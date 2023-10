Mi segíthet Magyarországnak az ellátásbiztonságban?

A naperőművek folytatódó terjedése miatt egyre nagyobb rugalmasságra van szükség a villamosenergia-rendszerben, és a flexibilitást számos, többé-kevésbé költséges módon lehet is növelni, ebből következően azonban nincsen egyetlen, minden kérdésre választ adó eszköz, amelytől a probléma gyors megoldását várhatnánk. Az érintettek közötti együttműködés fokozása alapvető fontosságú a rugalmasság fokozásához, nem csak a villamosenergia-rendszeren belül, de a villamosenergia- és a földgázrendszer között is - derült ki a Portfolio Energy Investment Forum a napenergia magyarországi előretörése és a hálózat rugalmassága kihívásait körüljáró szekciójában. Arról is szó esett a blokkban, hogy hogyan függ össze az energiaellátás és az energiadiplomácia Magyarországon, illetve hogy mivel bővíthető hazánk mozgástere az ellátásbiztonság területén.

Ellátásbiztonság és energiadiplomácia

Magyarország határozottan elkötelezett a 2050-ig elérendő nettó karbonsemlegesség mellett. Jelen geopolitikai környezetben hazánk számára az ellátás biztonsága elsőbbséget élvez, de a megfizethetőség és fenntarthatóság továbbra is kiemelt szempontok - mondta Marosvári Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátás biztonságáért felelős helyettes államtitkára előadásában. Az energiaellátás-biztonság és energiadiplomácia összefüggéseit bemutató prezentációjában úgy fogalmazott, Magyarország energiapolitikája pragmatikus megközelítésen alapszik, energiadiplomáciánk célja pedig az, hogy politikánkat és céljainkat partnereink számára világossá tegyük, illetve hogy rendelkezésre álló eszközeinkkel a jelen és jövő nemzetközi realitásai között elősegítsük azok megvalósulását.

Marosvári Csaba aláhúzta: az energiapolitika és azon belül az ellátásbiztonság kérdéskörében a fizika törvényei, a fölrajzi realitások és a piacok természete nem ignorálható tényezők, ugyanakkor

mozgásterünk a meglévő partnerségek megtartásával és új partnerségek kiépítésével bővíthető.

A földgáz ellátásbiztonság erősítése érdekében az energiadiplomácia a múltban és a jelenben elsősorban az interkonnektorok fejlesztésének előmozdítását, az állami stratégiai energetikai szerepvállalást, a hosszú távú beszerzési szerződések előmozdítását, valamint a diverzifikált forrásportfolió előmozdítását tartotta és tartja szem előtt. Elmondása szerint

Magyarország érdeklődik a bármely irányból érkező, reális diverzifikációs lehetőségek iránt, a diverzifikáció azonban nem járhat a meglévő partneri kör szűkítésével; éppen a bővítését célozza.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátás biztonságáért felelős helyettes államtitkára előadásában azt is hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-termelésben alaperőműként működő nukleáris blokkok nélkül nem megvalósítható a zöld átmenet, erre utal az is, hogy szavai szerint a nukleáris energia jelenleg a reneszánszát éli. Ezért Magyarország elkötelezett a nukleáris energiatermelés mellett, és aktívan keresi a nemzetközi együttműködési lehetőségeket az atomenergia terén - tette hozzá.

Az árampiacok is hatékonyan tudják támogatni a napenergia térnyerését

A megújulók HUPX piacterein zajló kereskedelméről, és az ezzel kapcsolatos fókuszváltozásról tartott előadást Istvánffy György, a HUPX piaci igazgató, a HUDEX vezérigazgatója. Helyzetismertetésében elmondta, a magyar fotovoltaikus (pv) naperőművi termelés és beépített kapacitás a környező országokkal összehasonlítva is magas szinten tart, a PV beépített kapacitás nagy ütemben növekszik, aminek következményeként megnő az igény a napon belüli optimalizációra. Ezzel párhuzamosan a magyar áramtőzsde másnapi (DAM) piacán kereskedett volumen növekvő tendenciája a 2022-2023-as évekre mérséklődött, de a piac továbbra is meghatározó, robosztus alap piacként szolgál a régióban. Mindeközben megfigyelhető egyfajta váltás a másnapi piacról a napon belüli (ID) piacra, így az utóbbin forgalmazott mennyiség aránya 0%-ról 25%-ra nőtt a HUPX SPOT piacokon forgalmazott teljes mennyiséghez képest.

Az árakról szólva elmondta, azt követően, hogy az árak 2021 második felétől kezdve megfigyelhető növekedése 2022 Q2-ben elérte a csúcsértéket, jelentősen, 300 EUR/MWh-val mérséklődött a HUPX zsinórtermék ára. A régiós helyzetre is kitekintve Istvánffy György úgy fogalmazott,

a piac-összekapcsolások elérték a céljukat, hiszen a likviditás magas, a határkeresztező kapacitások kihasználása hatékony, a piacok pedig kiegyenlítődnek.

