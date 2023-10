Fürjes Balázs a NOB állandó tagja lett - Mi várható ezután?

Fontos és örömteli esemény, hogy Fürjes Balázst a Nemzetközi Olimpiai Bizottság állandó tagjává választották - értékelték hazai szakértők kedd reggeli bejelentést a Portfolio-nak. A sportvezető nemzetközi pozíciója kapcsán Kemény Dénes korábbi olimpiai bajnok szövetségi kapitánnyal, Oszkó Péter üzletemberrel, befektetővel, valamint Dénes Ferenc sportközgazdásszal beszélgettünk arról, hogy mit jelent mindez a nemzetközi sportéletben, sportdiplomáciában és mit várhat ettől Magyarország.

A Portfolio is beszámolt arról, hogy nagy többséggel választotta meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlése Fürjes Balázst állandó taggá.

A frissen megválasztott NOB-tag a hivatalos Facebook-oldalán osztott meg egy rövid videót, mely a szavazás eredménye után készült közvetlenül. Ebben a posztban azt írta, hogy "az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak, a magyar olimpiai mozgalomnak szól. Az én dolgom folytatni az olimpiai mozgalom és a magyar sport szolgálatát alázattal, odafigyeléssel, egy csapattagként a sok közül".

A bejelentéssel kapcsolatban több hazai szakértővel beszélgettünk, hogy értékeljék a Portfolio-nak, miben áll a kinevezés gyakorlati jelentősége.

Fontos esemény

Fontos, hogy legyen magyar tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hozzászokott már ehhez a magyar sportélet

– reagált a Portfolio-nak a keddi NOB-szavazás eredményére Kemény Dénes válogatott vízilabdázó, aki korábban szövetségi kapitányként 3 olimpiai aranyat nyert. Azt is felidézte, hogy a nemzetközi szervezet 1894-es megalakulása óta alig volt néhány év, amikor nem volt állandó magyar tagja a bizottságnak. Szerepe azért fontos, mert állandó jelenléte támasz volt az olimpiai küldöttségek számára idehaza. Kitért arra is, hogy nem könnyű elnyerni egy ilyen pályázatot, hiszen a NOB-nak 99 tagja van, azonban ez csak 75 országból kerül ki, miközben a verseny is hatalmas, hiszen a NOB-tagnemzetek száma 200 felett van.

Kemény Dénes úgy gondolja, hogy hazánk meg is érdemli azt, hogy újra legyen állandó tagja a NOB-ban, mivel az ország kiemelkedő sportteljesítményt tud felmutatni. Szerinte egyáltalán nem újdonság és ebből a szempontból nem szokatlan, hogy nem korábbi aktív sportoló jut be a NOB-ba.

Felidézte továbbá, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság egyhangúan támogatta Fürjes Balázs pályázatát, értékelése szerint a sportvezető tett ezért és alkalmas is erre a feladatra. A korábbi szövetségi kapitány megemlítette Fürjes Balázs teljesítményével kapcsolatban a sportberuházások menedzselését, az arénák megépítését, és a nemzetközi sporteseményekben, sportéletben vállalt szerepét. "Ezek mind Fürjes Balázs mellett szóltak a kandidálás során, akit a korábban közösen végzett munka során nagy munkabírású, eredmény orientált szakembernek ismertem meg" - fejtette ki Kemény Dénes.

Fürjes Balázs Budapestért és a fõvárosi agglomerációért felelõs államtitkár, kormánybiztos beszél az épülõ Puskás Aréna helyszínbejárásán 2019. április 2-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fontos és nagy jelentőségű dolog, hogy elődei után képviselni fogja a magyar olimpiai mozgalmat és a magyar olimpiai sportolókat – húzta alá Kemény Dénes lapunknak nyilatkozva. Kitért arra is, hogy Fürjes Balázs tagja a 2032-es brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottságnak.

Arra a felvetésünkre, hogy ez a pozíció jelent-e bármit a későbbi esetleges magyar olimpiai rendezéssel összefüggésben, Kemény Dénes leszögezte: eljön mindennek a maga ideje, most az a legfontosabb, hogy a NOB-ban továbbra is lesz magyar állandó tag.

A hardver után a szoftver is fontossá válik

Dénes Ferenc sportközgazdász szerint már az is jelzésértékű volt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Fürjes Balázst küldte harcba a bizottsági poszt elnyerésére, egy olyan közegbe, ahol többnyire korábbi olimpiai bajnokok, sportikonok vannak jelen, míg a magyar jelölt ilyen múlttal nem rendelkezett. "Van viszont az állami nagyberuházásoknál, világrendezvények menedzselése terén megfelelő tapasztalata, ebből pedig az következik számomra, hogy folytatódik az építkezés a sport területén" – fejtette ki a Portfolio-nak a sportközgazdász. Ezt részletezve hozzátette: a magyar állam rengeteg pénzt öntött betonba, vagyis infrastrukturális beruházásokra, de a kormány nemcsak a hardverre költött, hanem a szoftverre is, és a szakember ennek kapcsán megemlítette az egyes sportszakmák hátterének fejlesztését, az utánpótlás, akadémia, szövetségek támogatását.

Most a szoftverbe történő befektetés folytatódik azzal, hogy Magyarország a sportdiplomáciába is becsatlakozik.

