Kevesen dolgoznak iskola mellett

A tanulás mellett dolgozó 15-29 éves diákok aránya Magyarországon tavaly csupán 6%-ot tett ki, ami a harmadik legalacsonyabb rátának számít az EU-n belül, csak Romániát (2%) és Szlovákiát (5%) előzzük meg ebben a mutatóban. Az átlag uniós adatok viszont azt mutatják, hogy minden negyedik diák dolgozik (beleértve a részmunkaidős állásokat, diákmunkát is) a közép- vagy felsőfokú tanulmányai mellett. A tanulás közben munkát vállaló fiatalok aránya Hollandiában a legmagasabb, 73%-ot tesz ki.

2022-ben a tanuló 15-29 éves fiatalok negyede volt foglalkoztatott, vagyis dolgozott valamilyen formában (beleértve a szezonális vagy hétvégi munkákat, illetve a részmunkaidős, gyakornoki állásokat is) az EU-ban – közölte az Eurostat. További 3%-uk is jelen volt a munkaerőpiacon, ők azok, akik aktívan kerestek munkát, de éppen nem rendelkeztek állással.

Így összességében az is kiemelhető, hogy az oktatásban résztvevő 15-29 évesek közel háromnegyede (72%-a) tavaly nem volt jelen a munkaerőpiacon.

Az Eurostat statisztikája a tanulás mellett dolgozók arányát mutatja be, azonban a felmérés arra nem terjed ki, hogy az egyes diákoknál a tanulás és a munka közül melyik van a másiknak alárendelve. Vannak olyan diákok, akik esetében a tanulás a fontosabb, például csak heti pár órát dolgoznak hétvégente vagy délután az iskola után. Emellett olyan eseteket is lefed az Eurostat statisztikája, amikor egyazon program keretében jár iskolába és dolgozik egy cégnél az adott diák, itt mondhatni kiegyensúlyozott a tanulás és a munka viszonya. Ez utóbbi esetben csak a fizetést kapó gyakornokokat számolja az Eurostat statisztikája a tanulás mellett dolgozó diákok közé. Van viszont arra is példa, amikor a tanulás van alárendelve a munkának: valaki alapvetően a munka mellett jár levelező vagy esti tagozatra egy képesítés, diploma megszerzése érdekében.

Jelentős eltérés a tagországok között

Az egyes EU-tagállamok között jelentős eltérések mutathatók ki, hogy a középiskolában vagy felsőoktatásban tanuló fiatalok mekkora hányada vállal munkát a tanulás mellett. Annak mértékét, hogy az oktatás és a munkaerőpiac mennyire fedi át egymást, a tagállamok oktatási rendszere, a képzések elérhetősége, a munkaerőpiaci jellemzők (vagyis, hogy vannak-e tanulás mellett végezhető munkalehetőségek), valamint szociokulturális tényezők is befolyásolják.

A tagállamok közül Hollandiában a legnagyobb az aránya a tanulás (közép- vagy felsőfokú tanulmányok) közben munkát vállaló fiatalok aránya.

Tavaly a holland 15-29 éves diákok közel háromnegyede (73%-a) vállalt munkát a tanulás mellett. Ezzel Hollandia jóval megelőzi a rangsorban utána következő Dániát és Németországot, ahol 52%, illetve 45% a ráta. A kimagasló holland adatokban nagy szerepet játszhat, hogy Hollandiában igen elterjedtek a diákok számára is lehetőséget nyújtó részmunkaidős állások: tavaly az országban az összes foglalkoztatott több mint harmada (38,4%) dolgozott részmunkaidőben.

A harmadik legalacsonyabb ráta a hazai

A tanulás mellett dolgozó fiatalok aránya Magyarországon tavaly 6%-ot tett ki, ami a harmadik legalacsonyabb rátának számít az EU-n belül, csak Romániát (2%) és Szlovákiát (5%) előzzük meg ebben a mutatóban.

