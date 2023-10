Ilyen a sikeres nyugdíjreform: Magyarországnak már csak le kell másolnia!

Magyarország jelentős európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében vállalta, hogy nyugdíjreformot hajt végre a következő években. Cikksorozatomban a jelenlegi rendszer problémáit, a nyugdíjreform lehetőségeit és lehetséges irányait tekintem át. Az első részben az alapkérdésekkel foglalkoztam, a második részben pedig a demográfiai folyamatokról írtam. A harmadik részben bemutattam, hogy miért nem jó a jelenlegi emelési rendszer. A negyedik részben a nyugodt jövő zálogáról, vagyis az automatikus kiegyensúlyozó mechanizmusokról írtam. Az ötödik részben bemutattam, mi a titkuk a svédeknek. A hatodik részben a német, az osztrák és a francia rendszerbe pillanthatunk be. Vannak könnyű és nehéz reformok egyaránt.

Az Európai Bizottság által elfogadott magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) egyebek között nyugdíjreformot is előirányoz, amelyet nemzetközi összehasonlításban elképesztően rövid időn belül, 2025. március 31-éig már törvénybe is kell foglalni. (A tét egyébként 5,8 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel Magyarország részére.) A nyugdíjreform kapcsán írt sorozatommal csatlakozni kívánok egyebek között Simonovits András, Szalai Péter és Banyár József szakértői elemzéseihez.

A gazdaságpolitikai, demográfiai, foglalkoztatási, technológiai, migrációs körülmények folyamatos változása miatt egy idő után minden nyugdíjrendszer reformja elkerülhetetlenné válik.

A rendszer fenntarthatóságát és a társadalom idős tagjainak létbiztonságát egyaránt szolgáló intézkedések professzionális előkészítése érdekében elengedhetetlen a külföldön már bevált eszközök, módszerek és jogintézmények beható tanulmányozása. Ciksorozatom utolsó részében a sikeres külföldi reformelemek közül mutatok be néhány tanulságos európai uniós példát (Németország, Ausztria, Franciaország).

Német pointillizmus

Németországban 2001-ben és 2004-ben nagy horderejű nyugdíjreformokat hajtottak végre egyebek között a német nyugdíjrendszer első pillére fenntarthatóságának, valamint második és harmadik pillére jelentős megerősítésének érdekében.

A német nyugdíjszámítás a nyugdíjpontok rendszerére épül. A biztosított minden biztosítási év után az adott évben elért relatív kereseti helyzetét tükröző nyugdíjpontot kap. A nyugdíjpont értékét elsősorban az éves - kötelező járulék alapját képező - kereset határozza meg, amelyet a német nemzetgazdasági átlagbérhez kell viszonyítani, vagyis a személyes kereset összegét el kell osztani a nemzetgazdasági átlagbér összegével. A képletnek megfelelően egy pontot ér a járulékfizetők átlagos kereseti szintjének megfelelő kereset. Ha ennél magasabb a kereset, 1-nél nagyobb értékű, ha kisebb a kereset, 1-nél kisebb értékű nyugdíjpontot kap az adott évben a biztosított. A kereset alapján meghatározott nyugdíjponthoz hozzá kell adni a járulékfizetéssel nem járó, de biztosítási időnek minősülő tartamok alapján járó pontokat is.

Ilyen járulékfizetéssel nem járó, de biztosítási időnek minősülő tartamok közé tartozik a felsőoktatásban töltött idő, betegség miatti munkaképtelenség, a rehabilitáció, vagy a munkanélküliség tartama.

Természetesen a gyermeknevelésre tekintettel is szerezhetők nyugdíjpontok. A gyermek három éves koráig a szülők évente 1 pontot, összesen egy gyermek után 3 pontot kapnak. A szülők meg is oszthatják egymás között e pontokat. Ez a rendelkezés két gyermek esetében már önmagában megalapozhatja egy szülő nyugdíjjogosultságát: ha valaki legalább 5 évig él Németországban és ezalatt felnevel legalább két kisgyermeket legalább 3 éves korukig, akkor anélkül is nyugdíjjogosultságot szerez, hogy keresőtevékenységet folytatott volna, miután ezt a gyermeknevelési időtartamot a német nemzetgazdasági átlagbér alapján veszik figyelembe minden évben – ezt jelenti az évi 1 pont gyermekenként. Az évi egy pontra a kisgyermekes szülő attól függetlenül jogosult, hogy folytat-e keresőtevékenységet. (Banyár József reformjavaslata részben a nyugdíjpontok rendszerének honosítására épül.)

