Közel van a magyar nyugdíjreform - Hogyan lehet szebb a nyugdíjas jövő?

Magyarország jelentős európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében vállalta, hogy nyugdíjreformot hajt végre a következő években. Cikksorozatomban a jelenlegi rendszer problémáit, a nyugdíjreform lehetőségeit és lehetséges irányait tekintem át. Az első részben az alapkérdésekkel foglalkozok.

Az Európai Bizottság által elfogadott magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) egyebek között nyugdíjreformot is előirányoz, amelyet nemzetközi összehasonlításban elképesztően rövid időn belül, 2025. március 31-éig már törvénybe is kell foglalni. (A tét egyébként 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel Magyarország részére.) A nyugdíjreform kapcsán írt sorozatommal csatlakozni kívánok egyebek között Simonovits András, Szalai Péter és Banyár József szakértői elemzéseihez.

Virágos rét és aknamező

Ha 2025-ben nyugdíjreformot kíván bevezetni a kormányzat, akkor különböző politikai kockázatú és nehézségű lépések között választhat.

Könnyű és kockázatmentes intézkedés lehet

a jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése,

a nyugdíjskála kiegyenesítése,

a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtése felé tett első lépésként az önkéntes nyugdíjpénztári tagság munkáltatói támogatásának szocho-mentesítése,

az önkéntes nyugdíj-előtakarékosság eszközeit támogató adójóváírás összegének karbantartása.

Könnyű, de közepes kockázattal járó intézkedés lehet

a járulékplafon visszavezetése,

a degresszió újraszabályozása,

a nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása (a jogosító idő követelményének 43 évre emelése).

Könnyű, de fokozottan kockázatos intézkedés lehet

a 13. havi nyugdíj összegének korlátozása vagy egységesítése,

a nyugdíjplafon bevezetése.

Közepesen nehéz és közepesen kockázatos

a nyugdíjba vonulási feltételek rugalmasabbá tétele (korhatár előtti nyugdíjazás korszerű rendszerének megteremtése),

a nyugdíjemelési eljárás átalakítása (vegyes indexálás, valorizációs és szolidaritási korrekció), ezzel együtt a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása,

a gyermekvállalás jelentőségének fokozott elismerése (például a munkavállaló szülő által szerzett nyugdíjjogosultságok megoszthatósága az otthon maradó szülővel a gyermeknevelés tartama alatt).

Közepesen nehéz, de kockázatos lépés

a nyugdíjak felbruttósítása (amit 2016-ban már majdnem meglépett a magyar állam),

a foglalkoztatói nyugdíjpillér általános bevezetése (a kockázatot az jelenti, hogy összekeverhető a foglalkoztatói pillér a kormányzat által kihalásra ítélt magánnyugdíjpénztári rendszerrel).

Nehéz és kifejezetten kockázatos

a nyugdíjvárományok méltánytalanságainak enyhítése (mert ez részben az adórendszer következménye),

a nyugdíjrendszerbe építendő automatikus kiegyenlítő mechanizmusok tervezése (mert ez az állami beavatkozás lehetőségeinek szűkítését jelenti),

az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése (mert ennek feltétele a nyugdíjjogosultságok szerzése jelenlegi agyonbonyolított rendszerének radikális egyszerűsítése), és természetesen

bármely paradigmatikus változtatás (például az állampolgári alapnyugdíj és a foglalkoztatói nyugdíjpillér kombójára épülő hibrid rendszer vagy a magyar nyugdíjpont-rendszer) bevezetése.

Nyugdíjrendszer-legoland: a nyugdíjtervezés alapkérdései

Minden modern öregségi nyugdíjrendszer kapcsán a társadalomnak három kérdést kell megválaszolnia.

Az első kérdés: mi a nyugdíjrendszer célja?

Erre alapvetően két válasz adható:

az aktív korban elért életszínvonal legalább egy részének megőrzése nyugdíjasként (ez a járulékfizetéstől függő munkanyugdíj-verzió) vagy

az időskori elnyomorodás megakadályozása (ez az adóból finanszírozott állami alapnyugdíj verzió).

A második kérdés: nyugdíjas korukra mit ígér az állam a polgárainak?

Erre is két alapválasz adható:

kifizetünk minden jogosultnak egy előre megígért szintű nyugdíjat, függetlenül attól, hogy erre a célra mennyi pénz áll rendelkezésre (ez a szolgáltatás-meghatározott, defined benefit, DB változat), vagy

csak annyi nyugdíjat fizetünk minden jogosultnak, amennyi pénzünk erre a célra aktuálisan tényleg van (ez a járulék-meghatározott, defined contribution, DC változat).

A harmadik kérdés: ki finanszírozza a nyugdíjrendszert?

