variáns fog ebből a rettenetesen sok mutációból kijönni, amely evolúciós előnnyel bír.”

„Nem egy-egy variáns az érdekes jelen pillanatban, hanem hogy ezek milyen gyorsan és mennyire megújulva tudnak egymás után jönni. Félelmetes ez a tempó” – mondta Oroszi Beatrix.

A WHO tudományos tanácsadó testülete azt javasolja, hogy a Covid-vakcinák jövőbeli formuláiban ne szerepeljen az eredeti, vuhani vírusantigén. A vuhani vírusantigént tartalmazó oltóanyagok nem kimutatható vagy nagyon alacsony szintű semlegesítő antitest-termelődést váltanak ki a jelenleg keringő változatokkal szemben – mondta Oroszi Beatrix. Szerinte elsősorban az időseknek és a krónikus betegeknek érdemes most kérniük az oltást, akik a súlyos lefolyás szempontjából a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve.

De ha van elég oltóanyag, akkor azoknak is javasolja az oltakozást, akik egyszerűen csak szeretnék megelőzni a Covidot, amely még mindig nem egy ártalmatlan megbetegedés. Az egyébként egészséges, ép immunrendszerrel rendelkező gyerekekre nézve azonban szerinte jelenleg nincs nagy kockázata a koronavírus-fertőzésnek, ők mind a súlyosság, mind a hosszú távú hatások szempontjából kevésbé sérülékenyek, mint az idősek.

„A maszkot méltatlanul felejtettük el. Nem állítom, hogy egész szezonban hordani kell, de ha van a táskában, és bizonyos helyzetekben az emberek felveszik, hogy megvédjék magukat, vagy azért, mert ugyan már meggyógyultak, de még fertőzhetnek, mégis lemennének a boltba, annak járványügyi szempontból óriási jelentősége lenne” – mondta Oroszi Beatrix.