Nyugdíjba vonuláskor a nyugdíjpontok számát az aktuális nyugdíjértékkel megszorozva számítják a nyugdíj összegét (néhány korrekciós tényező figyelembe vételével). Az aktuális nyugdíjérték jelenleg 37,60 euró, így ha valaki például 40 nyugdíjpontot szerzett élete során, akkor az idén megállapítandó nyugdíja 1500 euró lehet.

Fenntarthatósági alap

A munkavállalók és a munkáltatók által fizetendő éves nyugdíjjárulék-mértéket a rendszerbe épített fenntarthatósági alap (a járulékfizetők számának a nyugdíjasok számához viszonyított arányától függő biztonsági alap) befolyásolhatja. Ez az alap az egy havi német nyugdíjkiadás 20-150%-a között fluktuálhat. Ha az előrejelzések szerint a következő évi járulékbevételek nem biztosítják, hogy az alap e keretek között maradjon, akkor ennek megfelelően növelhetik vagy csökkenthetik a nyugdíjjárulék mértékét.

A rendszer biztonságát fenntarthatósági szorzótényező is erősíti, amely a nyugdíjrendszer függőségi rátájának a változását méri, vagyis azt, hogyan változik a járulékfizetők száma a rendszer által fizetett ellátásokban részesülő nyugdíjasok számához képest.

A német nyugdíjnövelés

A német nyugdíjrendszerben minden évben július 1-jén az aktuális nyugdíjérték szerint szabályozzák a nyugdíjak összegét. Vagyis nem csak az adott évben megállapítandó, új nyugdíjak összegére, hanem a korábban megállapított összes nyugdíj összegére is hat az aktuális nyugdíjérték. Ha az aktuális nyugdíjérték nő, akkor az összes nyugdíj összege ennek megfelelően nő. A törvényi garanciánál fogva az aktuális nyugdíjérték nem csökkenhet, ezért legrosszabb esetben a nyugdíjak összege nem változik a következő évben.

Az aktuális nyugdíjérték megegyezik annak a havi nyugdíjnak az összegével, ami egy átlagkeresőt illetne meg a tárgyévben. Az átlagkeresetet a német Nemzeti Számlák alapján határozzák meg. A számítás során az előző évi aktuális nyugdíjértéket megszorozzák

az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset változásának mértékével, majd

az előző évi nyugdíjjárulék változásának százalékos mértékével, majd

az előző évi fenntarthatósági szorzótényezővel,

így kapják meg a tárgyévi aktuális nyugdíjértéket.

A törvény garantálja, hogy a tárgyévet követő évi aktuális nyugdíjérték semmilyen esetben sem lehet kisebb, mint a tárgyévi aktuális nyugdíjérték. Ha a valóságban kisebb lenne, akkor ezt nem tükröztetik az adott évi aktuális nyugdíjértékben, hanem a jövőbeni növekedés terhére számítják be úgy, hogy a következő években bekövetkező növekedésnek csak a felét veszik figyelembe mindaddig, amíg ezáltal nem pótolják a hiányt.

Az önkéntes járulékfizetés

Minden 16. életévét betöltött németországi lakos állampolgárságától függetlenül jogosult arra, hogy önkéntes járulékfizetéssel

növelje (vagy a minimális 60 havi biztosítási időből hiányzó időtartamok ilymódon történő megszerzésével megalapozza) nyugdíjjogosultságát, vagy

egyéb jogcím hiányában nyugdíjjogosultságot alapozzon meg, vagy

két biztosítási időtartam közötti hiányzó időtartamot megszerezzen.

Ha valaki korhatár előti nyugdíj igénybevételére jogosult, akkor a korhatár előtti nyugdíj összegét csökkentő málusz (levonás) ellensúlyozására előzetesen vállalhat önkéntes többletjárulékfizetést.

Önkéntes járulékfizetést akkor is teljesíthető, ha az EU valamelyik tagállamának állampolgára nem él Németországban, de legalább egy alkalommal fizetett már német járulékot.

