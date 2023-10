Hiába jönnek az ünnepek, egy perc nyugtunk nem lesz: egymást érik a fontos bejelentések a héten

Portfolio 2023. október 30. 06:28

Rendkívül mozgalmas lesz ez a hét, sok fontos kérdésre kapunk választ. Kamatdöntő ülést tart a Fed, az amerikai jegybank legjelentéktelenebbnek tűnő jeleire is heves mozgásokkal reagálhat a piac. Érkezik továbbá a harmadik negyedéves európai GDP-adat: a kontinens gazdasága lassan egy éve stagnál, és a harmadik negyedévre vonatkozó várakozások sem ígérnek jót. De a gyenge gazdaság segít-e letörni az inflációt? Erre is megkapjuk a választ, hiszen a héten rögtön közlik az októberi inflációs számokat is az eurózónából. Emellett a másik kínzó kérdés, az amerikai gazdaság túlzott ereje is fókuszban lesz, ugyanis a héten érkeznek az amerikai munkaerőpiaci adatok, amelyre a befektetők éles szemmel figyelnek. Ha mindez nem lenne elég, lesz még brit és japán jegybank is kamatdöntő ülést tart. Szerdai pihenőnap ide vagy oda, ez a hét hosszú és izgalmas lesz.