Megérkezett a hét legjobban várt adata: brutális számok jöttek az Egyesült Államokból!

Szeptemberben 336 ezer új munkahelyet teremtett az Egyesült Államok gazdasága, miközben az elemzők arra számítottak, hogy csak fele ennyi új álláshely születik. A munkanélküliségi ráta mindeközben 3,8%-on stagnált.

Úgy tűnik, hogy a Federal Reserve kamatemelései ellenére is erős az amerikai munkaerőpiac. Egyetlen hónap alatt ugyanis 336 ezer új álláshely jött létre (a mezőgazdaságon kívül), ami minden várakozást felülmúlt. Az elemzők arra számítottak, hogy mindössze 170 ezerrel bővül a munkahelyek száma, így az adat kifejezetten pozitív meglepetést okozott. Ráadásul az előző havi adatot is felfelé módosították, a korábban közölt 187 ezer helyett most 227 ezer új foglalkoztatottat számláltak. A munkanélküliségi ráta 3,8%-on stagnált az Egyesült Államokban, ami csaknem teljes foglalkoztatást jelent.

Összességében elmondható, hogy az amerikai gazdaság bivalyerős, a Fed kamatemelései pedig egyáltalán nem hatnak negatívan a konjunktúrára.

Az átlagos órabér egy hónap alatt 0,2%-kal nőtt, ami kismértékben elmarad a várakozásoktól. Éves alapon 4,2%-os béremelkedést mértek. Mindez azt jelzi, hogy a feszes munkaerőpiac nem okoz a vártnál nagyobb béroldali nyomást.

Az adatközlést heves tőzsdei és devizapiaci reakciók követték, a dollár erősödött, a forint gyengült, miután a munkaerőpiaci helyzet alapján a vártnál magasabb szinten tetőzhet a Fed-kamat és/vagy hosszabb ideig lehet magas szinten. Az adatközlés után az amerikai határidős részvényindexek gyengültek, miközben a kötvényhozamok emelkedtek.

A Fed döntéshozói egyre inkább meg vannak győződve arról, hogy az Egyesült Államok elkerülheti a tömeges elbocsátásokat, amelyek jellemzően a kamatemelési ciklusok időszakában szoktak bekövetkezni. Nagyon úgy néz ki, hogy a mostani kamatemeléseket nem követi a munkanélküliségi ráta erőteljes emelkedése. Ez egyébként világjelenség, a mostani gazdasági problémák és kamatemelések közepette nem jellemző, hogy a cégek tömeges leépítésekbe kezdenének, illetve a feszes munkaerőpiaci helyzet (munkaerőhiány) miatt az elbocsátottak hamar találnak új munkát.