Bruttó nyugdíj

Az érdemi magyar nyugdíjreform egyik meghatározó eleme lehet a nyugdíjak felbruttósítása, hiszen kivételes hungarikum, hogy a magyar nyugdíjat (a bruttó keresetekből) nettó összegben állapítják meg. A bruttó nyugdíjrendszer működéséhez a német példa különösen figyelemre méltó.

A német nyugdíj megállapított bruttó összegét jövedelemadó, valamint egészségbiztosítási és tartós ápolási járulék is terheli. Az állami nyugdíj jelenleg részlegesen adóköteles, de 2040-ig teljesen adókötelessé válik.

2023-ban a nyugdíj 83%-a adóköteles, 17%-a adómentes.

2030-ban a nyugdíj 90%-a lesz adóköteles, és csak 10%-a adómentes, utána évente 1 százalékponttal nő az adóköteles rész egészen 100%-ig.

A nyugdíjból 7,3% betegbiztosítási járulékot vonnak (a 14,6% általános mérték felét, míg a másik felét a nyugdíjbiztosító fizeti).

Emellett a nyugdíjból átlagosan 1,1% speciális járulékot is vonnak, amelynek pontos mértékét az illetékes tartományi nyugdíjbiztosító határozza meg. A nyugdíjból további 2,55% hosszútávú ápolási biztosítási járulékot is vonnak.

Közelebbi példaként említem, hogy Ausztriában is a bruttó kereset alapján bruttó nyugdíjat állapítanak meg, vagyis a nyugdíj ott is adóköteles és egészségbiztosítási járulék is terheli.

Emiatt sokkal tisztább és átláthatóbb a nyugdíjszámítás menete, miközben a nyugdíjast senki sem tarthatja eltartottnak - ami egy vészesen öregedő társadalomban különösen fontos pszichológiai összetevő is.

Mint említettem, a magyar nyugdíjrendszert is kishíján átállították már 2016-ban a bruttó szemléletre, de a törvényhozás az utolsó pillanatban visszakozott. Ideje a reform apropóján ismét napirendre tűzni ezt a kérdést.

Osztrák egyéni nyugdíjszámla

A 2005-ben bevezett osztrák reform eredményeként a nyugdíjszámítás az egyéni számlák áttekinthető rendszerére épül.

Az osztrák egyéni nyugdíjszámlán a bruttó járulékalap minden évben azonos százalékát (1,78%) írják jóvá évenként (a 2005 előtt szerzett korábbi jogosultságokat egy induló jóváírás váltotta ki). A bruttó járulékalapba beszámít minden kereset, ami után járulékot fizettek és minden olyan kereset, amelyet a nem keresőtevékenységgel szerzett időszakra törvényben határoznak meg. Viszont van járulékplafon, hogy a nyugdíjrendszer ne járuljon hozzá a társadalom további szétszakításához gazdagokra és szegényekre. A jóváírásokat a tényleges nyugdíjigénylés időpontjáig a bruttó keresetek növekedési rátáját figyelembe véve minden évben valorizálják. Így minden évben pontosan látható az adott évben érvényes teljes jóváírás összege.

Különösen behatóan ajánlott tanulmányozni az osztrák egyéni nyugdíjszámlák alábbi áldásos hatásait:

áttekinthető, kiszámítható, egyszerű a rendszer, minden érintett minden évben pontosan látja, az adott pillanatban mennyi nyugdíjra számíthat a felhalmozott nyugdíj jóváírásai alapján: érvényesül az egyenértékűség (ekvivalencia) elve, amely szerint a biztosított személy által élete során fizetett járulékok nagyságának kiszámítható módon tükröződnie kell a nyugdíja összegében, s a korábban már megszerzett nyugdíjjogosultságokat később hozott szabályok nem tehetik semmissé;

az osztrákhoz hasonló nyugdíjszámla bevezetése révén révén eltűnhetne a magyar rendszerben elkerülhetetlen nettósító algoritmus-halmaz, vagyis nem kellene a nyugdíjszámítás során számolni az elmúlt évtizedekben évente változó járulék- és adómértékekkel, ami a számítást az itthoni nyugdíjra jogosult számára teljes mértékben követhetetlenné és ellenőrizhetetlenné teszi;

nem kellene számolni a szolgálati idő hosszával a nyugdíj összegének meghatározásához (legfeljebb csak a jogosultsághoz): végre eltűnhetne a magyar szolgálatiidő-számítást jellemző asszimetrikus nyugdíjszorzók rendszere – visszaállhatna a linearitás, ezzel a kiszámíthatóság;

a nyugdíjszámla bevezetése esetén a valorizációra minden évben sor kerülne az éppen a számlán szereplő, előző évi teljes jóváírás összege tekintetében, nincs egyetlen nagy ugrás a megállapítás során, az összegeket folyamatosan korrigálják.

