Szijjártó Péter: a kormány nem támogatja a Kínával szembeni uniós válaszlépéseket

Az Európai Bizottság éppen csökkentené kitettségét Kínával szemben, valamint több eljárást is indított Brüsszel az ázsiai ország vélelmezett tisztességtelen piaci gyakorlatai ellen. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter pekingi látogatásán jelezte, hogy Magyarország megvétóz minden olyan lépést, amely veszélyeztetné a kínai kapcsolatokat.

A elmúlt másfél évben egyesével vágták el az európia-orosz együttműködés szöveteit, amely gyakorlatilag az alapját adta az európai gazdasági növekedésnek - mondta kínai látogatásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint ezért is tragikus az Európai Unió Kína-stratégiája.

Nem elég, hogy kiütötték az európai gazdaságot, még le is akarják lőni

- fogalmazott a politikus az EU külgazdaság-politikáját bírálva. A kínai gazdasági együttműködés elvágása végzetes hatással lenne az európai gazdaságra, kínai együttműködés nélkül nincs versenyképes európai gazdaság - véli a miniszter.

Ez ellentétes Magyarország érdekeivel is, ezért a magyar kormány minden olyan ésszerűtlen javaslatot el fog utasítani, ami a kínai együttműködést korlátozná vagy megszüntetné. Szijjártó szavai szerint

a kormány nem fogja támogatni a kínai elektromosautó-iparra kivetendő vámokat vagy más kereskedelmi korlátokat.

Ha a kormány nem így tenne, nem tudná garantálni a magyar gazdaság növekedési ütemét úgy, ahogyan most tudja. Mint arról korábban írtunk, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szeptember közepén jelentette be, hogy szubvenciós vizsgálatot indítanak az ügyben, mert úgy ítélik meg, az ázsiai ország tisztességtelen piaci gyakorlatai miatt veszélybe kerültek az európai autógyártók. Ipari lobbisták pedig azt is szeretnék, ha az EU-ban működő kínai autóalkatrész-gyártókra is kiterjedne az eljárás.

Az EU épp bekeményít, korlátozott a magyar mozgástér

Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban több fronton is lépett, hogy csökkentse a kínai gazdaságtól való EU-s függőséget: új szintre kapcsolt a még a koronavírus-járvány diverzifikációs stratégia, melynek része, hogy az unión belüli nyersanyag- és alkatrész-előállítási kapacitások fejlesztését is támogatnák. Emellett Brüsszel ösztönzi a más országokkal folytatott kereskedelmet is a kitettség minimalizásálára.

Ennél is fontosabb, hogy szeptember óta több eljárást is kezdett az EB: megindult a már említett kínai e-autós exportot célzó szubvenciós vizsgálat, valamint bejelentették, hogy az ázsiai ország acéltermelése esetében is egy hasonló lépést tesznek. Utóbbi kapcsán már védővámok bevezetését is belengették. Továbbá nem sokára megindulhatnak az első, kínai állami támogatásokat értékelő - adott esetben büntető - FSR-procedúrák is.

Mindezek ellenére az EU nem akar teljesen elszakadni Kínától, ahogy azt Josep Borrell uniós fődiplomata bejelentette pénteken. Brüsszel célja, hogy Pekinget rákényszerítse a nemzetközi kereskedelmi szabályok betartatására, hogy az uniós belső piacot megvédje. Jelenleg ugyanis a kínai állami támogatások révén az ázsiai ország gyártói alacsony áraikkal ellehetetlenítik az európai termelőket.

Az kérdéses, hogy Magyarország milyen eszközökkel tudná megakadályozni az uniós válaszlépéseket Kínával szemben, ugyanis védővámok kivetéséről az Európai Bizottság akár a tagállamok jóváhagyása nélkül is dönthet, ha a már említett eljárások egyértelműen megállapítják a kínai állami lépések piactorzító vagy -veszélyeztető hatását.

