Megszólalt az elemző: mennyivel nőhetnek a bérek Magyarországon?

Csaknem teljes foglalkoztatásról szóló munkaerőpiaci adatok érkeztek Magyarországról. Ez kifejezetten kedvező hír, ugyanakkor elemzők szerint azt is jelenti, hogy mindez hordoz néni kockázatot az infláció és a bérek terén.

Július és szeptember között 4 millió 737 ezer dolgozót számlált a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ami új rekordnak számít. Ilyen sokan még a Covid-válság előtt sem dolgoztak hazánkban, amit azt jelzi, hogy a munkaerőpiac a gazdasági problémák ellenére is erős. A közmunkásokat és a rövid ideje külföldön dolgozókat levonva 4 millió 562 ezer dolgozót kapunk, vagyis az elsődleges munkaerőpiac is jól teljesít.

"Általánosságban a képünk nem változott a magyar munkaerőpiac helyzetéről. Ez pedig továbbra sem más, mint a teljes foglalkoztatás közeli állapot és az állandósult munkaerőhiány" - írja kommentárjában Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza.

"A következő egy-két hónapban hasonló volatilitásra számítunk a munkanélküliségi rátában, miközben strukturális változással nem kalkulálunk. A vállalatok továbbra is ragaszkodnak a munkaerő megtartásához, hiszen az elmúlt évek sokkjai alatt megtapasztalták, hogy egy általános munkaerőhiánnyal jellemezhető gazdaságban egy fellendülési időszakban meglehetősen nehéz bővíteni a munkaerő-állományt. Márpedig a magyar gazdaság egy fellendülési szakasz küszöbén áll – amennyiben sikerül az inflációt visszaterelni a célra és közben az uniós források lehívása is segíti a gazdasági teljesítményt" - fejtette ki az elemző. Kiemelte:

A legnagyobb munkaerőpiacból táplálkozó kockázatnak továbbra is az inflációt látjuk.

10% körüli béremelés

"Az eddigi magas infláció és a kormányzati szándék a pozitív reálbérek elérésére a vállalatokat magasabb béremelés irányába tolhatja. Kérdés, hogy a külső inflációs sokkok mellett ezt a béremelést a vállalatok ki tudják-e majd gazdálkodni újabb áremelések nélkül"

Kalkulációnk szerint a most várt 10 százalék körüli 2024-es bérnövekedés mellett szükség lesz 2-3 százalékos hatékonyság növekedésre is a vállalatok részéről, hogy el lehessen kerülni az ár-bér spirált.

- vélekedett.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 10. 27. Új, égető problémája van Magyarországnak

Bizakodásra ad okot, hogy az idei év végén átárazodó energiaszerződések költségcsökkenéssel kecsegtetnek, így talán több lesz a vállalatok mozgástere a bérek emelésére áremelési kényszer nélkül. Továbbá a csökkenő, de még mindig magas kamatkörnyezet is ösztönözheti a még hatékonyabb beruházások szelekcióját - írja az elemző.

Amennyiben a fogyasztás sem robban be az infláció érdemi csökkenése mellett – az ING Bank csupán lassú helyreállással számol –, úgy vélhetően a kereslet lassú növekedése is gátat szabhat majd az árak újbóli gyors emelésének - vezeti le a közgazdász. Gondolatait azzal zárja, hogy

az ár-bér spirál kockázata tehát továbbra is jelen van a feszes munkaerőpiac miatt, ugyanakkor jelenleg jó esély látunk arra, hogy ez elkerülhető legyen.

Nincs elég dolgozó

"A hazai foglalkoztatottsági szint továbbra is csúcsközelben tartózkodik – amit a nyári szezonalitás is segít –, miközben a munkaerőpiacra visszatérők számának növekedése miatt az aktivitás is rekordmagasságba kerül, megközelítve az 5 millió főt. Az őszi hónapokra ismét kismértékben 4% alá csökkenő munkanélküliségre számítunk a jelenlegi folyamatok alapján, az idei éves átlagos ráta pedig 3,8% lehet, ami a munkaerőpiacilag aktívak között gyakorlatilag teljes foglalkoztatást jelent" - foglalta össze meglátásait a friss adatok kapcsán Horváth András, az MBH Bank vezető elemzője.

"Így a mérsékelt recessziós és magas kamatkörnyezet mellett is igaz marad, hogy a teljes foglalkoztatottság közelében áll a hazai piac, aminek egyik oka, hogy a két évvel ezelőtti helyreállási problémákból kiindulva igyekeznek megtartani a bevált munkaerőt a piaci szereplők és átmenetileg vállalhatják a kapun belüli munkanélküliséget is, ami egyben azt is jelzi, hogy a piaci szereplők is egy rövid ideig tartó, átmeneti visszaesésre számítanak" - vélekedett. Szerinte az extenzív, vagyis a munkaerőpiac mennyiségi bővülésének határaihoz érve a vállalatok a hatékonyság, a képzés és a termelékenység növelésének irányába fordulhatnak.

Címlapkép forrása: Getty Images