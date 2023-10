A haszonhajszolás jó oldala: felelősen is lehet a befektetéseken keresni

"Gyakran szembesülök azzal, hogy az ügyfelek szeretnék, ha elmondanám, hogy hogyan álljon össze a felelős befektetésük. Ez a helyzet olyan mint a főzés, a tanácsadó bitzosítja a konyhát és minden szükséges felszerelést, de a szakácsok ti vagytok, nektek kell eldönteni, hogy mit főztök, azaz, hogy mire fókuszáltok a befektetéseiteknél" - kezdte előadását Riikka Sievänen, a KPMG Finnország, Fenntartható pénzügyek és vállalati fenntarthatóság terület igazgatója a THBE – Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesületének CEE4Impact Day rendezvényén. A szakértő az ESG iránt érdeklődő pénzügyi szakemberek számára tartott előadást a felelős befektetésekről.

Nem mindig egyértelmű, hogy a különböző piacokon miként értelmezik a "felelős befektetés", az "impact investment", a "fenntartható finanszírozás" fogalmakat. A pénzügyi szektorban a szereplők a felelős befektetést a portfólióik egyik megközelítésének tekintik, a nyugdíjpénztárak, vagyonkezelők inkább egyfajta ernyőfogalomként tekintenek a felelős befektetésre, míg a vállalatoknál mindezek a fenntarthatóság vagy az ESG kifejezések halmazába kerülnek. Emellett még ott van az impact investing, amit szintén be kell valahová illeszteni. A felsorolt kifejezések összekapcsolására az egyik megközelítés, hogy ha az ESG szempontok gyakorlását, majd az így keletkező eredményeknek, és az ezekből eredő hatást, ún impactot kötjük egy láncolatba.

De vajon, ha például van egy megújuló energián alapú befektetési alap, akkor a megtermelt szélenergia az a befektetés eredménye vagy már maga a befektetés is nevezhető ESG eredménynek? A megtermelt energia már az impact? Vagy inkább azt nevezzük impactnak, hogy ezzel a befektetéssel egy hajszálnyival enyhülhet az éghajlatváltozás? - Ezekből is látszik, hogy sok a definíciós kérdés, és a különböző szervezetek különbözőképpen értelmezik, illetve mérik ezeket. Riikka Sievänen kiemelte:

A legfontosabb, hogy meghatározzuk, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe és hogyan mérjük a befektetéseink teljesítményét.

Mi az Impact Investing?



A társadalmi és környezeti hasznosságú befektetés egy olyan általános befektetési stratégia, amely arra törekszik, hogy pénzügyi hozamot termeljen, miközben pozitív társadalmi vagy környezeti hatást is gyakorol. Számos eszközkategória formájában megvalósulhat, lényegi pontja, hogy a pénz és a befektetési tőke pozitív társadalmi eredményekre legyen felhasználva. Ezt az stratégiát követő befektetők figyelembe veszik egy vállalat társadalmi felelősségvállalását, illetve elköteleződését.

ESG tényezők

A felelős befektetők tehát sokszor az ESG szempotokat nézik, a vállalatok fenntarthatósági tényezőit, ezek alapján fektetnek be. Nincs tökéletes listája az ESG szempontoknak, ami viszont igazán fontos, hogy ezek valóságon alapuljanak. Ha van egy tóparti termelőüzem akkor megvizsgáljuk, hogy a vállalat rendelkezik-e jó környezetgazdálkodási, környezetirányítási rendszerrel a környezetszennyezés megelőzésére, ha egy informatikai vállalatról beszélünk, akkor talán érdemes megkérdezni, hogy milyen a kiberbiztonsági rendszerük. Az 'E' tényezők tehát a befektető számára a kockázatokat és lehetőségeket is jelenthetik. Az ügyfelektől legtöbbször hallott ESG tényezők - a környezeti láb esetében:

a klímaváltozásra és biodiverzitás csökkenésére adott válasz

a körforgásosság és vízhiányra, biodiverzitás csökkenésére adott válasz

a szabályoknak való megfelelés

környezetmenedzsment programok

- ismertette a szakértő, majd folytatta a társadalmi szempontokkal. A társadalmi, azaz az 'S' tényezők esetében az emberi jogok fontossága újból visszatért. Persze általában azt gondoljuk, hogy az emberi jogok olyasvalami, ami csak a fejlődő piacokat érinti, és semmi köze Finnországhoz vagy Magyarországhoz, de gondoljunk csak bele, hogy egy munkára való jelentkezés során, ha valakit a kora vagy politikai nézetei miatt nem választanak ki, az is az emberi jogokhoz kapcsolódik. A befektetők által gyakran figyelt 'S' kategóriához tartozó ügyek:

Well-being a munkában

emberi- és munkajogok

a vezetőség diverzitása

termékfelelősség

A kormányzati oldalon az egyik legfontosabb szempontként tartják számon a befektetők, hogy az ESG megjelenik-e a javadalmazásban, leegyszerűsítve, hogy a bónusz az ESG-vel kapcsolatos teljesítménytől függ-e, legalább a vezetői javadalmazást illetően. A leggyakoribb 'G' szempontok:

greenwashing kockázatának kezelése

az ESG szabályokra való felkészültség, az ESG integrálása

ESG a javadalmazásban

korrupcióellenes gyakorlatok

Tehát el kell dönteni, hogy milyen felelős befektetési megközelítéseket alkalmazunk, lehet ez negatív szűrés alapján (egyes etikailag és környezeti fenntarthatóságból megkérdőjelezhető működésű iparágak/cégek kizárása) vagy éppen pozitív szűrés, ki lehet választani néhányat felsorolt ESG szempontok közül is, vagy a haladóbbak akár a felelős befektetéseik és az SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) szinergiái alapján is választhatnak. Szintén egy lehetőség, hogy tematikus befektetések vagy az impact investment legyen a fő iránymutató. Utóbbinak a fő kérdése, hogy milyen potenciállal rendelkezik a beruházási cél az előre meghatározott környezeti/társadalmi hatások elérésében. A lényeg, hogy legyen egy kigondolt megközelítés a felelős befektetések kiválasztása során, így lesz később szervezettebb az egész befektetési stratégia - mondta el az igazgató.

