Súlyos döntésre ébredt Magyarország: akár le is állhatnak az orosz gázszállítások felénk

Aláírta az államfő és pénteken kihirdették azt az új törvényt Bulgáriában, amely nagyon magas, 10,2 eurós „energia hozzájárulást” vezet be az orosz vezetékes földgáz importjára és tranzitjára, illetve egy új eljárás elindítására kötelezi a bolgár tranzitcéget. Ezek a fejlemények rendkívül komoly kérdéseket vetnek fel Magyarország Bulgárián, azaz a Török Áramlaton keresztüli, orosz gázimportja kapcsán, amely vezetéket korábban a magyar gazdaság ütőerének nevezte Orbán Viktor kormányfő. A helyzet komolyságát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnapi moszkvai nyilatkozata is megerősítette, aki - bírálva a lépést - azt is kilátásba helyezte, hogy leáll a Bulgárián keresztüli orosz gázvásárlásunk, de a magyar kormány lépéseket tesz ennek megakadályozására. Az ügy kifutása egyelőre nagyon bizonytalan, a Portfolio több mint féltucat hazai és külföldi gázpiaci szakértő forrással beszélt az elmúlt napokban, és ezek alapján szélsőséges forgatókönyvek is kirajzolódnak, amelyek a minden zavartalanul folytatódik forgatókönyvtől az orosz gázszállítás teljes leállásáig terjednek.

Mi történt és mi az új bolgár törvény lényege?

Erőteljes, több fronton zajló oroszellenes fordulat, zajlik Bulgáriában, amelyet az oroszbarát államfő, Rumen Radev, sem tudott megakadályozni, és ennek újabb jeleként október 11-én szerdán aláírta azt a törvényt, amely a januári oroszellenes törvényt egészítette ki az orosz olaj és földgáz elleni lényeges lépésekkel. Az új törvényt október 13-án, tehát tegnap, ki is hirdették és azonnal hatályba is lépett. (A szeptember 25-i kormányelőterjesztést a bolgár parlament a szeptember 28-i ülésén már megszavazta, de kérdéses volt, hogy az államfői aláírásra mikor kerül sor, illetve sor kerül-e rá.)

Az új törvény az orosz gáz és olaj ellen komoly lépéseket foganatosít, hiszen:

Bevezet egy új „energia hozzájárulást” kizárólag az orosz eredetű vezetékes földgáz importjára és tranzitjára, amelynek mértéke 20 leva megawattóránként. Ez 10,2 eurót jelent, ami nagyon jelentős teher: a holland TTF gáztőzsdén a novemberi lejárat tegnapi záróárának közel 20%-át teszi ki. Ráadásul a valós költségnövekmény nagyobb is lenne 10,2 eurónál, mert ahogy egyik piaci forrásunk jelezte: a bolgár gáztranzit díja két tételből áll össze (tranzitdíj és energiaszállítási adó), és ezekre számítják az 1%-os áfát, illetve a 0,9%-os tranzit biztosítási díjat is. Így tehát az adóalapba beépülő új adó a szuperbruttó adóhatás miatt már inkább 10,5 euró körüli plusz költséget jelenthet, de ez a magyar esetben 10,4 euró lehet, ha a biztosítási díjat nem fizetjük meg.

A helyzet komoly, lépéseket tesz a magyar kormány

Azt, hogy az új bolgár törvény miatt a magyar helyzet komoly, mert kérdésessé válhat a Török Áramlaton keresztüli orosz gázimportunk, és emiatt a kormány lépéseket tesz a bolgár törvény alkalmazásának megakadályozására, Szijjártó Péter tegnapi moszkvai nyilatkozata jól érzékeltette (5:13-tól). Úgy fogalmazott ugyanis, hogy "folyamatosan újabb és újabb kísérletek születnek arra, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát aláássák és ellehetetlenítsék a magyar-orosz energetikai, és azon belül is a földgázszállítási együttműködést".

Szavai szerint "a bolgár parlament fogadott el egy tisztázatlan hátterű és egyelőre még nehezen megérthető tartalmú jogszabályt", amellyel

a Bulgárián keresztül zajló, Oroszországból származó földgáz tranzitjának díját drámai módon meg akarják emelni és amennyiben ezt a díjat a bolgár tranzitvállalat nem szedi be, akkor fel akarják szólítani arra, hogy a tranzitszállítást állítsa le.

Leszögezte: "Ez nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Az, hogy egy európai uniós tagállam veszélyeztesse egy másik európai uniós tagállam földgázellátását, az egészen egyszerűen ellentétes az európai szolidaritással, az európai szabályokkal, és még egyszer mondom, hogy elfogadhatatlan.” Jelezte, hogy kapcsolatba léptek a bolgár vezetőkkel, és a szerb kormánnyal is, és

Lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Bulgária ne alkalmazhasson olyan jogszabályokat, amelyek Magyarországot, vagy Szerbiát hozzák nehéz helyzetbe az energiaellátás szempontjából. Az lehetetlen, hogy egy európai uniós tagállam egy másik európai uniós tagállam földgázellátását sodorja veszélybe.

Azt is jelezte azonban a friss adatok alapján, hogy egyelőre biztonságban van a földgázellátás Magyarországon, hiszen az éves fogyasztás 62%-a van betárolva a gáztárolókba.

Milyen következményei lehetnek az új törvénynek?