Az egyenlő versenyhelyzet kialakulásának is köszönhetően a 2022-es év extrém árszínvonala után erre az évre mérséklődtek a másnapi piaci árak és spreadek, és már kialakulnak olyan napok is, amikor egy áraiban egységes európai piac jön létre.

Ezzel együtt az órás árak, illetve a rendszerterhelés alakulásában is megfigyelhető, hogy a csúcsidőszakban mérséklődés következik be. A 2023-as augusztusi DAM árak a csúcsidőszakban átlagosan 100-120 EUR/MWh-val alakulnak alacsonyabban, mint a völgyidőszakban, és ennek a spreadnek a további növekedése várható, ami optimalizációs lehetőséget, egyben kényszert is jelent - fogalmazott Istvánffy György. A szakember rámutatott, a kereslet-kínálat egyensúlya biztosítható a HUPX másnapi piacán történő kereskedéssel, valamint a napon belüli piacon a volatilitás lekereskedésével is, 2024-től pedig a 15 perces aukciók bevezetésével további optimalizációs lehetőségek nyílnak meg, vagyis a HUPX piacok hatékonyan tudják támogatni a megújuló termelők térnyerését, akik számára lehetőség adódik a származási garanciák (GO) piacán eladóként való fellépésre is.

Tovább fog nőni a kiegyensúlyozó energiaigény

A villamosenergia-rendszer stabilitása és az ellátás biztonsága szempontjából elengedhetetlen rendszerszintű szolgáltatások piacát alapvetően négy tényező befolyásolja: az energiapiac, a kereslet, a kínálat, valamint a szabályozás, a konkrét árakra azonban ennél jóval több driver hat. Az Európai Unióban 2022-ben egy időben számos, az energiapiaci helyzetet befolyásoló alapvető változás zajlott, és a trendek alapján a jövőben folytatódik az átalakulás, melynek egyik legfontosabb következménye, hogy ahogyan az időjárástól függő energiatermelés növekszik, a kiegyensúlyozó energiaigény tovább fog növekedni - hangsúlyozta Losonczy Géza, Associate Partner, Head of Energy & Utility Advisory Services, KPMG.

A magyar villamosenergia-átviteli rendszert irányító MAVIR az uniós trendeknek megfelelően, új intézkedések bevezetésével fokozatosan átalakítja a tartalék villamosenergia-piacot - emelte ki a szakértő, aki arra is rámutatott, hogy

a kötelező tartalék kapacitások számításának új módszertana várhatóan csökkenti majd a kiegyenlítő energia árakat.

Az új lehetőségekről szólva elmondta, a naperőmű-kapacitások részvétele a kiegyenlítő energia piacokon ugyanakkor egyelőre még nem terjedt el az EU-ban a szabályozási és piaci viszonyok miatt, és bár több ország tervezi akkumulátortárolók telepítését is, de a prezentáció szerint ezen a területen még nem történt jelentős technológiai áttörés.

Számos eszközzel fokozható a rugalmasság, de nincs gyors megoldás

A szekció utolsó szakaszában a rugalmassági piac és az energiatárolás innovációs lehetőségeiről folyt panelbeszélgetés. A beszélgetést moderáló Hlavay Richárd, a MAVIR ZRt. kommunikációs vezetője indításképp arra kérte a résztvevőket, definiálják, számukra mit is jelent pontosan a rugalmasság fogalma.

Sokféle rugalmasság van, attól függően, hogy kereskedői, villamosenergia-rendszer irányítói vagy egyéb szempontból nézzük a kérdést, de a lényeg, hogy végül az érintettek számára kölcsönösen kielégítő megoldások szülessenek; ebben is meg kell találnunk az egyensúlyt - kezdte a választ Králik Gábor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energetikáért felelős elnökhelyettese. Elmondása szerint "vassal" ugyan lényegében mindent meg lehetne oldani, de ekkor valószínűleg a legkisebb költség elve nem teljesül. Lényeges, hogy a villamosenergia- és földgáz-rendszerben mindenki együttműködő legyen, mert e rendszerek stabilitását az együttműködés adja - hangsúlyozta.

