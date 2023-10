Kiirthatatlan organizmusok terjednek, már minden ötödik fertőzésért felelnek

A német kormány célzott intézkedéseket vezet be az országban az antimikrobiális rezisztencia (AMR) fokozódó veszélyének kezelésére. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közelmúltbeli megállapításai rávilágítottak a helyzet súlyosságára: már minden ötödik bakteriális fertőzést az antibiotikum-rezisztens organizmusok okoznak az OECD-régióban.

A kutatás szerint 2035-re a nehezen kezelhető fertőzések szempontjából kulcsfontosságú, széles spektrumú antibiotikumokkal szembeni rezisztencia több mint kétszer olyan gyakori lehet az OECD-országokban, mint 2005-ben volt. Különösen Németország küzd az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szűk célcsoportú antibiotikumok használatára vonatkozó célkitűzéseinek teljesítéséért, amit a széles spektrumú antibiotikumok túlhasználata csak súlyosbít - írja összefoglalójában az Euractiv.

Az antibiotikum rezisztens mikrobák főként a kórházi fertőzések miatt veszélyesek.

Erre válaszul a német egészségügyi minisztérium lépéseket tesz, hogy visszaszorítsák az antibiotikum használatot. Ennek elengedhetetlen része az egészségügyi szakemberek AMR-rel kapcsolatos oktatása és képzése. A kormány a következő két évben egy átfogó cselekvési tervet hajt végre, amely az antibiotikum-stewardship (felelős antibiotikum-használat) kifejezésre helyezi a hangsúlyt.

A program célja, hogy a felelős antibiotikum-használatot általános gyakorlattá tegye, és kötelező képzési intézkedéseket tartalmaz a túlzott antibiotikum-használat visszaszorítása érdekében.

Szakértők szerint a német kórházakban minden negyedik beteg antibiotikum-kezelést kap, ami jóval magasabb arány, mint az indokolt lenne.

A berlini kormány megközelítése összhangban van az OECD ajánlásaival, amelyek betartása akár 462 millió euró egészségügyi megtakarítást eredményezhet, és évente 114 956 fertőzést előzhet meg.

Mivel a német kormány proaktív lépéseket tesz az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem érdekében, ezen intézkedések hatékonyságát szorosan figyelemmel fogják kísérni az EU-ban is. Az Európai Bizottság már javasolt egy gyógyszeripari stratégiát, amelyet az Európai Tanácsában és a Parlamentben is értékelnek majd. Az antimikrobiális stewarding fontossága e stratégia összefüggésében továbbra is az egészségügyi szakemberek és a politikai döntéshozók számára egyaránt kulcsfontosságú kérdés marad.

