Most segít igazán a rezsicsökkentés módosítása - Az MNB is árgus szemmel figyelheti a friss adatot

Szeptemberben újabb jelentős csökkenés jöhetett a magyar inflációban a bázishatások miatt, akár 12 százalék közelébe is eshetett az éves ráta, amire tavaly júniusban volt utoljára példa. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint sínen van a kormány által hőn áhított dezinfláció, legkésőbb novemberben újra egyszámjegyű lehet az áremelkedési ütem.

Szinte biztos a további esés

Szeptemberben tovább csökkenhetett az infláció az augusztusi 15,2 százalékról. A Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 12,3 százalékos rátára számítanak,

ennél alacsonyabb utoljára 2022 júniusában volt az áremelkedés.

A bázishatás dominálja majd a szeptemberi adatot, hiszen tavaly augusztusról szeptemberre nagyot emelkedett az index a háztartási energiaárak emelkedése miatt – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint az élelmiszerárak valószínűsíthetően mérséklődtek havi alapon, ezt azonban ellensúlyozta, hogy a járműüzemanyagárak tovább nőttek augusztushoz képest. Valószínűleg a szolgáltatások árai is nőttek, mivel a szeptember tipikus átárazós hónap pár területen, például az iskolai menzáknál.

Az éves árindex esése mellett a hó/hó infláció is moderált lehetett, csak alig magasabb, mint a nyári hónapok átlaga – válaszolta kérdésünkre Jobbágy Sándor. A Concorde elemzője is kiemelte, hogy a benzinárak emelkedése enyhén fékezte a dezinflációt, ez a hatás most eltörpül a bázishatás mellett.

A háztartási energia mellett érdemes megemlíteni az élelmiszerek csökkenő inflációját is. Az árstopok kivezetése nem okozott jelentős inflációs többletet augusztusban, szeptemberben pedig tovább folytatódhat az éves bázisú infláció csökkenése – vélekedik Koncz Péter, a Századvég Konjunktúrakutató junior elemzője.

Az infláció letörését továbbra is támogatja a hazai fogyasztás csökkenése, a lassuló globális konjunktúra, illetve a szigorú monetáris politika

- tette hozzá Koncz.

Az egyetlen igazi árfelhajtó erő az üzemanyagok folytatódó drágulásából származott, itt az árak átlagosan nagyjából 3%-kal emelkedhettek augusztushoz képest – véli Becsey Zsolt. Az Unicredit elemzője szerint ezen túl néhány szabalyozott áru termék (iskolai, óvodai étkeztetés, szerencsejátékok) szintén hozzájárulhattak a szeptemberi áremelkedéshez.

A bázishatás miatt történő eséssel aligha lehet győzelmet hirdetni az infláció felett

- emelte ki Virovácz Péter. Az ING Bank elemzője szerint még mindig az inflációs célhoz képest négyszeres az általános drágulás mértéke, illetve a szeptemberi havi átárazás, vagyis a hó/hó infláció markánsan felülmúlja majd a historikus átlagot. Ő havi alapon 0,5 százalékos áremelkedéssel számol, ami duplája annak, mint amekkora havi átárazás megengedett lenne ahhoz, hogy fenntartható módon elérhető legyen az inflációs cél. Virovácz szerint az élelmiszerek ára havi alapon megint emelkedhetett, az éves áremelkedés viszont érdemben csökkenhetett ebben a termékkörben is.

A tavalyi jelentős élelmiszerár-emelkedés után idén a terményárak és nyers élelmiszer felvásárlási árak csökkenése lehetővé teszi az élelmiszerek egyre szélesebb körében az árcsökkenést, amit a kiskereskedelmi láncok közötti árverseny, valamit az árfigyelő rendszer is valamelyest erősít – véli Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője.

Mikor lehet meg az egyszámjegyű infláció?

A bázishatás az utolsó negyedévben is támogató marad, így novemberben jöhet szerintünk az egyszámjegyű infláció – véli Nyeste Orsolya. A jövő év első fele már problémásabb lehet az infláció frontján. A bázishatás dezinflációs szerepe lassan kifullad, miközben az adóemelések, illetve a fiskális politika növekedésgyorsító szándékai addicionális inflációs hatásokkal bírhatnak – emelte ki az Erste szakembere.

A legtöbb elemző egyébként most arra számít, hogy

novemberben lehet ismét 10 százalék alatt az éves infláció tavaly április után először.

Várakozásaink szerint az év hátralévő részében a további bázishatások miatt további érdemi csökkenést láthatunk az éves inflációban, és beérhetjük a régiós országok átlagát – hangsúlyozta Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Az év további részében folytatódhat a dezinfláció, év végéig nagy biztonsággal elérhető az egyszámjegyű ütem. Jövőre azonban a dezinfláció üteme érdemben lelassulhat – tette hozzá Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője. Szerinte egyelőre elég bizonytalan, hogy már 2024 őszén meglesz-e az 5 százalékos szint, vagy erre csak 2025 elején kerül sor. 2025 elején kiesik a bázisból a jövő januári jövedékiadó-emelés, ami mindenképpen segít majd.

Megjött a pozitív reálkamat

A szeptemberi infláció több szempontból is fordulatot jelenthet. Az éves bázisú infláció alacsonyabb lesz, mint az irányadó kamat, ennek köszönhetően pedig hosszú idő után újra reálkamat alakulhat ki hazánkban – hangsúlyozta Koncz Péter. Emellett a Századvég szakembere szerint az infláció csökkenésével a nominális bérnövekedés rövidesen reálbérnövekedést fog eredményezni, ami az infláció fokozatos letörésével egyre inkább támogathatja a fogyasztás újbóli bővülését.

A reálkamattal kapcsolatban egyelőre nincs egyetértés a magyar gazdaságpolitika irányítói között, hiszen a jegybank szeretne tartósan pozitív értéket fenntartani a forint védelme érdekében, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter viszont az utóbbi hetekben többször is kiemelte, hogy a pozitív reálkamat visszafogja a gazdasági növekedést.

A szeptemberi inflációs mutató jelentősége a monetáris politika szempontjából kulcsfontosságú lehet

– emelte ki Virovácz Péter. A jegybank ugyanis szeptembertől már a visszatekintő módon számolt pozitív reálkamatkörnyezettel számol és aztán annak tartós emelkedésével. Mindezek alapján a beérkező szeptemberi adat érdemben befolyásolhatja, hogy milyen mértékben vághatja az alapkamatot a jegybank októberben – vázolta fel az ING Bank szakembere.

Virovácz szerint lefelé mutató meglepetés esetében (vagyis inkább 12 százalék közeli) inflációnál valóban szélesre nyílhat a lehetőségek tárháza a jegybank előtt. De amennyiben valóban 12,5 százalék környékére jön be a mutató, úgy

aligha várható, hogy a jegybank a mostani alapkamat és a legfrissebb inflációs mutató különbözeténél nagyobb mértékben vágja októberben a kamatot.

Azzal ugyanis egy rövid időre ismét visszalökné a visszatekintő reálkamatot a negatív tartományba, ami a forint sérülékenységét látva aligha lenne kívánatos. Mivel továbbra is inkább reflációs kockázatokat látni a monetáris politika időhorizontján és a forint is hevesen reagál a kockázatvállalási hajlandóság változására, így a korábbiaknál jóval óvatosabb monetáris politika lehet indokolt – tette hozzá az ING elemzője.