Erre a kérdésre is két válasz adható:

generációk közötti jövedelem-átcsoportosításra alapozzuk (ez a felosztó-kirovó, folyó finanszírozású, pay-as-you-go, PAYG rendszer, amikor a mindenkori aktív korosztályok fizetik a mindenkori nyugdíjasok járandóságát), vagy

generáción belüli pénzáramlásra (ez a kötelező tőkefedezeti rendszer, amelyben a fiatalabb korban befizetett pénzünket idős korunkig a tőkepiacokon fektetjük be).

A nyugdíjrendszer tervezése továbbra is a három alapkérdésre adható hat alapválasz megfelelő arányú vegyítését jelenti.

Csiga fénysebességgel?

A tömegesen elterjedt szolgáltatás-meghatározott, folyó finanszírozású munkanyugdíj-verziót alapjában fenyegeti a XXI. század exponenciális technológiai robbanása. A hagyományos munkahelyek gyorsuló tempóban szűnnek meg, és senki nem tudja, létrejönnek-e helyettük hasonló számban új munkahelyek emberek számára.

A gazdasági hozzáadott értéket mindinkább a generatív mesterséges intelligencia, a digitalizáció, a robotizáció, a megállíthatatlanul áradó új technikák és technológiák révén teremtik meg. A termelékenység növekedése az exponenciális fejlődés korában nem attól függ, hányan dolgoznak egy adott területen, hanem attól, hogy a néhány képzett és szakadatlanul tanuló szakember hogyan uralja a technológiákat (az automatizált gyáraktól és a 3D nyomtatástól kezdve az önjáró autók előállításán és hadrendbe állításán keresztül a mesterséges intelligencia még ma is elképzelhetetlen alkalmazási spektrumáig).

A foglalkoztatottak töredéke maradt a mezőgazdasági és ipari területeken, túlnyomó többségük már ma is a szolgáltatás milliónyi területén dolgozik, ahol azonban nem a tradicionális munkaviszony a jellemző, hanem számtalan vállalkozási, megbízási, részmunkaidős, bedolgozós megoldás, amelyekre nem lehet egyszerűen és nem lehet annyi közterhet kivetni, mint az élethosszig egy helyen végzett munkára.

A nyugdíjjogosultságok gyűjtögetése terén a helyzetet jelentősen súlyosbítja a munkaerő sokszor követhetetlen nemzetközi vándorlása.

A felosztó-kirovó rendszernek az élőmunkát terhelő járulékokra mint legfőbb bevételi forrásra alapozott paradigmája semmilyen toldozgatással nem tartható fenn, ha az élőmunkát terhelő járulékok összege az élő munkaerő drámai zsugorodása miatt zuhanórepülésbe vált.

Ráadásul az öregedő társadalmakban a növekedés egyetlen forrása a termelékenység növekedése, hiszen tömeges bevándorlás engedélyezése nélkül nem lehet extenzív módon a munkaerőpiacra hajtani új, fiatal munkavállalók tömegeit – de a termelékenység egy öregedő, ráadásul egyre konzervatívabb társadalomban eleve nehezebben nő.

Az aktív kori életszínvonal legalább részbeni megőrzése lehetetlenné válik, ha sokkal több és sokkal tovább élő időskorú jogosult járadékát sokkal kevesebb aktív korú dolgozó által fizetett járulékból kell finanszírozni.

A megoldás természetesen az lehet, ha a kényszerek hatására változtatunk a bevételi forrásokon. Nem írja elő természeti törvény, hogy egy nyugdíjrendszer csak felosztó-kirovó elven működhet. Az élőmunka helyett például sikeresen adóztatható a fogyasztás: miért ne lenne elképzelhető egy fogyasztási adóra épülő nyugdíjrendszer? Ekkor persze szakítanunk kell a munkanyugdíj gondolatával, de a technológia exponenciális fejlődése ezt egyébként is megteszi helyettünk. Lehet, hogy a feltétel nélküli alapjövedelem elvét kell majd alkalmazni a nyugdíjakra, ez esetben az emberi kéz érintése nélkül létrejött GDP meghatározott százalékát lehet majd felosztani az idősek között.

Ígérvény a dédunokák kontójára: exponenciálisan dagadó rejtett államadósság

Ilyen körülmények között mit ígérhetünk a jövő nyugdíjasainak? Ma a magyar ígéret az, hogy aki járulékfizetéssel vagy gyermekneveléssel megszerzi a szükséges szolgálati időt, az a nyugdíjtörvényben meghatározott nyugellátásra jogosult, függetlenül attól, hogy van-e elég fedezet rá. Ez jellemző a világ legtöbb állami nyugdíjrendszerére. A fedezetet elsősorban a járulékbevételekből és egyéb nyugdíjcélú befizetésekből (itthon a munkáltatók szociális hozzájárulási adó befizetéseiből) kell megteremteni, de ha ez nem lenne elég, akkor az állam köteles helytállni, vagyis más forrásból betömni a lyukakat és fizetni az ígéret szerint a nyugdíjakat. A magyar nyugdíjtörvény kimondja, hogy az állam a társadalombiztosítási nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. Ha a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett kiadásai meghaladják a bevételeket, a központi költségvetés a különbség összegét előirányzatként biztosítja.

