Úgy berobbant Magyarországon a Covid terjedése, hogy van kórház, ahol már új osztályt nyitottak

Péntektől külön osztályon helyezik el a Covid-pozitív betegeket a győri Petz-kórházban. Ezen a részlegen a betegek nem látogahatók, de a többi osztályon is legfeljebb fél óráig lehetnek bent a hozzátartozók – számolt be a Telex

„Intézményünk a Covid-19 okozta megbetegedések számának emelkedése miatt 2023. október 27-től határozatlan időre látogatási korlátozást vezet be.

A Covid pozitív betegek ellátására külön osztályt nyitottunk, ahol látogatási tilalmat vezettünk be. Intézményünk Ápolási Osztályán Covid-19 megbetegedés okozta halmozódás miatt már látogatási tilalom van érvényben, a rendelkezés határozatlan ideig tart

– közölte a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház a helyzetről, amely korábban is szigorításokat vezetett be a látogatókra nézve, például kötelezővé tették a maszkhasználatot és a kézfertőtlenítés is .

Most arról is döntöttek, hogy a kórház a többi osztályon a Covid-fertőzések terjedésének megelőzéséért a látogatási időt fél órára korlátozza 14:00-14:30 között. Egy páciens legfeljebb két látogatót fogadhat naponta, akik 15-15 percet lehetnek a betegnél.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb közlése szerint az elmúlt héten a szennyvízben mért SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagértéke – emelkedett koncentráció mellett – továbbra is stagnál. A helyszínek döntő többségét stagnáló tendencia jellemzi. Emelkedés Tatabányán, míg csökkenés Debrecenben tapasztalható. A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja Nyíregyházán és Pécsett a magas, a többi mintavételi helyen pedig az emelkedett tartományba esik.

Győrben pont emelkedő tendenciát azonosítottak.

