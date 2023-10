Európában is berobbant a kínai válságbomba

A lap szerint a Wittur története nem egyedülálló. Számos európai vállalat, amelyet korábban, a könnyű pénz korszakában a felvásárló cégek adóssággal terheltek, most kettős csapással néz szembe: a növekvő hitelköltségekkel és a csökkenő kínai kereslettel. Az EU Kínába irányuló exportja 2002 óta először fog csökkenni éves szinten, ami jelzi, hogy Kína lassulása milyen hatással van az európai vállalkozásokra.

Az olyan vállalatok, mint az IGM Resins BV, amely az Astorg Partners SAS magántőke-befektető cég tulajdonában van, küzdenek az ázsiai ország visszaesésével. Az IGM Resins, amely energetikai keményítő termékeket gyárt, a kínai gazdasági növekedés lassulása miatt kihívásokkal néz szembe, ami azzal a kockázattal jár, hogy a következő 12-18 hónapban kifogyhat a készpénzből.

Az Accolade Wines, amely nagymértékben függ a Kínába irányuló borexporttól, a 2024-ben és 2025-ben esedékes hitelek közelgő lejárata előtt a hitelezőkkel tárgyalásokat folytat a törlesztés átütemezéséről, valamint egyes eszközei eladásáról.

Bár az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarája megjegyzi, hogy Kína továbbra is lehetőségeket kínál egyes ágazatok számára, az általános gazdasági lassulás a kínai piacra erősen támaszkodó vállalkozásokat is érinti. Mivel a kínai ingatlanválság és az ingatlanágazat gondjainál nem látszódnak a javulás jelei, több európai cégnek is nehézségekkel kell szembenéznie, különösen azoknak, amelyek szorosan összefonódnak a kínai ingatlanszektorral.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images