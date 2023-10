Egyiptommal oldaná meg az ukrán és a gázai konfliktust az EU

Az EU nem hagyományos utakat keres a migrációs válság kezelése és Egyiptom gazdaságának támogatása érdekében, miközben az ukrán gabonaszállítások problémáját is részben kezelik.

Az Európai Unió az egyre súlyosbodó migrációs válság kezelése és Egyiptom gazdasági támogatása érdekében innovatív stratégiával próbálkozik a mezőgazdasági kereskedelmi folyosók bevonásával. A lépésre azon aggodalmak közepette kerül sor, hogy az Izrael és a Hamász közötti konfliktus súlyosbíthatja a migrációs kihívásokat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke optimista, hogy Egyiptom nyitott egy átfogó partnerségre, amely hasonló ahhoz, amelyet az év elején Tunéziával kötöttek. Ez a partnerség magában foglalja a határigazgatáshoz nyújtott pénzügyi segítséget és gazdasági támogatást, de a javasolt megállapodás részletei továbbra is bizalmasak – számolt be a Financial Times.

EU-tisztviselők a lapnak elárulták, hogy a megállapodás tartalmazhat élelmiszer-behozatalra vonatkozó rendelkezéseket, ami már a közelmúltbeli konfliktus előtt is kulcsfontosságú gazdasági tényező volt Egyiptom számára. Az egyik érdekes lehetőség, amelyet fontolgatnak, az Ukrajnából kiinduló meglévő exportfolyosók kihasználása a mezőgazdasági termékek Egyiptomba történő szállításának megkönnyítése érdekében. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke megerősítette az Egyiptom megsegítésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket, külön megemlítve a műtrágyák lehetséges exportját.

Az unió ambiciózus terve széles körű támogatást kapott az európai vezetők részéről, Olaf Scholz német kancellár pedig hangsúlyozta a tranzit- és származási országokkal kötendő megállapodások szükségességét az illegális migráció visszaszorítása érdekében. A megállapodás azonban nem foglalkozik a Gázából érkező migrációval. Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és az európai fővárosok világossá tették, hogy Egyiptom nem szándékozik befogadni a Gázából érkező menekülteket. Scholz megjegyezte, hogy a régió más országai is befogadhatnak sérülteket orvosi kezelés céljából.

Az, hogy az EU a nem hagyományos módszereket vizsgálja, azt tükrözi, hogy sürgősen kezelni kell a migrációs válságot, miközben Egyiptom gazdaságát is támogatni kell. A tárgyalások előrehaladtával a nemzetközi közösség szorosan figyelemmel kíséri a folyamatot, remélve, hogy olyan megoldás születik, amely enyhíti az Egyiptom előtt álló humanitárius kihívásokat, és megakadályozza a migrációs válság további eszkalálódását.

Címlapkép: Árpaszemek ömlenek egy gépből, miközben a Nibulon Ltd. létesítményéből exportra szánt uszályra rakodják őket az ukrajnai Nikolajevben 2013. július 2-án, kedden. Egyiptom, a világ legnagyobb búzaimportőre tegnap 180 ezer tonna ukrán és román gabonát vásárolt a február óta első tenderén. forrása: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images