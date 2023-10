Csak az akksigyárak húznak - nem sok élet van a magyar iparban

Augusztusban az ipari termelés volumene 2,4%-kal elmaradt az előző havi szinttől. A mai részletes adatokból kiderül, hogy meggyőző növekedési pályán kizárólag az akkumulátorgyárakat magába foglaló villamos berendezés ágazat van, a többi terület érzi a gyenge hazai és a nemzetközi konjunktúra hatásait.

Az augusztusi fő adat megegyezik az előzetessel, ami azt jelenti, hogy a nyár végi visszaesés nagyjából semlegesítette a júliusi megugrást, ezzel pedig az ipar teljesítménye a közel négy évvel ezelőtti, koronavírus-válság előtti csúcsán jár, 6,1%-kal elmaradva az egy évvel korábbitól.

A mintegy egy éve tartó lejtmenetben a belföldi és az exportértékesítések volumene is esett, jelezve, hogy a belföldi kereslet zsugorodása mellett a nagy felvevőpiacok gyengélkedése is nyomot hagy a termelésen.

Az ágazatok teljesítményén leginkább az akkumulátorgyártás kapacitásbővítései hagynak nyomot, a villamos berendezés gyártás 2020 óta közel két és félszeresére bővítette a termelési volumenét. A többi ágazatban nem rajzolódik ki ilyen növekedési pálya, sőt, többnyire inkább stagnálás közeli képet mutatnak.

Bár a KSH az utóbbi időben felvett kényszeres "jó hír közlési szokása" ezúttal abban nyilvánult meg, hogy a járműgyártás teljesítményét dicséri, valójában - mint a fenti ábrán lászik - különösebben erősnek ez az ágazat sem mondható.

A rövid távú kilátások a rendelési mutatók szerint nem túl fényesek. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 3,9%-kal kisebb volt a 2022. augusztusinál. Az új belföldi rendelések 7,6, az új exportrendelések 3,3%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány augusztus végén mindössze 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az akadozó termelés mögött az exportpiacok gyengélkedése mellett az energiaigényes ágazatok nehéz helyzete áll. Ősz végén, illetve jövő év elején javulhat azok helyzete, akik egyéves fix energiaszerződésben ragadva jelentős költségemelkedést szenvedtek el, hiszen ekkor újraköthetik a megállapodásaikat. Ugyanakkor az egyre borúsabb globális gazdasági kép keresleti oldalról beárnyékolja az exportorientált szektor kilátásait. Különösen a német és a kínai gazdaság problémái rontják ebből a szempontból a hazai ipar helyzetét. Augusztusban a teljesítményt visszafoghatta az is, hogy a nyári hónapok tipikusan a nagy gyárak ideiglenes leállásának időszaka.

A harmadik negyedéves ipari termelés viszont valószínűleg még így is segíteni fog a magyar gazdaságnak, hogy kikerüljön a recesszióból. Ugyanis a júliusi megugrás az augusztusi korrekcióval együtt is elég ahhoz, hogy két viszonylag erős hónapról beszélhessünk az előző negyedévihez képest, innen pedig szeptemberre igen nagyot kellene esni ahhoz, hogy a termelési volumen a harmadik negyedévben ne haladja meg a második negyedéveset. Ez pedig azt jelenti, hogy a mezőgazdaság mellett az ipar is pozitívan járulhatott hozzá a GDP-növekedéshez.

