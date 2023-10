Nagy változás jöhet a minimálbérnél - a szaktárca is megszólalt

Nem véletlenül beszélt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a Portfolio Checklist podcastjában és a Budapest Economic Forum 2023 konferencián arról, hogy a minimálbér felett eljárt az idő, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) is megerősítette lapunknak, hogy hosszabb távon egybeolvadhat a garantált bérminimummal.

A minimálbér intézményrendszere a rendszerváltás közelében alakult ki, amikor a munkaadók és a munkavállalók egy érdekegyeztető tanácsban hozták meg a döntéseket. Mára ezt a valódi élet folyamatai messze felülírják, a reálgazdaságban egyáltalán nem mérvadó a minimálbér - fogalmazott Parragh László a Checklistben.

A garantált bérminimummal kapcsolatban azt mondta, hogy ebben az esetben élesebb a vita, mert ott egy adott munkakör esetében egy papír birtokában magasabb bért kaphat valaki, illetve várhat el a munkaadótól. Éppen ezért a munkaadók ezt nem annyira kedvelik.

A beszélgetés meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a második szegmensben:

A konferencián elmondta azt is, hogy a következő időszak nagy kihívása, hogy hogyan nézzen ki a bértábla Magyarországon. Szerinte az a megcsontosodott logika, hogy minden a minimálbéren múlik, már elmúlt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a közszféra esetében meghatározó a legkisebb bérek alakulása. Hozzátette: a reálgazdaságban csak a befizetendő adó mértékét határozza meg, hogy mennyi a minimálbér, adott esetben azzal, hogy minimálbéren jelentik be a dolgozókat, de a többi pénzt sokan zsebbe fizetik ki.

A minimálbér az a legalacsonyabb összeg, amelyet egy munkaadó fizetni köteles az alkalmazottjának. Az idén 8 órás munkaviszony esetében ez bruttó 232 ezer forint (nettó 154 280 kedvezmények nélkül). A garantált bérminimum olyan munkakörre vonatkozik, ahol az adott pozíció legalább középfokú végzettséget igényel. Ez jelenleg bruttó 296 400 forint (nettó 197 106 kedvezmények nélkül).

Elismerte a GFM is

Parragh László az MKIK elnökeként részt vesz a magyar gazdaságpolitika alakításában és volt már példa arra, hogy egy-egy nyilatkozata elővetített kormányzati döntéseket. Ezért lapunk megkérdezte a Pénzügyminisztériumot, hogy tervezik-e a minimálbér megszüntetését.

Válaszukból kiderült, hogy a legkisebb kötelező bér megmarad, de jelentős változások jöhetnek:

A minimálbér és a garantált bérminimummal kapcsolatos tárgyalások jelenleg a VKF (Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma - szerk.) keretében folyamatban vannak, amelyen a minimálbér megszüntetése nem, azonban a két kötelező legkisebb bérelem hosszabb távon történő egybeolvasztása felmerült.

Hozzátették azt is, hogy a kormány fontosnak tartja és támogatja a minimálbért és a minimálbéremelés emelését, mert az a versenyszféra egyéb béremelésére is érdemi hatással van.

Az összeolvasztás irányába mutató lépés volt egyébként, hogy idén a minimálbér 16, a garantált bérminimum 14 százalékkal emelkedett, vagyis a két összeg közeledett egymáshoz.

A két összeg egybeolvadásáról korábban Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára is beszélt, amikor azt említette, hogy idén november 20-ra várható egy olyan átfogó bérmegállapodás, amely nemcsak az idei bérkompenzációról, a jövő évi emelésről, de a következő 4 év béremelési stratégiájáról is szól. Infláció és GDP-növekedés függő is, hogy a negyedik év végére, 2027-re a 350-370 ezres sávba, 400 ezer forint közelébe vagy esetleg 400 ezer forint fölé kell emelni a minimálbért.

Az biztos, hogy 2027-re a minimálbér és a garantált bérminimum egybeolvad

- tette hozzá.

