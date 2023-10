Új fegyvert élesít és vet be az EU az oroszokkal szemben

Portfolio 2023. október 27. 16:56

Az Európai Unió vezetői jóváhagyták azt a tervet, amely szerint a szankciókkal befagyasztott orosz vagyonból származó több milliárd eurós bevételt Ukrajna támogatására fordítaná, és amelyet az Európai Bizottság várhatóan december elején végre is hajt – számolt be a Financial Times.