Az ilyen típusú kötelettségvállalások viszont folyamatosan növelik az implicit államadósságot.

Ez a rejtett - a jövő terhére, vagyis a gyermekek, unokák, dédunokák és a még meg sem született nemzedékek kontójára fölvett - adósság a világ minden fejlett országában elképzelhetetlen méretűre dagadt és tovább dagad, egyebek között a demográfiai öregedés egyenes következményeként, hiszen egyre több embernek egyre hosszabb ideig kell fizetni a megígért járadékokat. Az ilyen típusú állami ígérvények hosszabb távon egyszerűen tarthatatlanok.

A World Economic Forum elemzése szerint a világ vezető államaiban a nyugdíjígérvények miatti implicit államadósság 2050-re 428 ezer milliárd dollárra nőhet. Ez az implicit deficit nagyobb, mint a világgazdaság akkorra becsült teljes mérete. Nyilván az említett technológiai robbanás, a termelékenység exponenciális növekedése átírhatja ezt a katasztrófa-forgatókönyvet, és az államok is lépni kényszerülnek, mert ha nem tennék meg, akkor 2050-ig soha nem látott mértékű globális nyugdíjválsággal szembesülhetünk.

A megoldás szintén a korábbi paradigma lecserélése lehet. Ha egyszer tarthatatlanok a korábbi ígéretek, akkor el kell őket vetni: csak annyi lehet a nyugdíj, amennyi pénz van rá. A sokak által példaértékűnek tekintett svéd nyugdíjrendszer részben már erre az elvre épül.

Szomorú csúszda

A magyar rendszerben az implicit államadósságot jelentősen csökkenti a nyugdíjak rendszeres emelésére vonatkozó rezsim, amely szerint csak a fogyasztói árnövekedés mértékével nőnek a nyugdíjak – hiszen így a gyorsabban növekvő nemzetgazdasági átlagbérhez viszonyítva a nyugdíjak értéke relatíve minden évben csökkenhet, ami összességében jelentősen csökkentheti az implicit adósságot:

ezért is reménytelennek tűnő lobbizási feladat a nyugdíjemelési eljárás gyökeres megváltoztatása.

Persze ennek az implicitadósság-csökkentésnek az az ára, hogy a magyar nyugdíjasokat a nyugdíjmegállapítás pillanatától felültetik egy relatív elszegényedési csúszdára, amelynek meredeksége a mindenkori nominális nettó nemzetgazdasági átlagbér emelkedésének és az infláció növekedésének a függvénye. Az elszabadult infláció közegében a nyugdíjemelés inflációhoz kötöttsége látszólag előnyös a nyugdíjasok számára, de a nyugdíjemelés beépített méltánytalanságai és csak utólagos korrekciós mechanizmusa miatt az érintettek helyzete mégsem képes javulni.

Ki fizesse a révészt?

A finanszírozás kérdésében – ami a harmadik nagy lego-kocka a nyugdíjtervező-asztalon – világszerte késhegyig menő viták zajlanak. A mindenkori aktívak keresetét terhelő járulék - mint a nyugdíj ősforrása - tekintetében látható, hogy ez nem jelenthet garanciát a nyugdíjak jövőbeni finanszírozására. A magánnyugdíjpénztárak fémjelezte tőkefedezeti rendszer működési lehetőségeit pedig még a világ fejlett államaiban is gyöngítik az utóbbi másfél évtizedben. Ennek nagyon egyszerű oka van: a 2008 óta tartó válságok és veszélyhelyzetek sorozata arra kényszerítette a kormányzatokat, hogy minden padlást kisöpörjenek, ahová csak képesek felkapaszkodni. A kötelező tőkefedezeti nyugdíjrendszerben pedig nagyon jelentős megtakarítások halmozódhatnak föl, amelyek túlságosan kívánatosak és túlságosan könnyen megszerezhetőek a rájuk éhes kormányzatok számára. Nem csak nálunk (bár talán nem annyira drasztikusan, mint nálunk), de Európa-szerte majdnem minden kormányzat megcsapolta a nyugdíjtartalékokat az elmúlt években. Emiatt az ilyen rendszerekben részes dolgozók bizalma vészesen megcsappant, nem csupán az állami kötelező rendszerek, hanem az öngondoskodás eszközei tekintetében is.

Ezért is értékelődhetett fel a nálunk egyre fájdalmasabb módon hiányzó - és az állam által nehezen megcsapolható - foglalkoztatói nyugdíjpillér szerepe az EU tagállamaiban.

