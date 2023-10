Vallottak a magyarok: ennyi pénz kell a megélhetéshez

A szűkös megélhetéshez továbbra is havi nettó 250.000 forintra, a gondtalan élethez azonban már nettó 600.000 forintra van szüksége a magyaroknak - ez derül ki az Egyensúly Intézet szubjektív szegénységi trendeket vizsgáló 2023. szeptemberi közvélemény-kutatásából.

A magyar háztartások némileg pesszimistábbá váltak az elmúlt negyedévben: a korábbi, júniusi adatfelvételhez képest 6 százalékponttal nőtt azok aránya, akik bevételcsökkenéssel számolnak a következő három hónapban. Ugyanakkor a megkérdezettek a nominális jövedelmek érdemi növekedéséről számoltak be: júniushoz képest 10 százalékponttal csökkent a legalább havi nettó 250 ezer forintot, azaz a szűkös megélhetéshez elegendő összeget keresők aránya. Mindezek mellett az átlagosnak tartott életvitelhez már személyenként havi nettó 400 ezer, a gondtalan megélhetéshez pedig 600 ezer forintra lenne szükség: az előbbihez nettó 50 ezer forinttal, az utóbbihoz pedig nettó 100 ezer forinttal több kell havonta, mint júniusban.

Az Egyensúly Intézet szeptemberi adatfelvétele alapján a magyar háztartások pesszimistábban várják a következő negyedévet a bevételek tekintetében. Bár a megkérdezettek közel kétharmada (63 százalék) továbbra is azzal számol, hogy a háztartása bevétele nem fog változni, 6 százalékponttal nőtt azok aránya, akik már bevételcsökkenésre számítanak (15 százalék → 21 százalék). Emellett hibahatáron túli arányban szűkült az optimisták tábora: szeptemberben 4 százalékponttal kevesebben kalkuláltak anyagi gyarapodással (11 százalék → 7 százalék).

A magyar társadalom 59 százalékának lesz annyi pénze a következő negyedévben, hogy legalább minden második napon húst vagy halat egyen. A megkérdezettek nagyjából harmada gondolta ennek az ellenkezőjét (35 százalék).

Forrás: Egyensúly Intézet

A magyarok 28 százaléka nem tudná megoldani egy 100 ezer forintos, hirtelen keletkező kiadás fedezését. További 41 százalékának problémát jelentene egy ekkora kiadás, de még meg tudná oldani saját erőből. Csupán a lakosság 27 százaléka tudná gond nélkül kifizetni a kérdésben megjelölt összeget. Mindent összevetve 2022 novembere óta e tekintetben nem következett be hibahatár feletti elmozdulás. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy november és augusztus között az átlagos infláció 22,3 százalék volt, így a 100 ezer forint vásárlóértéke jelentős mértékben csökkent.

Az Egyensúly Intézet 2023. szeptemberi kutatása szerint a megkérdezettek nagyjából kétharmadának (62 százalék) továbbra is lesz annyi pénze a következő negyedévben, hogy kiegyenlítse a fűtésszámláját. A magyarok mindössze negyede (25 százalék) számolt be arról, hogy alkalomadtán nem lesz lehetősége melegen tartani az otthonát. A társadalom közel tizede kifejezetten borúlátó: 9 százaléknyian vannak azok, akik úgy érzik, hogy egyáltalán nem fogják bírni anyagilag a lakásuk kifűtését. Az elmúlt három negyedévben ebben a kérdésben sem történt érdemi elmozdulás – még úgy sem, hogy közeleg a fűtésszezon.

A legfrissebb eredmények alapján egy honfitársunknak jellemzően havi nettó 250 ezer forint kellene a szűkös megélhetéshez – és ebben nem történt változás június óta. A másik két dimenzióban azonban nagy mértékű elmozdulást látunk: az átlagosnak tartott életvitelhez már havi nettó 400 ezer, a gondtalan megélhetéshez pedig havi nettó 600 ezer forintra lenne szükség. Következtetésképpen az átlagos élethez havi nettó 50 ezer, a gondtalan élethez pedig nettó 100 ezer forinttal többre van szükség, mint nyár elején.

Forrás: Egyensúly Intézet

A szeptemberi adatfelvétel eredményei alapján - a saját bevallásuk szerint - jelenleg a magyarok 4 százalékának nincs jövedelme, miközben 46 százalékot tesznek ki, akik nettó negyedmillió forint alatti jövedelemből gazdálkodhatnak havonta. Ez azt jelenti, hogy minden második válaszadó – házastársi vagy rokoni támogatás nélkül – nem tudja előteremteni a szűkös megélhetéshez szükséges összeget. A válaszadók további 37 százaléka arról számolt be, hogy havonta nettó 250 ezer feletti, de nettó 400 ezer forint alatti összeg felett rendelkezik. Így összességében elmondható, hogy majdnem tízből kilenc érvényes választ adó (87 százalék) jövedelme nem éri el az átlagosnak ítélt anyagi feltételekhez (a személyenkénti havi nettó 400.000 forinthoz) szükséges szintet.

Forrás: Egyensúly Intézet

Az Egyensúly Intézet negyedéves szegénységkutatása azt is megvizsgálja, hogy a magyaroknak mekkora nehézséget okoz a szokásos kiadások, így például a rezsi- és élelmiszerköltségek fedezése. 2023 szeptemberében a magyar háztartások 7 százaléka nagy, további 14 százaléka pedig csak közepes nehézségek árán tudta fedezni a hétköznapok kiadásait. Tízből négy magyar arról számolt be, hogy a háztartási kiadásokat csak kisebb erőfeszítések árán tudja finanszírozni, tehát tízből hat háztartás csak kisebb-nagyobb nehézséggel képes fedezni háztartásának szokásos költségeit. A megkérdezettek 37 százaléka számolt be kedvezőbb anyagi körülményekről: 30 százalékuk viszonylag könnyen, 6 százalékuk könnyen, 1 százalékuk pedig kifejezetten könnyen túllendül a hétköznapok anyagi kihívásain. Az idei év folyamán egyértelmű javulás figyelhető meg: összességében 7 százalékponttal szűkült azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek pénzügyi nehézségekkel küzdenek

Forrás: Egyensúly Intézet

Címlapkép forrása: Getty Images