A nyugdíjjóváírás megosztásának lehetősége a gyermeknevelésre tekintettel

Ausztriában a nyugdíjszámlák rendszere teszi lehetővé, hogy a szülők osztozzanak a gyermekneveléssel szerezhető biztosítási időtartamok során a dolgozó szülő által szerzett jóváíráson, hogy a gyermekével otthon maradó szülő leendő nyugdíjának összege ne csökkenjen túlzott mértékben.

Az a szülő, aki nem marad otthon a gyermekét nevelni, hanem dolgozik, az átadhatja az ebben az időszakban a járulékfizetése alapján járó jóváírása legfeljebb 50 százalékát a gyermeküket otthon nevelő másik szülő részére. Gyermekenként legfeljebb hét évi jóváírás osztható meg ilyen módon. A megosztásra irányuló döntés válás esetén sem vonható vissza.

A nyugdíjjogosultság szempontjából a gyermekneveléssel a születéstől számított 48 naptári hónap számítható be. Így nem kell számolgatni, mint itthon, hogy melyik gyerek után mikor, milyen támogatást kapott a szülő, amelynek mekkora tartama milyen arányban számítható be.

A kiegyenlítő támogatások

Ausztriában a kiegyenlítő támogatások rendszere garantálja az öregkori elszegényedés megfékezését. A költségvetés fedezi ezeket a támogatásokat (Ausgleichszulage), amely a törvényben évente meghatározott, minden ausztriai állandó lakost megillető minimális ellátási szint, valamint az adott személy nyugdíja és egyéb jövedelme különbözete. A kiegyenlítő támogatások rendszere biztosítja a szolidaritás alapelvének érvényesülését.

Egy ilyen rendszer Magyarországon is életmentőnek bizonyulhatna, ha a rendszerváltozást követően évtizedekre minimálbérre vagy annál is kisebb kereseti összegre bejelentett – vagy be sem jelentett, a szürke és a feketegazdaság labirintusaiban tévelygő –, vagy kisadózó, vagy őstermelő milliók betöltik a nyugdíjkorhatárukat, és szembesülnek azzal, hogy mennyire elképesztően alacsony lesz a megszolgált nyugdíjuk. Itt eldőlhet, hogy Magyarország jóléti vagy egészen más állam-e.

A Korridorpension, egy speciális osztrák korhatár előtti nyugdíj

Ennek a megoldásnak az adaptálásával nagyon egyszerűen ismét megteremthető lenne a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetősége Magyarországon.

A Korridorpension rendszerében a legalább 40 év biztosítási idővel rendelkező igénylő a korhatára betöltése előtt 3 évvel kérheti ezt a korhatár előtti nyugdíjat, amelynek összegét levonás terheli: évi 5,1% (havi 0,425%), de összesen legfeljebb 15,3% (hiszen legfeljebb 3 évig tarthat ez a korhatár előtti nyugdíj). Az egyéni nyugdíjszámlán természetesen minden összeg eurócentre pontosan előre látható.

Magyarországon biztosan rengeteg magyar férfi is ezt a megoldást választaná, ha tehetné, hiszen ők jelenleg csak 65 évesen igényelhetik az öregségi nyugdíjukat, semmilyen korhatár előtti nyugdíj nem áll a rendelkezésükre. A megoldás ára természetesen az, hogy a Nők40 jelenlegi rendszere is ennek megfelelően alakulna át.

A sávos nyugdíjemelés

Magyarországon a kizárólag a fogyasztói árak tervezett növekedésétől (a költségvetési törvényben előre jelzett inflációs rátától) függő éves rendszeres nyugdíjnövelés egységes százalékos mértéke elkerülhetetlenül az időskori relatív szegénység növekedéséhez vezet, amint ezt a sorozatom korábbi részeiben is bizonyítottam. Ausztriában a problémát a sávos nyugdíjemelés révén oldják meg.

