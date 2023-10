Orbán Viktor felmentette a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját

A hétfő esti közlönyből derült ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a honvédelmi miniszter javaslatára felmentette Béres Jánost, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. Közben ezzel párhuzamosan a Honvédelmi Minisztérium kiadott egy közleményt, melyben be is jelentik a várható új főigazgató személyét.

A miniszterelnök által jegyzett rendelet november 5-én lép hatályba.

Közleményt adott ki hétfő este az MTI-nek a Honvédelmi Minisztérium, melyben bejelentették: Orbán Viktor miniszterelnök november 5-vel kérésére felmentette beosztásából Béres János altábornagyot, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját. A tárca közleménye szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke megköszönte Béres altábornagynak a katonai nemzetbiztonság érdekében végzett kiemelkedő szolgálatát. A miniszter a főigazgatói beosztás betöltésére Tajti Norbert tábornokot javasolja - áll a honvédelmi tárca közleményében.

A hír kapcsán érdemes felidézni, hogy épp egy héttel ezelőtt zajlott le a szervezet Kibertér műveleti központjának épületáldási ünnepsége, ahol felszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is. A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a magyar emberek biztonságáért dolgozik, és biztosítja azt a 21. század kihívásai közepette is - fogalmazott pár napja a tárcavezető. Hozzátette: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat "különösen kiemelt, különösen fontos nemzeti kincsünk", amelynek fejlődése, fejlesztése nagyon fontos mérföldkő a magyar haderőfejlesztés történetében. A miniszter megjegyezte, az 1950-es évek óta - amikor a rádiófelderítő ezred laktanyája volt a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi objektuma - a technika nagyon sokat változott, és ehhez alkalmazkodni kell. Fénysebességgel fejlődő informatikai hálózatok szövik át életünket, a mindennapok területére belopódzva, de beszivárognak a katonai műveletek területére is - jegyezte meg. A miniszter hangsúlyozta: a kibertér katonai műveletekre felhasználása szükségessé tette, hogy az összes tudást, képességet egy helyre gyűjtve megépüljön a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Kibertér műveleti központja. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, a központban dolgozók szolgálata speciális, mert ugyan sérüléssel, vérrel nem jár, de folyamatos, állandó munkát jelent. A miniszter szerint a központ a magyar emberek biztonságát szolgálja majd a 21. század kihívásai közepette.

A kormány honlapján elérhető az a beszámoló, amely a szervezet 10. évfordulójára rendezett eseményről tudósít. Ezen a rendezvényen Béres János altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója összefoglalta a szervezet és elődjeinek történetét. A megalakulásának tízéves jubileumát ünneplő szervezet célkitűzését az altábornagy úgy fogalmazta meg, hogy a szolgálat a kor kihívásainak eleget téve, képes legyen elvégezni a nemzet katonai biztonságának védelmét. „Az elmúlt tíz év bebizonyította, hogy képesek vagyunk hatékonyan és eredményesen dolgozni. Egy modern, szellemiségében is megújult szolgálat jöhetett létre, amely feladatait a művelet és a művelettámogató területen is stabilan, megbízhatóan hajtja végre” – hangsúlyozta a szervezet főigazgatója, hozzátéve: „őrállók vagyunk, akik elkötelezetten dolgoznak hazánk nemzetbiztonsága érdekében.”

Címlapkép: Béres János altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a szolgálat Kibertér műveleti központjának avatásán Budapesten 2023. október 2-án. Forrás: MTI Fotó/Balogh Zoltán