A munkaerőpiac számára elérhető, aktívan munkát kereső (a felmérésben munkanélküliként nyilvántartott) diákok aránya Svédországban, Finnországban és Hollandiában volt a legmagasabb (13, 7, illetve 6%) 2022-ben.

Ezzel szemben tavaly az EU-n belül Magyarországon volt a legalacsonyabb azon diákok aránya, akik aktívan munkát kerestek, mindössze 0,4%-ot tett ki az arányuk. E tekintetben 1% alatti érték mutatható ki még Csehországban, Romániában, Horvátországban, Lengyelországban és Litvániában. Utóbbi tagállamokban Magyarországhoz hasonlóan jelentős a munkaerőpiacon jelen nem lévő diákok aránya (legalább 82%). (A hazai adat 94%.)

Kelet-nyugati törésvonal

Az Eurostat egy külön elemzést is kiadott a tanulás mellett dolgozó fiatalok arányáról. Ebben az Eurostat hat csoportba osztotta a tagállamokat aszerint, hogy az egyes országokban mekkora a tanulás közben dolgozó 15-29 évesek aránya, illetve mekkora a munkanélküliség mértéke ugyanebben a korosztályban. Magyarország öt másik kelet-európai tagállammal – Romániával, Szlovákiával, Bulgáriával, Lengyelországgal és Csehországgal – együtt az 1. számú csoportba került, amelyet viszonylag alacsony fiatalkori munkanélküliség, illetve az jellemez, hogy a tanuló fiatalok kis hányada dolgozik. Összességében az Eurostat úgy írja le ezt a csoportot, hogy

ezekben az országokban igen kicsi az átfedés az oktatás és a munkaerőpiac között.

Ennek lehet az az oka, hogy a fiatalok első munkakeresésére jellemzően a tanulmányok befejezése után kerül sor, vagy az, hogy csak kevés részmunkaidős állás vagy diákmunka érhető el. Egyben az is magyarázat lehet az iskola mellett dolgozók alacsony arányára, hogy sokak számára a megélhetés biztosítása miatt a munka előnyt élvez a tanulással szemben, például csak olyan állással tudják biztosítani megélhetésüket, amely mellett nehezen oldható meg a tanulás is.

A 6-os számú csoportban található azok a tagállamok, ahol igen magas a foglalkoztatott diákok aránya (az EU-tagállamai közül Finnország, Dánia, Hollandia, Svédország, valamint a felmérésbe bevont EU-n kívüli országok közül Svájc, Izland és Norvégia tartozik ide). Ezekben az országokban hosszú hagyománya van annak, hogy a diákok részmunkaidős állást, diák- vagy hétvégi munkát vállalnak. Az 5-ös számú csoportból ide sorolható akár még Németország is, ahol a tanulás mellett dolgozók aránya még valamivel magasabb is, mint a 6-os csoportba tartozó Svédországnak.

Nem tanul és nem is dolgozik

Az oktatás és a munkaerőpiac közötti kapcsolat egy más szemszögből történő vizsgálatát jelenti az, ha a nem tanuló, nem dolgozó (NEET) fiatalok arányát hasonlítjuk össze az EU tagállamai között. Korábban írtunk arról, hogy Magyarországon minden kilencedik 15-29 év közötti magyar fiatal nem tanult és nem is dolgozott 2022-ben. Ez a 10,8 százalékos arány jobb az uniós átlagnál (11,7 százalék). A hazai mutató az elmúlt 10 évben két esztendő kivételével folyamatosan csökkent, így az utóbbi évek tendenciái alapján jó esély van arra, hogy az EU által kitűzött célnak megfelelően 2030-ra 9 százalékra csökken a nem tanuló, nem dolgozó (NEET) fiatalok aránya Magyarországon. Tavaly kilenc EU-tagállamban volt ennél a szintnél alacsonyabb a mutató.

Címlapkép forrása: Getty Images