A sávos nyugdíjnövelés mértéke Ausztriában

a tényleges infláción alapuló referencia-értéktől (Richtwert),

az ennek alapján meghatározott növelési százaléktól vagy euró-összegtől,

valamint a nyugdíj összegétől függ.

Így az osztrák emelés is végsősoron az infláció függvénye, mégis enyhíti a méltánytalanságot a sávosan változó mérték, illetve az, hogy egyes sávokban százalékos, más sávokban meghatározott euró-összegű az emelés.

Francia egyszerűsítés

A francia nyugdíjrendszer 2023. évi reformjára a rendszer hosszútávú fenntarthatósága és egyszerűsítése miatt volt szükség, mert a korábbi módosítások ellenére a kiadások 2022-ben elérték a francia GDP 14,5%-át, miközben az EU átlaga 10-11% körül ingadozik, Magyarországon pedig 8,4% ez az arány. A francia nyugdíjkassza kiadása 2023-ban meghaladja a 330 milliárd eurót (több mint 130 ezer milliárd forintot), ami a magyar nyugdíjköltségvetés közel 22-szerese.

A francia nyugdíjrendszer nem csak drága, hanem elképesztően komplikált is.

Az állami alapnyugdíj is hat versenyszférában és négy közszférában működő alpillérből áll, a kötelező kiegészítő pillért pedig 42 ágazati és vállalati nyugdíjintézmény alkotja, köztük olyan történelmi ékkövek, mint a Párizsi Opera vagy a Comédie Francaise több száz éves nyugdíjintézményei, és olyan óriások, mint a versenyszférában alkalmazottak kiegészítő nyugdíját biztosító Agirc-Arrco foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató. A nyugdíjreform e körülmények miatt teljes mértékben indokolt lehet, mégha a franciák ezt nehezen is fogadják el.

Miután a francia nyugdíjreform a legfrissebb az EU-ban, érdemes a legfontosabb összetevőit megismerni az esetleg számunkra is hasznos tanulságok levonása érdekében.

(1) A kötelező kiegészítő alpillérek rendszerének radikális egyszerűsítése, ennek keretében mindenekelőtt az állami cégek speciális nyugdíjszolgáltatóinak megszüntetése. A megszüntetendő speciális szolgáltatókat beolvasztják a legnagyobb kötelező kiegészító nyugdíjszolgáltató, az Agirc-Arrco intézményrendszerébe. Annak érdekében, hogy a jelenleg az érintett területeken dolgozók jogait védelmezzék, az új rendszert csak a 2023. szeptember 1. után alkalmazandó munkavállalók tekintetében vezetik be. A tiltakozások enyhítését szolgálja, hogy az Agirc-Arrco rendszerébe történő beolvasztás alól mentesül egy sor speciális kiegészítő nyugdíjszolgáltató.

(2) A francia teljes állami nyugdíjra jelenleg kétféle módon lehet jogosultságot szerezni:

vagy betölti valaki a 67 éves életkorát, és csak ezt követően igényli a nyugdíját, ez esetben nem vizsgálják, hogy milyen hosszú szolgálati időt szerzett,

vagy betölti az érintett a 62 éves alsó korhatárát, és kéri a nyugdíját, de ez esetben a teljes nyugdíjhoz jelenleg legalább 167 negyedévi (41,75 évnyi), az 1973-ban és utána született évjáratok esetében legalább 172 negyedévi (43 évi) szolgálati idő megléte szükséges, ha ennél rövidebb a szolgálati idő, akkor levonás alkalmazására kerül sor.

Ezt a rendszert a reform két ponton módosítja:

a nyugdíjigénylés alsó korhatára 62 évről 64 évre emelkedik 2030-tól, addig a 62 éves korhatár évente három hónappal nő (ez az intézkedés vágta ki a biztosítékot a francia társadalomban),

a 172 negyedévi feltétel már az 1965-ben és utána született évjáratokra is vonatkozik.

A 62 éves korhatár a legalacsonyabbak közé tartozik Európában, ahol átlagosan 65 év a jelenlegi nyugdíjkorhatár, mint nálunk is. Indokolt tehát az emelés, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a francia 62 év csak az alsó nyugdíjkorhatár, és a teljes nyugdíjhoz szigorú egyéb feltételeknek is teljesülniük kell.

