Meglepő adatok érkeztek: jobban károsítja a környezetét egy új SUV, mint egy átlagos tízéves autó

Az újonnan vásárolt városi terepjárók, vagyis az SUV-k átlagos szén-dioxid-kibocsátása magasabb az Egyesült Királyságban, mint a 2013-ban vásárolt használt autóké - derül ki a Possible klímacsoport tanulmányából. A kutatás szerint a felső 20%-os jövedelmi csoportba tartozó háztartások 81%-kal nagyobb valószínűséggel rendelkeznek nagy károsanyag-kibocsátású autóval, mint a maradék 80%-hoz tartozó háztartások - mutatta be a tanulmányt a The Guardian