Egyelőre nagyon bizonytalan, hogy az új törvény hogyan érinti a Török Áramlaton keresztüli orosz gázszállításokat Magyarország és Szerbia irányába, illetve a balkáni térség egyes szereplői felé. A Portfolio több mint féltucat hazai és külföldi gázpiaci szakértő forrással beszélt az elmúlt napokban, és ezek alapján szélsőséges forgatókönyvek is kirajzolódnak, amelyek a minden zavartalanul folytatódik forgatókönyvtől a gázszállítás teljes leállásáig terjednek.

Magyar szempontból az a lényeges, hogy az új „energia hozzájárulás" alanya a Bulgartransgaz, amelynek havonta kell majd a bolgár állam felé befizetnie ezt a plusz tételt a bolgár adó- és vámhivatal felé. Így a bolgár cégre kirótt teher látszólag nem érinti Magyarország hosszú távú orosz gázvásárlási szerződését, amelynek keretében évi 3,5 milliárd köbméternyi mennyiséget a Török Áramlaton keresztül kötöttünk le, az orosz gáz pedig Törökországon, Bulgárián és Szerbián halad át, és Kiskundorozsmánál ér el a magyar országhatárra.

Azt a szerződést jogilag a magyar állami MVM CEEnergy Zrt. és az orosz Gazprom kötötte egymással és nem szerepel benne a Bulgartransgaz, de ennek ellenére életszerű azt feltételezni, hogy a bolgár cég az új terhet áthárítja az oroszra, és innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy a Gazprom mit tesz:

„Benyelheti” ezt a költségnövekményt, mert a hatályos szerződés alapján nem tudja/akarja tovább hárítani a magyar félre (utóbbi esetben kérdés, hogy mit kér cserébe), mert közben kell az orosz cégnek is a gázeladásból a bevétel, az orosz államnak pedig az adóbevétel. Ez a „benyelés” sok további kérdést is felvetne a régiós gázpiaci szereplők körében, mert egyrészt jelezhetné az orosz fél szorult helyzetét is, másrészt akár például a szerb kormány is vérszemet kaphat, hogy plusz költségvetési bevételre tegyen szert a Magyarországra tartó gázszállítások nyomán.

Nemcsak Magyarország hosszú távú gázvásárlása szempontjából vet fel komoly költségoldali és szállítási kérdéseket az új bolgár adó, hanem a balkáni térség egyéb (rövid távú, például havi) orosz gázvásárlási szerződései szempontjából is. Ahogy ugyanis egyik forrásunk érzékeltette: nincs annyi árelőnye az orosz gáznak a többihez képest a térségben, hogy ezt a bő 10 eurós adótételt mindenki felé be tudja nyelni a Gazprom, így tehát ha megpróbálja áthárítani a vevőkre a díjat, akkor azzal gyorsan kiárazódhat a teljes régiós gázpiacról az orosz gáz. Könnyen lehet, hogy részben ez is a cél a bolgár lépéssel, de ez közben akár viszonylagos gázhiányt is okozhat a térségben a téli-tavaszi hónapokban a tárolók apadása mellett, a gázárak emelkedését kiváltva.

A sok bizonytalanság mellett a fenti fejlemény egyúttal rávilágít arra is: egyre drágább vásárolnia Magyarországnak az orosz fosszilis energiahordozókat, mert elkezdték pénzügyi értelemben megcsapolni a még fennmaradó szállításokat a régiós országok. Ukrajna több lépésben mostanra durván megemelte a Barátság II. vezetéken érkező orosz kőolaj tranzitdíját, ami érdemi plusz beszerzési költséget okoz a Molnak, most pedig a bolgár lépés mentén félő, hogy a költségnövekmény az MVM-et is eléri. Ezek a tényezők is rávilágítanak az orosz fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos szállítási, ellátásbiztonsági és geopolitikai kockázatokra, így egyúttal a diverzifikáció fontosságára, annak felpörgetése szükségességére is.

Érdekes körülmények

Az új bolgár törvény és az "energia hozzájárulás" különös időszakban született, amikor a bolgár kormány és a parlamenti többség látványosan az orosz érdekek ellen fordult. Érdemes megjegyezni, hogy ez az új díj jelentős, egyes becslések szerint akár 2 milliárd eurós plusz bevételt is jelenthet a bolgár államnak, és ahogy egyik forrásunk rámutatott: a bolgár költségvetési hiány miatt benne van a pakliban, hogy az Európai Bizottság túlzott deficit eljárást indít ellenük, ami az EU-s pénzeik hozzáférését is korlátozhatja, így tehát ez a bevételi forrás is kapóra jöhet a költségvetési lyuk foltozására.

Az is érdekes, hogy az új törvényt éppen egy nappal azután írta alá a bolgár elnök, hogy október 10-én utólag jóváhagyta az Európai Bizottság azt a bolgár állami támogatást (3 éves kedvezményes kamatozású hitelt), amit tavaly nyáron nyújtott a bolgár energiaügyi tárca a Bulgartransgaznak, amikor az orosz Gazprom felmondta feléjük a hosszú távú gázvásárlási szerződést, így a bolgár cégnek extra likviditásra volt szüksége a gázellátás máshonnan megoldására.

Az is érdekes, hogy júliusban azt jelentette be a bolgár energiaügyi tárca, hogy "az együttműködés új korszaka" kezdődik az Egyesült Államokkal nukleáris és megújuló energiás téren, aztán október 12-én felfüggesztette a belenei atomerőmű építési projektet, amelyet az oroszokkal tervezett volna megvalósítani.