A 65 éves korban várható további élettartam egyébként Franciaországban a leghosszabbak közé tartozik, egy átlagos francia akár egy negyedszázadon át is nyugdíjas lehet.

(3) A reform általánosan alkalmazhatóvá teszi az élethossziglani nyugdíjjogosultság-szerzés elvét, vagyis ha valaki a nyugdíja mellett dolgozik, akkor szerezhet további szolgálati időt és kérheti a nyugdíja ismételt megállapítását a hosszabb szolgálati idő alapján. E tekintetben a francia rendszer hasonlít a svéd nyugdíjrendszerre és egyáltalán nem hasonlít a magyar nyugdíjrendszerre (a saját jogú magyar nyugdíj mellett végzett munkával további szolgálati idő és nyugdíjalapot képező kereset nem szerezhető).

A reform következtében a kiegészítő nyugdíjszolgáltatók tagjai körében általánosan elterjedhet a progresszív nyugdíjbavonulás lehetősége is, amely eddig csak az Agirc-Arrco tagok részére állt nyitva. A progresszív nyugdíjbavonulás során fokozatosan csökkenthető a munkaidő, és az emiatt kieső jövedelem pótlására szakaszosan vehető igénybe a kiegészítő nyugdíj.

A reform nem érint egy lényeges problémakört, a nők nyugdíjhelyzetének alakulását. A nők bruttó átlagnyugdíja ugyanis Franciaországban riasztó mértékben, 41%-kal alacsonyabb, mint a férfiak bruttó nyugdíja, amely az özvegyi nyugdíj beszámításával is csak 28%-ra enyhül. Ez a lényeges elmaradás (amely az EU átlagában ennek a fele, 14%) annak ellenére következett be, hogy francia nők nyugdíjbavonulási korcentruma fél évvel magasabb a férfiakánél és jelenleg meghaladja a 62 év 6 hónapot.

Hogyan számítják a francia állami nyugdíjat?

A francia állami alapnyugdíj mellett a kötelező kiegészítő nyugdíjszolgáltatásra is jogosult minden érintett, e két nyugellátás fedezete és számítása eltér egymástól. Az állami alapnyugdíj számítási képlete három összetevőt tartalmaz: a számított átlagkereset összegét, az arányosítási tényezőt és a nyugdíjszorzót.

Az átlagkeresetet a versenyszférában dolgozók esetében azon 25 évben szerzett keresetek átlagaként számítják, amely 25 évben élete során a legjobb keresetet érte el a nyugdíjigénylő. A korábbi évek kereseteit az inflációval valorizálják.

(A közszolgálatban dolgozók esetében nem a legjobb 25 év keresetei alapján, hanem a nyugdíjigénylést megelőző 6 hónap keresetei alapján állapítják meg az átlagkeresetet - nem véletlen, hogy a maximális lehetséges illetményt kapják a nyugdíj előtti utolsó hat hónapban a francia közszolgák, és ezt a nyilvánvaló nyugdíjnövelési lehetőséget a reform sem szűkíti.) A nyugdíjigénylés évében így kiszámolt átlagkereset nem lehet magasabb az adott évi társadalombiztosítási járulékplafonnál, ami idén 3666 euró/hó.

Az arányosítási tényező két szám hányadosa: a számlálóban az érintett által megszerzett biztosítási negyedévek száma, a nevezőben a teljes nyugdíjhoz szükséges törvényi küszöbérték (jelenleg 167, ami 172-re emelkedik a reform nyomán).

A nyugdíjszorzó törvényi minimuma 37,5%, maximuma 50%. (A közszolgálatban a maximum nem 50%, hanem 75%, ennek oka, hogy a közszolgák részére kiegészítő nyugdíj csak 2005-től létezik és sokkal kisebb mértékű az elérhető kiegészítő ellátás, mint a versenyszférában.) A 25 legjobb év kereseteiből számított átlagkereset fele lehet az alapnyugdíj legmagasabb értéke, ha valaki megszerezte az előírt szolgálati időt. A 67 éves életkor betöltése után igényelt nyugdíj esetében nem vizsgálják a biztosítási negyedévek számát, vagyis a szolgálati idő hosszát.

