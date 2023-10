Nagyon furcsa, amit a benzinkutakon látunk - Mi történik az üzemanyagárakkal?

Az izraeli-palesztin konfliktus kezdete óta nagyon érdekes folyamatok látszanak a hazai bezinkutakon: a háború kirobbanásával hiába ugrott meg ugyanis az olaj világpiaci ára, a magyar autósok egyre alacsonyabb árakkal találkozhattak a benzin és a dízel esetében is. Vajon mi lehet az oka annak, hogy ilyen látványosan elszakadtak egymástól a globális olajárak és a hazai üzemanyagár-jegyzések? Miért megy kvázi „szembe” az olajár-alakulással a hazai dízelár? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána elemzésünkben, több szakértőt is megszólaltatva.Többek között az olajpiaci kilátásokról is szó lesz a Portfolio Signature Online Klubján