ESG és Impact Investing közötti különbség



Az Impact Investing során a legfontosabb, hogy a befektetések valamilyen módon pozitív hatást fejtsenek ki, tehát segítsenek egy vállalkozásnak vagy szervezetnek konkrét, a társadalom vagy a környezet számára előnyös célok elérésében. Ilyen lehet például, ha a tiszta energia kutatásával és fejlesztésével foglalkozó nonprofit szervezetbe fektet valaki. Ezzel szemben az ESG nem egy önálló befektetési stratégia, hanem egy olyan keretrendszer, amely olyan nem pénzügyi szempontokat azonosít, amelyek lényeges hatással lehetnek egy adott befektetés teljesítményére. Vagyis újszerű kockázatokat segít azonosítani, ezzel segítve a jobb pénzügyi teljesítmény elérését.



Leegyszerűsítve a különbségeket: az ESG egy befektetési értékelés része, és segít elkerülni a rosszat (pl. a magas kockázatot), míg az Impact Investment egy befektetési módszer, amelynek egyértelmű célja, hogy az adott befektetés mérhető pozitív környezeti/társadalmi hatást érjen el.

A felelős befektetés alapelvei

Riikka Sievänen konkrét példákat is bemutatott, hogy milyen keretek mentén lehet a fenntarthatósági eredmények megtervezését kialakítani. Például a KBC Alapkezelőnek, amely Magyarországon is jelen van, a Párizsi Egyezmény, míg CapMan vagy a Nordic Capital esetében az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k) szolgáltak alapul. Nem kell feltétlenül a vezérigazgatónak egyedül döntést hoznia, az érdekelt felek megkérdezése is jó stratégia lehet a szervezet fenntarthatósági céljainak meghatározásában. Ha például a megújuló energiaforrások területén tevékenykedik a vállalat, akkor a stakeholderek feltehetően az éghajlatváltozás mérséklésére összpontosítanának, ha egy vagyonkezelő ügyfelei érdeklődnek az emberi jogok iránt, akkor természetesen ezt is érdemes figyelembe venni. Ha mindezek megvannak, és pl. az SDG-k mentén kötelezi el magát a vagyonkezelő akkor jöhetnek a KPI-ok és mérőszámok. Ha például a nők vezetőségi részvétele fontos, akkor meg kell határozni az erre vonatkozó mutatót, (vezetőség számít csak, vagy az igazgatósági tagok, külső tagok is) majd ellenőrizni és be is számolni erről a mutatóról.

Talán jól látszik, hogy ez nem rakétatudomány, de részletes átvizsgálást igényel.

- ismertette a finnországi vezető, majd hozzátette: "Tavaly készítettem egy globális felelős befektetési piaci tanulmányt több mint 50 nagybefektetővel interjút készítve. A kérdés az volt, hogy ők milyen felelős megközelítést alkalmaznak. 91% (Európa esetében) az ESG integrációt jelölte meg, míg 60% volt azok aránya, akik hatást akartak elérni (impact investment megközelítés) a befektetéseken keresztül. Úgy tűnik tehát, hogy a világ vezető befektetőinek több mint 60%-a keresi a hatást a befektetései révén. Lehet, hogy nincs kimondva, hogy "impact investing"-gel foglalkoznak, de a hatásgyakorlás nagyon is lényeges a befektetésekeben."

A felelős befektetés legfontosabb mozgatórugói

Három kérdéskört jelölt ki előadása végén a szakértő, amelyek meghatározzás a felelős befektetéseket:

Érték: vagyis akarunk olyan vállalatba fektetni, amely gyermekmunkát alkalmaz? Klasszikus példa, de mégis, egyértelműsíti a kérdést: ha a vállalatunk értékeit nem lehet a gyermekmunkával összeegyeztetni, akkor nem fektetünk be ilyen cégbe. Pénzügyi megtérülés: nagyon fontos a befektetők számára, de szervezetenként változó, hogy mi a szükséges pénzügyi megtérülés mértéke. Működési környezet: ide tartoznak például a szabályozások, de ez is változik szervezetenként.

Összességében tehát a kutatások többsége azt mutatja, hogy kifizetődő a felelős befektetés, ami azt is jelenti, hogy a magas színvonalú fenntarthatósági vagy vállalati fenntarthatósági gyakorlatot folytató vállalatok hosszú távon jövedelmezőbbek, és ez természetesen kedvező a befektető számára is. Hiszen felelős módon fektet be, és nem is veszít hozamot. 10 évvel ezelőtt a fent is említett "értékek" inkább személyes szinten voltak jelen, majd lassan beépültek a szervezetek értékrendszereibe is. Mostanra viszont már társadalmi értékeinkké is váltak. 10-20 évvel ezelőtt még mindig voltak olyanok, akiket nem érdekelt annyira az éghajlatváltozás - faölelési gyakorlatnak, vagy valamilyen hasonló elvont dolognak tartották - míg manapság nem mondja azt senki, hogy nem érdekli az éghajlatváltozás vagy a biológiai sokféleség csökkenése. Mindenkit érdekel. "Úgy gondolom, hogy itt Magyarországon, az északi országokban is kötelező ezeket figyelembe venni, enélkül senki sem akar majd a szervezetünkbe fektetni" - zárta az előadást Riikka Sievänen.