Ha a 67 éves kor előtt igényli az érintett a nyugdíját és nincs meg a szükséges biztosítási negyedévek száma (vagyis a 167, majd az 1965-ben születettek esetén már a 172 negyedév), akkor a nyugdíjszorzóban a törvényi küszöbhöz hiányzó negyedévenként 1,25%-os (hiányzó évenként 5%-os) büntetést érvényesítenek. Ha viszont valakinek több negyedéve van, akkor extra negyedévenként 1,25%-kal (évi 5%-kal) növelik a nyugdíját.

Bruttó nyugdíj

A francia nyugdíjasokat jellemzően adó- és járulékfizetési kötelezettség is terheli. A nyugdíj összege után következő járulékokat kell fizetni:

8,3% társadalombiztosítási járulék;

0,5% társadalombiztosítási adósságfedezeti járulék;

0,3% egészségügyi hozzájárulás;

1,0% egészségbiztosítási járulék.

A nyugdíjak összegét ezen felül átlagosan 6,4% szja is terheli.

Magyar reform: felületi kezelés vagy érdemi beavatkozás?

Sorozatom végén ismételten összefoglalom, hogy milyen intézkedéseket tartok szükségesnek a magyar nyugdíjreform keretében. A javasolt lépéseket a politikai kockázatuk és a végrehajtási nehézségeik alapján csoportosítom.

Ha 2025-ben nyugdíjreformot kíván bevezetni a kormányzat, akkor különböző politikai kockázatú és nehézségű lépések között választhat.

Könnyű és kockázatmentes intézkedések lehetnek:

a jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése,

a nyugdíjskála kiegyenesítése (például minden szolgálati év 2%-os súllyal történő figyelembe vétele),

a foglalkoztatói nyugdíjpillér megteremtése felé tett első lépésként az önkéntes nyugdíjpénztári tagság munkáltatói támogatásának szocho-mentesítése,

az önkéntes nyugdíj-előtakarékosság eszközeit támogató adójóváírás összegének karbantartása.

Könnyű, de közepes kockázattal járó intézkedések lehetnek:

a járulékplafon visszavezetése,

a degresszió újraszabályozása,

a nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása (a jogosító idő követelményének 43 évre emelése).

Könnyű, de fokozottan kockázatos intézkedések lehetnek:

a 13. havi nyugdíj összegének korlátozása vagy egységesítése,

a nyugdíjplafon bevezetése.

Közepesen nehéz és közepesen kockázatos intézkedések lehetnek:

a nyugdíjba vonulási feltételek rugalmasabbá tétele (korhatár előtti nyugdíjazás korszerű rendszerének megteremtése),

a nyugdíjemelési eljárás átalakítása (vegyes indexálás, valorizációs és szolidaritási korrekció), ezzel együtt a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása,

a gyermekvállalás jelentőségének fokozott elismerése (például a munkavállaló szülő által szerzett nyugdíjjogosultságok megoszthatósága az otthon maradó szülővel a gyermeknevelés tartama alatt).

Közepesen nehéz, de kockázatos intézkedések lehetnek:

a nyugdíjak felbruttósítása (amit 2016-ban már majdnem meglépett a magyar állam),

a foglalkoztatói nyugdíjpillér általános bevezetése (a kockázatot az jelenti, hogy összekeverhető a foglalkoztatói pillér a kormányzat által kihalásra ítélt magánnyugdíjpénztári rendszerrel).

Nehéz és kifejezetten kockázatos intézkedések lehetnek:

a nyugdíjvárományok méltánytalanságainak enyhítése (mert ez részben az adórendszer következménye),

a nyugdíjrendszerbe építendő automatikus kiegyenlítő mechanizmusok tervezése (mert ez az állami beavatkozás lehetőségeinek szűkítését jelenti),

az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése (mert ennek feltétele a nyugdíjjogosultságok szerzése jelenleg agyonbonyolított rendszerének radikális egyszerűsítése), és természetesen

bármely paradigmatikus változtatás (például az állampolgári alapnyugdíj és a foglalkoztatói nyugdíjpillér kombójára épülő hibrid rendszer vagy a magyar nyugdíjpont-rendszer) bevezetése.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép forrása: Shutterstock