Az együttműködésnek a villamosenergia- és gázrendszer között is meg kell lennie, a két hálózat ugyanis nem működik egymás nélkül

- húzta alá Terhes Kristóf, az FGSZ Zrt. vezérigazgatója. "Mi 6000 kilométer rugalmatlan acélcsövet üzemeltetünk, és ha ezen bármit változtatni szeretnénk, az sok költségbe és hosszú időbe telik" - fogalmazott. A hazai földgázszállítási rendszert üzemeltető társaság vezetője emlékeztetett, a rendszer annak idején döntően kelet-nyugati irányban épült ki, ez azonban napjainkra alapvetően megváltozott, és ma már a fő betáplálási pontok a szerb, horvát és román határon találhatóak. Elmondása szerint a 2017-ben elkezdett, mintegy 50 milliárd forintos fejlesztés eredménye, hogy a rendszerbe ilyen módon rugalmasságot vigyenek a korábbi évtizedek ellátási útvonalát lecserélve.

A rugalmasságot inkább szolgáltatásnak tartó Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese kiemelte, jelenleg rendkívül sok tényező változik, és ezek alapján rendkívül nehéz prognosztizálni, hogy pontosan milyen irányban változik a villamosenergia-rendszer. Így fix pontok hiányában kell megoldani a feladatokat.

A zöld átállás lényege azonban az, hogy új eszközökkel és technológiákkal kell fenntartani az ellátásbiztonságot, és sokkal többet kell tenni érte, mint korábban;

nagyon sok mindent, ráadásul egyszerre kell minden oldalon megtenni a 2030-as, 2050-es célok eléréséhez" - tette hozzá. Batta Gergő arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban minden új technológiára jellemző volt, hogy a növekményt fedezték le, de nem szorították ki teljesen a korábbi technológiákat, a villamosenergia-rendszer átalakítása azonban olyan projekt, mint a lakásfelújítás: szép a látványterv, de előtte szét kell verni a régit.

A rugalmassági kihívás nyilván a földgáz és árampiacok esetében is alapvetően eltér - emelte ki Kovács Levente, az EY-Parthenon partnere. Az energiapiaci szakértő az elért eredmények mellett a költségkorlátok szempontját is aláhúzta, hangsúlyozva, hogy bár a rendszerrugalmasságot növelő eszközök egy része nagy tőke- és időigényű fizikai beruházás, emellett azonban olyan, rövidebb távon eredményt ígérő, kevésbé drága megoldások is elérhetőek, mint például az ipari fogyasztók bevonása.

A tiszta hidrogén előállítására is alkalmas elektrolizáló berendezések az energiarendszer kiegyenlítésére is igénybe vehetők, amely olyan zöld rugalmasságot kínál, mint amilyet a földgáz nem

- emelte ki az új technológia egyik lehetséges szerepét Bohner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezető igazgatója. Az ipari gázt szolgáltató társaság vezetője jó példaként az MFGT -, illetve ezen keresztül az MVM csoport által vitt Akvamarin projektet említette, mely a hidrogén hazai gázinfrastruktúrában való alkalmazhatóságát hivatott vizsgálni. Az ehhez kapcsolódó célok szerint három úton is tudják majd hasznosítani a hidrogént: egyrészt föld alatti tárolóba kerülhet hosszú távú, az akkumulátárok adottságait meghaladó szezonális energiatárolásra, de emellett a gázhálózatba is betáplálásra kerülhet, valamint átalakításai veszteséggel ugyan, de a villamosenergia-rendszer számára is visszaalakítható.

A tárolókba és a hálózatba egyelőre nem tud hidrogén kerülni, de dolgozunk rajta, hogy ez 2%-os bekeverési arány mellett megvalósítható legyen - fűzte hozzá Králik Gábor, aki szerint kérdés, hol lesznek a határok, de az biztos, hogy stabil átmenetre van szükség, amelyre a felhasználói oldal is képes felkészülni.

A panelbeszélgetés, egyben a szekció záró szakaszában némi vita alakult ki Batta Gergő és Králik Gábor között a legkisebb költség elvével kapcsolatban. Batta Gergő úgy vélte, a legkisebb költség elve nehezen értelmezhető, és leginkább csak egyfajta szójáték akkor, amikor minden változik és az igény messze megelőzi az erőfeszítéseket. Králik Gábor szerint ugyanakkor a legkisebb költség elve jóval több, mint lózung, és a fejlődésbe vetett hit is tükröződik benne, ami például az alállomás-fejlesztések esetében is alapvető. A MEKH elnökhelyettese szerint a legkisebb költség elvének érvényesítéséhez fontos a kiegyenlítő energia szabályozás fair körülményeinek biztosítása is.

Batta Gergő szerint a rugalmasság növelésének receptje piaci logika szerint egyszerű: ki kell írni valamilyen versenyt és meg kell fizetni az árát, a megoldás ugyanakkor meglehetősen bonyolult, és az is biztos, hogy rövid távon nem várható. Ehhez a kulcsot az jelentheti, hogy közös platformot találjunk a szereplők között; együttműködő rendszerre van szükség, és e téren is lehet még javítani - fogalmazott a Mavir szakembere.

Címlapkép forrása: Marton Monus via Portfolio