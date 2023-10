Az EU-pénzek kiszabadítását és a zloty erősödését hozhatja a kormányváltás Lengyelországban

A külföldi kötvénypiaci befektetők újra a lengyel kötvények felé fordulhatnak és a külföldi működőtőke-beáramlás is fokozódhat Lengyelország felé, miközben a kormányváltás utáni lengyel kormány az EU-pénzek kiszabadítását is elintézheti, mindez pedig együtt erősebb lengyel zloty felé mutat – foglalta össze a vasárnapi lengyel parlamenti választások utáni főbb piaci kilátásokat Rafal Benecki. Az ING lengyel vezető elemzője év végére 4,40 közeli euró/zloty árfolyamra számít, ami a mostani 4,47 körülihez képest további másfél százalékos erősödést jelenthetne.

Amint külön hírfolyamunkban és elemző cikkünkben jeleztük: bő 60%-os feldolgozottság mellett nagyon nagy eséllyel kormányválság lesz Lengyelországban, ahol három főbb politikai erő köthet majd koalíciót annak minden nehézségével együtt. A kormányalakítási folyamat akár 2-3 hónapig is elhúzódhat a lengyel alkotmányban meghatározott fázisok végig járása után, és az is lényeges, hogy a jelenlegi kormány által kinevezett tisztviselők ülnek sok állami-hatósági intézményben, így a koalíciós kormány esetleges radikálisabb fellépését számos helyen tudják majd lassítani, tompítani, beleértve a jelenlegi kormánypárthoz húzó államfő esetleges vétóit is – mutat rá az egyik lényeges tényezőre Rafal Benecki.

Ezzel együtt arra számít, hogy az új lengyel kormány élén legalább néhány negyedévig majd Donald Tusk lesz, és vezetésével a koalíciós kormány egyik első és legfontosabb célkitűzése az EU-val való feszült viszony rendezése és az uniós pénzek gyors kiszabadítása lesz (a helyreállítási programból mintegy 35 milliárd euróhoz hozzáférés biztosítása). Emellett a lengyel választási eredmények fokozhatják az FDI-t is az országba, amely már tavaly is a GDP 4%-át tette ki és e két tényező hatására számít az elemző további zloty erősödésre.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a külföldi kötvénypiaci portfolió befektetők évek óta alulsúlyozták a lengyel államkötvényeket, de ez most megváltozhat, ami segíthet majd könnyebben finanszírozni a várhatóan még jövőre is magas költségvetési hiányt, hiszen a következő 1 évben még három fontos választás is lesz Lengyelországban (helyhatósági, EP és államfői), így az eddigi költségvetési ígéretekből az eddig ellenzékben politizáló erők sem tudnak érdemben visszalépni.

Az eddigi PiS vezetésű kormány 2024-re 225 milliárd zloty mértékű nettó finanszírozási igényt vázolt a 2023-as 143 milliárdról és az ING szakértője szerint ebből a jövő évben érdemben az új kormány sem fog tehát faragni. Sőt, ehhez képest akár 20-30 milliárd zloty-val több is lehet az ellenzéki ígéretek megvalósításának többlet költsége, de ezt ellensúlyozhatja a védelmi kiadások visszafogása. A kötvénypiaci súlyozás megváltozása az elemző szerint mindezt a finanszírozási igényt tehát segíthet könnyebben megfinanszírozni.

A zloty/euró árfolyam kapcsán az elemző év végére 4,40-4,50 közötti sávon belül a 4,40 közeli értéket valószínűst.

Címlapkép forrása: Getty Images