Fürjes Balázs, a budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos a Puskás Arénában az avatás napján, 2019. november 15-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Értékelése szerint ez egy okos döntés, főleg ha az építkezési folyamat szemszögéből tekintünk erre a lépésre, akkor ez egy fontos, stratégiai állomás.

Érdeklődésünkre arról is beszélt Dénes Ferenc, hogy megemeli kalapját Fürjes Balázs teljesítménye előtt és hogy ezt a magyar sportdiplomácia számára elérte. Emlékeztetett arra is, hogy 2015-ben az akkor még egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos lett a 2024-es olimpia megrendezésére vonatkozó budapesti pályázat kormányzati felelőse. Vagyis a sportközgazdász szerint Fürjes Balázs meglehetősen erősen involválta magát a magyarországi olimpiai pályázatban.

Arra a kérdésünkre, hogy Fürjes Balázs megválasztása mit is jelent a gyakorlatban a hazai sportdiplomáciának, Dénes Ferenc kifejtette: megválasztásának köszönhetően nőhet az esélye egyes világesemények megszervezésének, hiszen NOB-tagként van hozzáférése egyes nemzetközi sportszövetségekhez, és ebben a pozícióban van lobbiereje is. Általánosságban a szakértő arról is beszélt, hogy a nemzetközi sportesemények megrendezésének haszna elsősorban a rendezővárosban csapódik le, vagyis nyilván Budapesten, de említhetjük Debrecent is, amely aktív volt az elmúlt években bizonyos területeken. A külföldiek adott városban történő költése plusz pénzként kerül a rendszerbe, melynek köszönhetően a térség összességében nyertese is lehet 1-1 eseménynek. Országosan azonban nem látni az ezen sportesemények előnyös gazdasági hatásait tartalmazó kimutatásokat. Szerinte a kinevezés kapcsán egyelőre még korai lenne feltenni azt a kérdést, hogy a mai hír hogyan hat a hazai olimpiairendezés realitásaira.

Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos beszédet mond a Duna Aréna, a nyári vizes világbajnokság központi létesítménye helyszínbejárásán 2017. február 21-én. A kormánybiztos bejelentette, hogy a szerzõdésben vállalt határidõ elõtt és költségkereten belül elkészült a létesítmény. Július 14. és 30. között Budapesten és Balatonfüreden rendezik meg a világbajnokságot. MTI Fotó: Szalai Eszter

Kétszeres öröm

Oszkó Péter üzletember, korábbi pénzügyminiszter megkeresésünkre úgy fogalmazott, hogy kétszeres örömhírrel szolgált számára a NOB 141. közgyűlése.

"Amellett, hogy Fürjes Balázs személyében új magyar egyéni tagja lett a NOB-nak, döntés született arról is, hogy a fallabda felkerült a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjára" - fejtette ki.

"Azzal, hogy Fürjes Balázs lett az első számú magyar sportdiplomata, korábbi vállalatvezetői, politikai, városépítési és sportvezetői munkái egyszerre nyertek újabb elismerést. Eddigi tevékenysége, párbeszédkészsége és konszenzusteremtő képessége pedig olyannyira alkalmassá teszik a feladatra, hogy csak örülhetünk, hogy a magyar sport az olimpiai mozgalomban ilyen minőségű újabb képviseletet kapott" - vélekedett Oszkó Péter, aki a Magyar Fallabda Szövetség elnökeként külön örül, hogy együtt tudnak majd dolgozni azon, hogy 2028-ban már a magyar fallabda sport is esélyt kapjon az olimpiai megjelenésre.

Fürjes Balázs budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos a Ferencváros labdarúgócsapatának új stadionjában Budapesten 2014. június 4-én. Két és fél hónappal a szerzõdésben foglalt határidõ lejárta elõtt elkészült a bajnoki bronzérmes FTC új stadionja, amely július végén nyitja meg kapuit a nagyközönség elõtt. MTI Fotó: Illyés Tibor

Magyarok a NOB-ban

Fürjes Balázs a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 1894-es megalakulása óta a tizedik magyar tagja a nemzetközi sportmozgalom legfelsőbb vezető szervezetének.



Fürjes egyben a nyolcadik állandó magyar tagja a NOB-nak, Aján Tamás nemzetközi sportszövetségi elnökként - a súlyemelő-szövetség első embere volt -, Gyurta Dániel pedig a NOB sportolói bizottságának tagjaként lett NOB-tag.



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagjai az MTI gyűjtése szerint:

1. 1894-1907: Kemény Ferenc - állandó tag

2. 1907-1938: gróf Andrássy Géza - állandó tag

3. 1909-1946: Muzsa Gyula - állandó tag

4. 1939-1948: ifj. Horthy Miklós - állandó tag

5. 1948-1961: Mező Ferenc - állandó tag

6. 1964-1983: Csanádi Árpád - állandó tag

7. 1983-2022: Schmitt Pál, 2022-től tiszteletbeli tag - állandó tag

8. 2000-2009: Aján Tamás, 2010-től 2020-ig tiszteletbeli tag - a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség elnökeként

9. 2016-2024: Gyurta Dániel - a NOB sportolói bizottságának tagjaként

10. 2023-: Fürjes Balázs - állandó tag

