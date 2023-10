Rózsai Rezső: az egymást érő válságok miatt hozzá kell szoknunk a polikrízisek korához

Előadása kezdetén Rózsai Rezső visszatekintett a korábbi évekre, megemlítve azt a vitaindító kérdést, amelyet tavaly is feltett: vajon a vállalati stratégiák ellenállhatnak-e a válságoknak, valamint kiállják-e az egyre bizonytalanabbá váló jövő próbáját? Az előző évhez képest az idei CEO Outlook 2023 válaszaiban már erőteljesebben jelenik meg a bizakodás, ugyanakkor egyre több cégvezető hangsúlyozza azt a tényt, hogy a válságok és kockázatok egymásra épülnek, és összekapcsolódnak, így az együttes hatásuk még erősebb lehet.

A turbulencia azóta tovább fokozódott, a hatások időhorizontja kitágult, ráadásul a geopolitikai és gazdasági válságok összefonódnak. Így Rózsai szerint már a polikrízis szóval lehet leírni a jelenlegi helyzetet.

A polikrízis kifejezést választotta a Financial Times a 2022-es év szavának, ami semmi jót nem vetít előre szerinte

– tette hozzá a szakember.

Az előadás folytatásában Rózsai Rezső rávilágított arra, hogy a geopolitikai és politikai kockázatokat már tavaly is aggasztó tényezőknek nevezték a vállalatvezetők, de idén már ezeket tartják a legfőbb aggodalomra okot adó elemeknek. Mindez nagy szó annak fényében, hogy már több mint egy évvel vagyunk az orosz-ukrán háború kitörése után.

Úgy látja, hogy emiatt nem is meglepő, hogy az előző évhez képest az üzleti stratégiák három fő pillére nem változott:

a digitalizáció – főként az AI integrálása a munkafolyamatokba,

a fenntarthatóság

és a tehetségmenedzsment maradt a fókuszban.

„A mesterséges intelligencia kiemelt szerepet kapott, és a generatív mesterséges intelligenciába való beruházások fontossága növekszik a versenyképesség szempontjából” – mondta el Rózsai Rezső az eredményekről.

Kiemelte, hogy az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontokat, azaz a környezeti, társadalmi és kormányzati tényezőket, mára már a legtöbb vállalatvezető átértékelte.

„Erősebbé vált az a felismerés is, hogy az ESG mára már nemcsak az üzleti sikeresség opcionális extrája, hanem alapja. A vezetők 70 százalékánál az első gondolkodási szemlélet, az üzleti stratégia alapvető és abszolút immanens része” – ismertette a KPMG vezérigazgatója a kutatás megállapításait. Szerinte a vállalatoknak egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ESG területén történő fejlődésre, azonban a szabályozási környezet is kihívások elé állítja a vállalatokat.

A fenntarthatóság területén megfigyelhető, hogy az ESG szempontok intézményesítése és beépítése a vállalati stratégiákban folyamatos kell maradjon. A cégvezetők azt tapasztalják, hogy további fejlesztésekre van szükség az üzleti sikeresség érdekében, a válaszadók 68 százaléka szerint viszont még úgyis kihívásokkal szembesül, hogy megfelelően implementálta a korábbi elvárásokat.

Vége a home office világának

A munkavégzés módja és a munkavállalói élmény kérdése is kritikus fontosságú maradt a vállalatvezetők számára. A home office és az irodai munkavégzés arányának megválasztása egy komplex kérdés, amely magában foglalja a munkavállalói élményt, a fejlesztést és a kollaborációt – derült ki a kutatási eredményekből.

„Az előző évhez képest az irodai visszatéréssel kapcsolatos igények erősödtek, és a vállalatvezetők egy része ösztönzőkkel próbálja ösztönözni a munkavállalókat az irodai munkavégzésre” – tette hozzá Rózsai Rezső. Kiemelte, hogy az adatok szerint a cégvezetők 64 százaléka a következő három évben már teljes irodai visszatéréssel számol, ami azért is jelentős trendváltozás, mert az elmúlt években mindenki azt hitte, hogy az otthoni és a hibrid munkavégzés örökre megmarad.

Rózsai Rezső rámutatott arra, hogy az együttműködés és a kollaboráció válnak a jövőben az egyik legfontosabb versenyelőny forrásává, és a vállalatoknak ki kell terjeszteniük az együttműködés kultúráját mind házon belül, mind a külső partnerekkel felé. A digitalizáció lehetőségei pedig lehetővé teszik az együttműködés bővítését és hatékonyabbá tételét, így a vállalatoknak ki kell használniuk a technológiai megoldásokat – mint a mesterséges intelligencia implementálása – az üzleti kapcsolatok erősítése érdekében.

A KPMG vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy a vezetők 64 százaléka látja úgy, hogy az egyes intézményekbe vetett bizalom csökkentésével az emberek már a cégvezetőktől és üzleti élet szereplőitől is elvárják azt, hogy a társadalmi problémákat kezeljék.

