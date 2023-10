A legnagyobb terrort a szegénység hozza a palesztinokra, nem a Hamász

A legtöbben a gázai konfliktus világgazdasági hatásaira koncentrálnak, de a harcok és a pusztító izraeli válaszcsapások legközvetlenebb hatása, hogy teljesen összeomlik a palesztinok lakta terület gazdasága. Gáza így is a világ egyik legszegényebb területei közé tartozik, ahol gyakorlatilag a lakosság fele munkanélküli. A nyomor miatt a legtöbb helyi Izraelt okolja, az emberek kiszolgáltatottak a Hamász és a nemzetközi szervezetek segélyeinek. Mindez erősítette a szélsőségesek támogatottságát, az újabb izraeli csapások után még reménytelenebb lehet a helyzet.

Az elmúlt 15 évben a terület 2 millió lakosa számtalan kihívással nézett szembe, amelyek elsősorban a 2007-ben bevezetett izraeli blokádból erednek. Ez a blokád az import és az export súlyos korlátozásához vezetett, ami megfojtotta a gazdasági növekedést, és a helyi lakosságot nehéz helyzetbe hozta.

A Világbank 2021-es jelentése szerint a terület hozzájárulása a teljes palesztin gazdasághoz mindössze 18 százalékra csökkent, szemben a 30 évvel ezelőtti 35-40 százalékos hozzájárulásával. A dezindusztrializáció pedig az utóbbi években felgyorsult,

a blokád feldolgozóiparra gyakorolt hatása pusztító volt, a gyárak 80 százaléka kénytelen volt bezárni.

Mindez 45 százalékos munkanélküliségi rátát eredményezett, és a lakosság közel fele a szegénységi küszöb alatt él. A CIA adatai szerint 2023-ban a gázai egy főre jutó jövedelem csak évi 6200 dollár körül van, 2017 óta pedig folyamatosan csökkent.

Gáza lakosságának több mint fele, 58 százaléka (vagyis mintegy 1,3 millió fő) teljesen kiszolgáltatott a segélyeknek, amelyeket a nemzetközi szervezetek, vagy épp a Hamász szélsőségesei osztanak szét. A lakosság 33 százaléka súlyos nélkülözésben él, az emberek 29 százalékának az alapvető szükségletei sincsenek kielégítve.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordinációs Hivatalának (OCHA) összefoglalója a szükségletekről az októberi harcok kezdete előtt a következőket állapította meg:

A háztartások 29 százaléka „katasztrofális” vagy „szélsőségesen rossz” megélhetési helyzetben van, szemben a 2021-es 10 százalékkal.

A Gázai övezet izraeli blokádja miatt a megélhetési és foglalkoztatási lehetőségek rendkívül korlátozottak: Izrael mindössze 19 000 munkavállalási engedélyt adott ki a helyieknek a biztonsági kockázatokra hivatkozva.

Az övezeten belüli háztartások több mint fele számolt be arról, hogy az ENSZ által végzett adatgyűjtést megelőző 30 napban a nem kormányzati és jótékonysági szervezetek által nyújtott segélyek jelentették az elsődleges bevételi forrásukat. A legtöbben hiteleket kénytelenek felvenni, elsősorban az alapvető szükségletek kielégítésére: a háztartások 83 százaléka jelezte, hogy van fennálló adóssága, és 79 százalékuk vett fel újabb adósságot az adatgyűjtést megelőző 3 hónapban.

Mindez egy nagyon koncentrált humanitárius válságot eredményezett: a Gázai övezet a világ egyik legsűrűbben lakott területe, ahol egy négyzetkilométerre 5900 lakos jut, és a gázai lakosság 41 százaléka 15 év alatti. Ők nem férnek hozzá semmilyen pszichológiai segítséghez, rengetegen szoronganak, válnak agresszívvá. Mindez pedig az OCHA jelentése szerint növeli a biztonsági és terrorkockázatokat, főként úgy, hogy a már említett hiteleket az olyan terrorszervezetek folyósítják a legtöbbször, mint a Hamász vagy az Iszlám Dzsihád.

Ráadásul a szélsőségesek könnyen hangolják a nyomorban élő palesztinokat Izrael ellen.

Az izraeli blokád megbénította a kereskedelmet, a lakosság többségének lehetetlen munkát vállalnia a kerítés másik oldalán, az izraeli fennhatóságú területeken. Az elzártság okozta közvetlen és közvetett éves veszteségek összege 2021-ben elérte a 2 milliárd dollárt.

De a zárlat következményei messze túlmutatnak a gazdasági tényezőkön: a tiszta vízhez való korlátozott hozzáférés, a gyakori áramkimaradások és a folyamatos konfliktusok okozta pszichológiai traumák mind-mind fokozzák az Izrael-ellenes hangulatot.

Az újabb pusztítás után tovább erősödhetnek a szélsőségesek

Szakértők szerint a legutóbbi, 2023. októberi eszkaláció tovább súlyosbította a helyzetet. Az izraeli válaszcsapások megrongálták a kritikus infrastruktúrákat, így a kórházak és klinikák a működésképtelenség szélére kerültek. Az orvosi ellátmányok hiányoznak az ostromhelyzet miatt, és a tanítás teljesen megállt az oktatási intézményekben.

Az enklávé infrastruktúrája – amely az évek óta tartó konfliktus miatt már amúgy is törékeny volt – a közelmúlt eseményeinek súlya alatt teljesen összeomlott. A lakosok csak néhány órára kapnak áramot, ami miatt az alapvető szolgáltatásokhoz is lehetetlen hozzáférni, de a megmaradt ipari termelés is teljesen leállt.

Mindez pedig tovább gyengítette a technikailag kormányként működő Palesztin Hatóság hatalmát, miközben a rossz gazdasági körülmények miatt a szervezet eleve veszített a támogatottságából. A gázaiak csalódtak, mert a Palesztin Hatóság körül számtalan korrupciós botrány robbant ki, nem volt képes átalakítani a gyenge és megnyomorított gazdaságot a nemzetközi közösségtől kapott fejlesztési támogatásokkal sem, és a biztonsági erők létrehozására tett erőfeszítései még a jelenlegi kihívások kezeléséhez sem voltak elég hatékonyak.

„A Hamász 2006-ban és 2007-ben került hatalomra Gázában, nagyrészt épp a Palesztin Hatóság gazdasági kudarcai, korrupciós botrányai miatt. Az eredmény azonban az lett, hogy a Hamász militáns fellépése és az Izrael elleni támadások 2007 és 2023 között arra késztették a jeruzsálemi kormányt, hogy olyan biztonsági intézkedéseket hozzon, amelyek sokkal rosszabbá tették a gázai átlagemberek helyzetét. Ennek eredményeképpen Izraelnek olyan háborút kell vívnia, amelyben most nincs egyértelmű alternatíva a Hamásszal szemben Gázában, és nincs jele annak, hogy a gázaiak azt akarnák, hogy a Palesztin Hatóság kormányozza őket Ciszjordániában” – vonja le a Center for Strategic and International Studies a konklúziót a jelenlegi helyzetről szóló értékelésében.

Vagyis hiába épp a szélsőségesek akciói hozták a mostani pusztító válaszcsapásokat Gázára, mégis népszerűbbé válhatnak a terrorista csoportok, ami még tovább eszkalálhatja a konfliktust.

Címlapkép: Egy gázai sátorváros előtt áll egy palesztin férfi 2023. szeptember 23-án. A fotó forrása: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images