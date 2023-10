Íme a recept: játszi könnyedséggel kerülik ki a szankciókat az oroszok

A kazah elnök nyugati nyomásra csütörtökön megtiltotta 106 termék exportját Oroszországba. Ennek legfőbb oka, hogy sokan Asztanát látják az oroszok gyakorlatában, hogy hogyan játsszák ki a szankciókat.

Kazakh Deputy Trade Minister Kairat Torebaev said that the export to Russia of 106 goods related to the war had been banned by the government, including items such as drone components, electronics, and computer chips manufactured abroad. https://t.co/LyPRn30egn