„Ez egyszerre jó hír, hisz azt mutatja, hogy az üzleti élet vezetőjével szemben erős a bizalom, másrészről azt gondolom, hogy a bizalomvesztés erős kritika az egyéb szereplőknek” – tette hozzá a szakember záró gondolatként.

Nem félni kell az AI-tól, mert az ember marad a legfontosabb

Rózsai Rezső előadása után több magyarországi üzleti döntéshozó segítségével próbált betekintést nyújtani abba, hogy miként is képeződnek le a kutatás legfontosabb megállapításai a hazai cégek ügymenetében, stratégiai döntéseiben.

Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója így hangsúlyozta a digitalizáció fontosságát és azt, hogy gyors döntéseket kell hozni az AI irányába történő elmozdulás érdekében. Bár szerinte ennek nagyon fontos feltétele a megfelelő befektetések megléte, de úgy látja, hogy ennél is fontosabb, hogy egy határozott menetrendet határozzanak meg a cégek, amelyben előre kiválasztott célokhoz akarnak eljutni.

„Nem kell a mesterséges intelligenciáig elmenni, hogy a hatékonyságon javítsunk: régen a BKK-nál még a munkaidő-nyilvántartást is papíron vezették, míg mostanra ezeket a munkafolyamatokat is digitalizáltuk” – tette hozzá Walter Katalin, aki szerint nagyon fontos, hogy az ilyen alapozó lépéseket is megtegyék a cégek. Pontosan azért, hogy a dolgozók is érezzék, hogy felnőttként vannak kezelve, nem azt kérik tőlük, hogy ugorjanak bele egy technológiába, ami a cégkultúrának még nem fontos része.

Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom Chief People Officere a panelbeszélgetésben hangsúlyozta a munkavállalói attitűd fontosságát az új technológiákhoz való alkalmazkodásban. „A folyamatos tanulás és alkalmazkodás ma már nem luxus, hanem alapkövetelmény a munkavállalóktól” – tette hozzá a HR-vezető, jelezve, hogy már nem is feltétlenül azt keresik egy állásinterjú során, hogy valaki birtokában legyen a szükséges képességeknek, amelyeknek az elődje volt, hanem hogy képes legyen azokat elsajátítani. Így ebben a gyorsan változó technológiai környezetben is úgy választhatják meg a munkatársaikat, hogy azok alkalmazkodni tudjanak az új kihívásokhoz.

„A vállalatnak támogatnia kell a munkavállalók tanulási igényét és lehetőségeit, hogy lépést tudjanak tartani az új technológiákkal” – magyarázta Friedl Zsuzsanna, hogyan látja HR-oldalról a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokat.

Hortobágyi T. Cirill, pannonhalmi főapát a vallási közegből érkezve azt emelte ki, hogy a polikrízesekhez való alkalmazkodásban a stabilitás és a belső kötődés nagyon fontos szerepet játszik. Az ő szervezetükben a spiritualitás egy ilyen fontos megtartó erő, ami válsághelyzetekben is érezteti az emberekkel, hogy ők a legfontosabbak.

Ennek kapcsán jelezte is, hogy Darwin óta tudjuk, hogy nem a legerősebb éli túl a kihívásokat, hanem az, aki a leghatékonyabban tud alkalmazkodni. A mesterséges intelligencia pedig már itt van, tehát adaptálódni kell ehhez a világhoz. „Az alapvetés az, hogy a fejlődés segíti az emberiségét, de mélyebb kérdések is kell, hogy ehhez kapcsolódjanak. A tevékenységünket olyan szempontból is kell nézni, hogy az ember és a környezete számára is egyaránt fontos legyen!” – ismertette azt az etikai dilemmát, amely szerinte a mesterséges intelligencia adaptálódásához is kapcsolódik.

Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója pedig kiemelte, hogy bár a mesterséges intelligencia már régóta létezik, az embereknek még mindig meg kell érteniük a technológiát, azzal együtt, hogyan lehet azt hatékonyan alkalmazni, valamint hogy miért nem kell tőle félniük. Az attitűd és a tudás fontos az AI technológia helyes alkalmazásában. Emellett hangsúlyozta, hogy az AI nem pótolja az emberek stratégiai gondolkodását és érzelmi intelligenciáját, így az emberi készségek és attitűd továbbra is kulcsfontosságúak maradnak.

Az biztos, hogy ötven, de száz év múlva is emberekkel fogunk dolgozni

– tette hozzá a szakember.

A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy az AI technológia alkalmazása kihívásokat jelent a munkaerőpiacon, de az attitűd, a folyamatos tanulás és az alkalmazkodóképesség kulcsfontosságúak az előrelépéshez és a fenntartható fejlődéshez.

Címlapkép: Rózsai Rezső a KPMG vezérigazgatója. A fotó forrása: Portfolio/Stiller Ákos.