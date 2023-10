Több mint száz éve nem volt ilyen szeptember Magyarországon - Mi következik ebből?

Szeptemberben is folytatódott az áramfogyasztás csökkenése Magyarországon, így már 16 hónapja tart a negatív trend, de a visszaesés mértéke tovább enyhült. A felhasználást elsősorban az fogta vissza, hogy a szeptemberi havi átlaghőmérséklet jócskán magasabb volt, mint a tavaly szeptemberi; sőt, a 20,6 fokos érték egyben azt is jelenti, hogy 1901 óta a mostani volt a legmelegebb szeptember Magyarországon.

Közeleg a fordulat

Az idei első őszi hónapban 2,7%-kal volt kisebb a hazai villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása, mint 2022 szeptemberében - derül ki a Mavir által ismertetett előzetes adatokból. Ezzel 2023 első három negyedévének összesített felhasználása 6,71%-kal maradt el a tavalyi év hasonló időszakáétól.

Ahhoz, hogy a szeptemberi 3366,3 gigawattórás (GWh) villamosenergia-igénynél alacsonyabbat találjunk a sokéves adatsorban, egészen 2013-ig kell visszatekintenünk (3354,2 GWh) a statisztikában.

Bár az újabb mínuszos adatnak már az egy évvel ezelőtti bázisa is negatív volt (2022. szeptember, -2%), és a korábbiakhoz hasonlóan ismét évtizedes mélypontot jelöl, amivel már 16 hónap hosszúságúra nyúlik a negatív sorozat,

a tendencia mégis arra utal, hogy az áramfogyasztás mintha már kifelé kapaszkodna a gödörből.

Ezt mutatja mindenekelőtt a visszaesés mértékének enyhülése - a mostani -2,7%-os értéknél az elmúlt 1 év minden hónapjában nagyobb volt a csökkenés -, illetve az is, hogy a szeptemberi adat már "csak" valamivel több mint 5%-kal marad el a Mavir várakozásától (3546,02 GWh) azt követően, hogy elmúlt hónapokban többször volt példa 10%-ot messze meghaladó arányú eltérésre is.

A 16 hónapos negatív sorozat viszont már most az utóbbi évtizedek második leghosszabb folyamatos visszaesését jelzi. A mostani eső trend már nem csak a koronavírus-járvány első hulláma alatti, 2020 április-szeptemberi 6 hónapos, de a 2008-2009-es válság alatti, 2008 októberétől 2009 novemberéig tartó 14 hónapos negatív szériánál is hosszabb. Egyelőre viszont még nem közelíti meg a 1991 márciusától 1993 februárjáig 24 hónapon át egyhuzamban tartó zuhanás időtartamát, amelynek során a szocialista gazdaság összeomlásának következtében minden egyes hónapban csökkent a fogyasztás éves összevetésben.

Rekord meleg idő fogta vissza a felhasználást

A villamosenergia-igény folytatódó gyengülésének fő oka az energiaköltségek energiakrízis által előidézett, az orosz-ukrán háború által súlyosbított megugrása, ami több úton is visszafogja a fogyasztást (takarékosság és energiahatékonysági beruházások ösztönzése, gazdasági aktivitás csökkenése).

A felhasználást alaposan visszafogta, hogy a 2023 szeptemberi havi átlaghőmérséklet jócskán, 4,6 Celsius-fokkal magasabb volt, mint a tavaly szeptemberi; sőt, a 20,6 fokos érték egyben azt is jelenti, hogy

1901 óta a mostani volt a legmelegebb szeptember Magyarországon (egyébként a globális adattal összhangban).

Így a hűtési és fűtési igény is minimális lehetett a hónap egészében, azzal együtt, hogy az elektrifikációs trend részeként a hűtésre és/vagy fűtésre alkalmas klímaberendezések Magyarországon is egyre terjednek.

Mindemellett a fogyasztást befolyásoló tényezők között az is hangsúlyozandó, hogy a fenti értékek a háztartási méretű naperőművek (HMKE-k) adatai nélkül értendők. A rohamosan bővülő hazai HMKE-állomány teljes termelését, illetve ennek helyben elfogyasztott mennyiségét is beleszámítva jóval magasabb fogyasztási érték adódna, a csökkenés mértéke pedig jóval kisebb lenne a most közölt előzetes adatok által jelzettnél. (A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) becsléssel szokta meghatározni a HMKE-k havi termelését, majd a végleges éves villamosenergia-igényt).

A szeptemberi bruttó villamosenergia-felhasználás legnagyobb, 42,6%-os részét ezúttal is a Paksi Atomerőmű termelése fedezte, a földgáz-erőművek részaránya 17,6%, az importé 17%, a napelemparkoké 14,3%, a szenes, lignites kapacitásoké pedig 6,2% volt, míg a fennmaradó részt zömében egyéb hazai megújuló források adták.