A nyugdíjak finanszírozása mindazonáltal egyre kevésbé képzelhető el a jelenlegi generációközi bizalmi alapon, hiszen a jövőben sokkal több és sokkal hosszabban élő nyugdíjas járadékát kellene előteremtenie sokkal kevesebb olyan aktív korú dolgozónak, akinek egyáltalán nem biztos, hogy lesz munkája a tradicionális értelemben, ráadásul sokkal hosszabban terheli őket a gesztáció (azaz a gyerekek felnevelése és önálló életre bocsátása), mint a korábban élt nemzedékeket – elegendő, ha a mamahotel/papabank jelenségének tömeges elterjedésére gondolunk.

Egyedül nem megy

A nyugdíjrendszer csak egyetlen - bár nyilván az egyik legfontosabb - tényező a méltó nyugdíjas élet biztosításában.

Az európai idősek számára ugyan majdnem minden tagállamban a nyugdíjak jelentik a fő jövedelemforrást, az időskori életszínvonal azonban egy sor olyan tényezőtől is függ, mint az ingatlanbirtoklás, a felhalmozott vagyon, a nyugdíjcélú megtakarítás, az egyéb ellátásokhoz (például lakhatási vagy fűtési támogatáshoz) és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a nyugdíjasok számára is könnyen elérhető foglalkoztatási lehetőségek. Alapvető tényező az is, hogy a nyugdíj lehetővé teszi-e a nyugdíjasok számára az életkor előrehaladtával óhatatlanul fokozódó egészségügyi, szociális szolgáltatási és tartós ápolási, gondozási igényeik megfelelő kielégítését.

Természetesen a nyugdíjas életminőséget nem csak pénzügyi összetevők befolyásolják, hanem - a családi kapcsolatok erőssége vagy gyöngesége mellett - az is, hogy a lakóhelyén milyen a közlekedés, milyen könnyű elérni az élelmiszerboltot, az orvosi rendelőt, a gyógyszertárat vagy a kórházat, mennyi idő alatt ér ki hozzá a mentő, van-e nyugdíjasok részére találkozási lehetőség, van-e bentlakásos idősellátó intézmény a közelben, és így tovább.

A nyugdíjrendszer reformja ezért önmagában nem elég, emellett a társadalmi és gazdasági metszetek sokaságának elemzése nélkül nem lelhető jó gyógyír a nyugdíjrendszer panaszaira sem. Mindenekelőtt az egészségügyi, ápolási és szociális ellátások területeit kell figyelembe venni, amelyek a jelenlegi magyar átalakítási folyamatok tükrében egyre kevésbé képesek ellátni a feladataikat az egyénre és a családra nehezedő nyomás könyörtelen fokozása nélkül, miközben a társadalmi szolidaritás (ijesztő módon) egyre inkább szitokszóvá válik a közbeszédben.

Csökkennek a magyar ellátások?

Különös aggodalomra adhat okot, hogy a legfrissebb magyar konvergenciaprogram szerint "a pénzbeli juttatások mérséklődnek a GDP arányában a dinamikus gazdasági növekedés gyors visszatérése miatt, a 13. havi nyugdíj visszavezetése ellenére is. A GDP százalékában mérve az összes társadalmi juttatás 1,4 százalékponttal mérséklődhet 2024 és 2027 között, és ezzel jelentős arányban járul hozzá az újraelosztási ráta csökkenéséhez." A kijelentést egyrészt árnyalja, hogy a gazdasági növekedés gyors visszatérése erős optimizmusnak tűnik a program saját gazdasági előrejelzései szerint is (a GDP várt növekedése idén 1,5%, 2024-ben 4%, 2025-ben 4,3%, 2026-ban 4,5%, 2027-ben 4,2% lenne), nem is említve, hogy a tények egyáltalán nem támasztják alá a kincstári optimizmust (recessziót mutatnak) és a friss szakértői előrejelzések is lassúbb ütemű növekedést prognosztizálnak.

A program - nyilván okkal - rendkívül visszafogottan számol az uniós forrásokkal is, ami tovább nehezítheti a gyors növekedés beindulását.

Mindezek tükrében viszont az újraelosztási ráta csak úgy csökkenhet, ha az ellátások mértéke csökken - ez pedig összeütközésbe kerülhet a 2023-ra meghatározott öt fő költségvetési prioritással (a foglalkoztatás magas szintjének fenntartása, a rezsivédelem, a nyugdíjak reálértékének megőrzése, a családtámogatások további biztosítása, és a fegyelmezett költségvetési politika folytatásával az adósságráta további csökkentése), és hozzájárulhat az öt fő célkitűzés közötti nyilvánvaló feszültségek fokozódásához. Nem is beszélve arról, mennyire sújthatja az ellátások csökkenésének veszélye az érintett két és félmillió embert.

A cikk a következő napokban folytatódik.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock