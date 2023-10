ÁKK-vezér az esetleges magyar államcsődről: "ez olyan, mint a Columbo felesége"

A fejlett állampapírpiaci hozamemelkedés többféle kihívást okoz a befektetőknek és az államadósság finanszírozásában is, de ha nem romlik tovább a piaci környezet, akkor a magyar forrásbevonást jövőre is komolyabb nehézségek nélkül meg lehet oldani – hangzott el a Portfolio mai Budapest Economic Forum konferenciájának állampapírpiaccal foglalkozó panelbeszélgetésében. A témák között felmerült az államcsőd kérdése, a megemelkedett kamatokból eredő banki és állami kihívások, a magyar költségvetési hiánycél megfinanszírozása és a kamatkiadások növekedése, valamint a magyar hitelminősítési és forintárfolyam kilátások.

Krízis, államcsőd, hozamemelkedés

Dan Bucsa, az UniCredit Bank kelet-közép-európai közgazdásza úgy látja, azért fogalmazott korábban Matolcsy György jegybankelnök úgy, hogy Magyarország a krízis küszöbén állt, mert a magyar energiaimport számla magasra szaladt tavaly és az EU-források sem érkeztek meg, amelyek növelik a magyar gazdaság sérülékenységét.

Dan Bucsa, az UniCredit Bank kelet-közép-európai közgazdásza a Budapest Economic Forum 2023 konferencián. Kép forrása: Stiller Ákos

Az esetleges államcsődöt firtató kérdésre Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója azt mondta:

Ez olyan, mint a Columbo felesége, hiszen mindenki ismeri ezt a kifejezést, de kevesen találkoztak vele.

Elismerte, hogy nehéz volt tavaly a magyar állampapírpiaci környezet, de máshol is voltak problémák, sok fejlett piacon is pénzt veszítettek a befektetők a hozamemelkedés miatt. Rámutatott: nem volt likviditási probléma nálunk a magasabb állampapírpiaci hozamok mellett. Hangsúlyozta: az amerikai, illetve a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése egyértelműen az egyik legfontosabb faktor a magyar hozamok pályájában. A külföldi hozamemelkedés mögött az húzódik meg, hogy a gazdasági növekedés továbbra is lendületes maradt az Egyesült Államokban, illetve az infláció is a jegybankok által várttól eltérő pályán halad. Az amerikai állampapírpiaci hozamok várható pályája kapcsán úgy fogalmazott:

Azt gondolom, hogy a nehezén már túl vagyunk, de nem gondolom, hogy jelentős lesz a hozamcsökkenés.

Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója a Budapest Economic Forum 2023 konferencián. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Bebesy Dániel, az Erste Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere megjegyezte: az amerikai államkötvény hozamok emelkedése mellett látszik a nagy amerikai tőzsdén jegyzett bankok részvényárfolyamán, hogy valami nincs rendben, jelentős nem-realizált veszteségeken ülhetnek.

Úgy látja, hogy nehézségeket okoznak a magas kamatok a bankok hitelezési lehetőségeiben, és jelentős pesszimizmus uralkodik a piacokon, hiszen „mindenki azt találgatja, hogy milyen hitelpiaci eseményekhez vezethet” a hozamemelkedés.

Bebesy Dániel, az Erste Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere a Budapest Economic Forum 2023 konferencián. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Magyar adósságfinanszírozás, hitelminősítői döntések

Dan Bucsa a magyar államadósság finanszírozás témájához visszakanyarodva azt hangsúlyozta: nem aggódik a magyar állampapírok iránti kereslet miatt, de

Meg kell fizetni az árát a forrásbevonásnak.

Véleménye szerint a jelentős új adósságkibocsátás a legnagyobb kérdés a magyar piacon, illetve az, hogy ezt hogyan tudja a magyar állam megfinanszírozni. Rámutatott, hogy a szerb és a horvát adósságráta már alacsonyabb a magyarnál és az is fontos kérdés, hogy a magyar adósságráta mikor csökken és milyen ütemben.

A beszélgetés során téma volt, hogy decemberben az S&P és a Fitch is értékeli a magyar hitelminősítést, és ki mire számít a következő egy év során a hitelbesorolások terén. Kiss Peti, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója arra számít, hogy mindhárom hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában lesz Magyarország besorolása egy év múlva is, és említette a közelmúltbeli román példát, amikor a hitelminősítők adtak időt a problémák rendbe tételére. A magyar hitelminősítés decemberi köre kapcsán megjegyezte:

A Fitchnél lehet leminősítés a negatív kilátás miatt, de a legutóbbi kommentárjában inkább pozitív hangot ütött meg a hitelminősítő.

Az S&P kapcsán megjegyezte: náluk stabil a hitelbesorolásunk kilátása, de elképzelhető a negatív kilátás. annak negatívra rontása. „Nála egy leminősítés sokkal érdemibb lépés lenne” – tette hozzá.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója a Budapest Economic Forum 2023 konferenciáján. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Kurali Zoltán a hitelminősítői döntések piaci szerepe kapcsán megjegyezte: a dél-afrikai példa is mutatja, hogy ha nem befektetésre ajánlott egy ország, akkor számos befektető nem vehet az adott ország papírjaiból, és ezért

A gazdaságpolitikának mindent meg kell tennie ennek elkerülésére.

Megjegyezte, hogy az euró alapú államkötvényeknél több az olyan „érzékeny” befektető, aki ilyen helyzetekben nem vehet, mint a dollár alapúaknál.

Dan Bucsa úgy látja: „fontos, hogy ha bekövetkezik egy leminősítés, ne legyen több, ezt el kell kerülni”. Rámutatott: várakozásuk szerint 2024-ben 18 uniós tagállam ellen jöhet túlzott deficit eljárás azért, mert nem sikerül majd betartaniuk a 3% alatti GDP-arányos deficitet, azaz

Ez nem egy magyar ügy és nem tudjuk, hogy erre a helyzetre hogyan reagálnak a hitelminősítők.

Kiss Péter úgy látja: nehéz lesz a magyar államadósság finanszírozása jövőre annak tükrében, hogy mind az idei 5,2%-os, mind a jövő évi 2,9,%-os deficitcélt felfelé mutató kockázatok övezik. Ő arra számít, hogy a jövő évi célt nem tudja majd teljesíteni a kormány az alacsonyabb gazdasági növekedés és a magasabb infláció miatt. Hozzátette: ha kedvezőek maradnak a külpiaci körülmények, akkor nem különösebben lényeges, hogy 3%, vagy 4% a hiány, mert meg lehet finanszírozni. Arra is felhívta a figyelmet: ha 3% alatti marad a jövő évi hiánycél, miközben a kamatkiadások elérik a GDP 4%-át, akkor az azt jelenti, hogy az elsődleges egyenlegnek 1%-os pluszt kellene elérni, ami jelentős kihívás.

Balról jobbra Kurali Zoltán (ÁKK), Kiss Péter (Amundi Alapkezelő), Dan Bucsa (UniCredit Bank) és Bebesy Dániel (Erste Alapkezelő) beszélget a Portfolio Budapest Economic Forum 2023 konferencián Beke Károly vezetésével, lapunk elemzőjével. Kép forrása: Stiller Ákos, Portfolio

Kurali Zoltán az adósságfinanszírozási kilátások kapcsán rámutatott:

A jövő évi nem egy nehéz finanszírozási környezet.

Azzal indokolta, hogy ha nincs lényeges lakossági visszaváltás, akkor a lejáró államadósság 5000 milliárd forint körül lesz, ami a GDP 7%-a, és „sose volt ilyen alacsony”. Ez a 2,9%-os jövő évi tervezett hiánnyal együtt a GDP 10%-a alatti tétel, ennél jóval többet kellett az elmúlt években megfinanszírozni – mutatott rá. Azt is kedvező jelenségként emelte ki, hogy a 4% körüli GDP-arányos kamatkiadás 80%-a belföldi lakossági és intézményi szereplőkhöz kerül, és

Ha a megkapott kamatot visszafektetik, akkor a hiány meg van finanszírozva, és akkor az egy komfortos helyzet.

Felidézte, hogy 2019-ben a GDP 0,6%-át fizette az ÁKK a külföldi befektetők felé, jövőre pedig 0,8-0,9%-ot, tehát csak kismértékű a növekedés.

Forintárfolyam kilátások

Bebesy Dániel a forintárfolyam kilátásait firtató kérdésre megjegyezte: az MNB kamatvágások beindulása óta kissé gyengült a forint, de ez összhangban volt a régiós devizák teljesítményével. Ez jórészt azért történt így, mert a magyar gazdaság külső egyensúlya nagyon jelentősen javult, az előre tekintő reálkamat pedig még mindig magas, így

Van egy támogató háttér a forint számára.

Hozzátette: az elmúlt hónapokban az MNB azt jelezte, hogy továbbra is óvatos hozzáállást tanúsít a kamatvágások terén, fenntartja a pozitív reálkamatot, de az nehézzé teszi a forintárfolyam kilátásait, hogy a kormány felől „nagyon éles jelzések érkeznek”, amelyek arra utalnak, hogy nem kell fenntartani a pozitív reálkamatot, illetve az inflációs cél megemelése is felvetődött.

Felidézte: tíz évvel ezelőtt Törökországban lehetett olyan híreket olvasni, hogy ha egyszámjegyű tartományba süllyed az infláció, akkor már rendben vagyunk, és utalt rá, hogy mintha itthon is ezt sugallaná a kormányzati kommunikáció. A szenior portfóliómenedzser azt jegyezte meg a beszélgetés végén, hogy az MNB megüzente: szakított a leértékelődő forintárfolyamra építő monetáris politikával, de kétségeinek adott hangot, hogy a kormány is szakított-e azzal a gazdaságpolitikával, aminek ez volt az egyik lába a bérpolitika mellett.

Címlapkép forrása: Portfolio