Kína gazdaságát átfertőzi a válságszektor

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) csökkentette a Kínára vonatkozó növekedési előrejelzését, és megállapította, hogy az ország gazdasági felpattanása veszít lendületéből az ingatlanszektor problémáia miatt. Az IMF szerdán közzétett regionális gazdasági kilátásokról szóló jelentése szerint a világ második legnagyobb gazdaságában idén várhatóan csak 5 százalékos, jövőre pedig 4,2 százalékos bővülés lehet, szemben az áprilisi 5,2 százalékos és 4,5 százalékos prognózissal.

A jelentés kiemelte a kínai feldolgozóiparral kapcsolatos problémákat, hivatkozva a feldolgozóipari beszerzési menedzserindexek áprilistól augusztusig tartó csökkenő területére. Emellett az ingatlanszektorban tovább romlottak a feltételek, ami elhúzódó lakáspiaci visszeséshez vezetett.

Az IMF arra figyelmeztetett, hogy ez a helyzet nagyobb pénzügyi feszültséget okozhat az ingatlanfejlesztőknél, amelyek már fizetésképtelenségi válságba csúsztak, valamint nagyobb mértékű eszközminőség-romlást eredményezhet – írja a Reuters.

Az ingatlanpiaci problémák hatására a kínai bruttó hazai termék (GDP) 2025-ig akár 1,6%-kal is csökkenhet az alapszinthez képest. Ez a leminősítés a világgazdaságra is hatással van: a világ GDP-je képest várhatóan 0,6%-kal csökken.

A lassulás közepette azonban megjelentek a stabilizálódás jelei: Kína GDP-je a harmadik negyedévben 4,9%-kal nőtt éves szinten, ami meghaladta a várakozásokat. A kiskereskedelmi forgalom 5,5%-kal nőtt szeptemberben, és a szolgáltatási szektorban is növekedés volt tapasztalható, amit a szállodaipar és vendéglátás 17,7%-os növekedése lendített fel. Az ipari termelés is gyorsabban nőtt a vártnál, bár a gyengeség továbbra is látszik, különösen az ingatlanszektorban és az építőiparban.

A viszonylag kedvező növekedési adatok ellenére a kínai döntéshozókra nyomás nehezedik a gazdaság további ösztönzése érdekében. A fokozott ösztönzésre irányuló felhívások száma nőtt, de a vártnál jobb közelmúltbeli gazdasági teljesítmény miatt a masszív támogatás sürgető jellege csökkent.

Az IMF az ázsiai és csendes-óceáni országaira vonatkozó kilátásai továbbra is bizakodók, és "az idei év legdinamikusabb régiójának" nevezték a térséget. A Valutaalap fenntartotta a régióra vonatkozó növekedési előrejelzését, 2023-ra 4,6%-os bővülést várnak, és a térség gazdasági tevékenysége az idén a globális növekedés mintegy kétharmadát adhatja majd. Az IMF szerint Ázsia és a csendes-óceáni térség növekedése jövőre várhatóan 4,2%-ra lassul, középtávon pedig tovább mérséklődik 3,9%-ra, elsősorban Kína strukturális lassulása és a termelékenység gyengébb növekedése miatt számos gazdaságban.

Ázsiában a dezinfláció az egyik legerősebb húzóerő, mivel a régió várhatóan jövő év végére visszatér a központi bankok inflációs céljaihoz, így a kontinens e tekintetben megelőzi a világ többi részét. Az IMF azonban hangsúlyozta, hogy a régió központi bankjainak óvatosnak kell lenniük a monetáris politika idő előtti lazításával kapcsolatban. A feszes monetáris feltételek megterhelhetik a pénzügyi stabilitást, ami megerősített pénzügyi felügyeletet és a rendszerkockázatok éber nyomon követését teszi szükségessé.

